Het team van Red Bull Racing heeft zeer veel onderdelen aan de auto van Max Verstappen vervangen. De viervoudig wereldkampioen crashte gisteren zeer hard tijdens de kwalificatie, en zijn team moest aan de bak. Aangezien alle onderdelen onder de parc fermé-regels zijn vervangen en van dezelfde specificatie zijn, start Verstappen gewoon als vijfde.

Verstappen leek gisteren hard op weg te zijn naar een goede prestatie in de kwalificatie, maar in de voorlaatste bocht ging het mis. Zijn achtervleugel sloot niet goed en Verstappen verloor de macht over het stuur. Hij crashte hard, maar bleef ongedeerd. De schade aan zijn geüpdatete RB22 was echter groot, en Verstappens monteurs moesten hard aan de bak.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze zeer veel onderdelen hebben vervangen aan Verstappens auto. Zo zijn de voorvleugel, een deel van de vloer en spiegel vervangen. Daarnaast is ook een deel van de achtervleugel vervangen, en was er ook zeer veel schade aan de stuurinrichting. Het stuur, de stuurkolom en de power steering zijn na de crash vervangen. Daarnaast was ook de versnellingsbak beschadigd, en moest hier een deal van worden gerepareerd.

Zoals verwacht was ook de zijkant van de auto zwaar beschadigd geraakt, en de monteurs hebben dan ook de sidepod moeten moeten reparen, net als de ICE water radiator assembly. Ook moesten ze door de crash een aantal parameters vervangen.

Waarom volgt er geen straf?

Aangezien alle veranderingen zijn doorgevoerd volgens de parc fermé-regels, en de nieuwe onderdelen van dezelfde specificaties zijn, volgt er geen gridstraf of pitlanestart voor Verstappen. Hij kan gewoon vanaf de vijfde plek aan de race beginnen en de aanval gaan openen op de concurrentie. Voor Verstappen liggen er dus kansen om sportieve revanche te nemen, en het circuit ligt hem goed. Verstappen is immers nog altijd de man met de meeste zeges ooit op de Red Bull Ring.