Max Verstappen kan mogelijk zijn eerste overwinning dit seizoen pakken in de Formule 1. Nadat de viervoudig wereldkampioen in Oostenrijk op de Red Bull Ring Lewis Hamilton op fantastische wijze passeerde en hij nu langzaam kruipt richting de leider George Russell, lonk zijn eerste triomf van 2026.

Verstappen kende vanaf P5 een wat rommelige start, maar wist nadien op snelheid te komen. Gepokt en gemazeld belandde hij in gevecht met zijn eeuwige rivaal Hamilton, die hij na een rondenlang gevecht wist te passeren. De Nederlander rijdt momenteel langzaam richting Russell, die vanaf pole tot dusver de leiding wist te behouden.

VERSTAPPEN PASSES HAMILTON! 😱



This is the battle which saw Verstappen overtake Hamilton for P2 👀___Escaped_link_6a4139a016be2___ ___Escaped_link_6a4139a016be5___ pic.twitter.com/trCfirKgKx — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6a4139a016be7___

Verstappen richting Russell

Na zijn eerste pitstop te hebben gemaakt op de Red Bull Ring, heeft Verstappen de snelheid te pakken. Momenteel is de Nederlander maar liefst een halve seconde sneller dan Russell, waardoor de voorsprong van de Brit langzaam aan het verdampen is. Er wacht dus een groots gevecht tussen de twee kemphanen in Spielberg, die al vaker een titanenstrijd voerden.

It's game on up front! 👊



Verstappen is pushing behind Russell, with the gap at 1.8 seconds right now 😮‍💨#F1 #AustrianGP | LAP 39/71 pic.twitter.com/35cpjqf5nG — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Red Bull kan zege Verstappen goed gebruiken

Als er één team is wat een overwinning kan gebruiken, dan is het wel Red Bull Racing. In de afgelopen weken werden de geruchten over een vermeend vertrek van Verstappen bij de Oostenrijkse renstal alleen maar sterker, waarna manager Raymond Vermeulen ook nog eens olie op het vuur gooide. Hij stelde dat zijn pupil bij Red Bull wilde blijven, mits zij een snelle auto bouwden.

Mocht Verstappen winnen op de Red Bull Ring, de thuisbasis van zijn team, moet dat een behoorlijke opluchting zijn voor Laurent Mekies en consorten. Zij zullen dan het gelijk, voorlopig, aan hun zijde krijgen.