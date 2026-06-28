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Red Bull vervangt veel onderdelen na crash Verstappen

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Red Bull vervangt veel onderdelen na crash Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft zeer veel onderdelen aan de auto van Max Verstappen vervangen. De viervoudig wereldkampioen crashte gisteren zeer hard tijdens de kwalificatie, en zijn team moest aan de bak. Aangezien alle onderdelen onder de parc fermé-regels zijn vervangen en van dezelfde specificatie zijn, start Verstappen gewoon als vijfde.

Verstappen leek gisteren hard op weg te zijn naar een goede prestatie in de kwalificatie, maar in de voorlaatste bocht ging het mis. Zijn achtervleugel sloot niet goed en Verstappen verloor de macht over het stuur. Hij crashte hard, maar bleef ongedeerd. De schade aan zijn geüpdatete RB22 was echter groot, en Verstappens monteurs moesten hard aan de bak.

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Wat heeft Red Bull gedaan?

Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze zeer veel onderdelen hebben vervangen aan Verstappens auto. Zo zijn de voorvleugel, een deel van de vloer en spiegel vervangen. Daarnaast is ook een deel van de achtervleugel vervangen, en was er ook zeer veel schade aan de stuurinrichting. Het stuur, de stuurkolom en de power steering zijn na de crash vervangen. Daarnaast was ook de versnellingsbak beschadigd, en moest hier een deal van worden gerepareerd.

Zoals verwacht was ook de zijkant van de auto zwaar beschadigd geraakt, en de monteurs hebben dan ook de sidepod moeten moeten reparen, net als de ICE water radiator assembly. Ook moesten ze door de crash een aantal parameters vervangen.

Waarom volgt er geen straf?

Aangezien alle veranderingen zijn doorgevoerd volgens de parc fermé-regels, en de nieuwe onderdelen van dezelfde specificaties zijn, volgt er geen gridstraf of pitlanestart voor Verstappen. Hij kan gewoon vanaf de vijfde plek aan de race beginnen en de aanval gaan openen op de concurrentie. Voor Verstappen liggen er dus kansen om sportieve revanche te nemen, en het circuit ligt hem goed. Verstappen is immers nog altijd de man met de meeste zeges ooit op de Red Bull Ring.

DraconianDevil

Posts: 939

Parameters vervangen.... Oké...

  • 1
  • 28 jun 2026 - 14:40
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

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Datum
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-
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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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