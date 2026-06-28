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Verstappen sluipt naar Russell in Oostenrijk: Eerste overwinning lonkt

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Verstappen sluipt naar Russell in Oostenrijk: Eerste overwinning lonkt

Max Verstappen kan mogelijk zijn eerste overwinning dit seizoen pakken in de Formule 1. Nadat de viervoudig wereldkampioen in Oostenrijk op de Red Bull Ring Lewis Hamilton op fantastische wijze passeerde en hij nu langzaam kruipt richting de leider George Russell, lonk zijn eerste triomf van 2026. 

Verstappen kende vanaf P5 een wat rommelige start, maar wist nadien op snelheid te komen. Gepokt en gemazeld belandde hij in gevecht met zijn eeuwige rivaal Hamilton, die hij na een rondenlang gevecht wist te passeren. De Nederlander rijdt momenteel langzaam richting Russell, die vanaf pole tot dusver de leiding wist te behouden. 

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Verstappen richting Russell 

Na zijn eerste pitstop te hebben gemaakt op de Red Bull Ring, heeft Verstappen de snelheid te pakken. Momenteel is de Nederlander maar liefst een halve seconde sneller dan Russell, waardoor de voorsprong van de Brit langzaam aan het verdampen is. Er wacht dus een groots gevecht tussen de twee kemphanen in Spielberg, die al vaker een titanenstrijd voerden. 

Red Bull kan zege Verstappen goed gebruiken

Als er één team is wat een overwinning kan gebruiken, dan is het wel Red Bull Racing. In de afgelopen weken werden de geruchten over een vermeend vertrek van Verstappen bij de Oostenrijkse renstal alleen maar sterker, waarna manager Raymond Vermeulen ook nog eens olie op het vuur gooide. Hij stelde dat zijn pupil bij Red Bull wilde blijven, mits zij een snelle auto bouwden. 

Mocht Verstappen winnen op de Red Bull Ring, de thuisbasis van zijn team, moet dat een behoorlijke opluchting zijn voor Laurent Mekies en consorten. Zij zullen dan het gelijk, voorlopig, aan hun zijde krijgen. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton George Russell Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • Rode Stier 33

    Posts: 980

    Het zal erom spannen! Come on Max!

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 15:59
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.022

    Sorry eerste overwinning lonkt het zou mooi zijn, maar dit is een bandenwisselfestivalrace, een podium zou al erg goed zijn.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 16:06
  • Dale U

    Posts: 1.971

    De 1e VSC koste Verstappen 1,4 sec tov de Boekhouder, de 2e VSC leek ook zo, maar herstelde zich qua tijd.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 16:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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