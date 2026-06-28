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Verstappen reageert op hardnekkige geruchten over F1-toekomst

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Verstappen reageert op hardnekkige geruchten over F1-toekomst

Max Verstappen haalt zijn schouders op over alle geruchten over zijn toekomst. Voorafgaand aan het raceweekend in Oostenrijk werd hij in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar al die speculatie laat Verstappen koud. Hij wil zich blijven focussen op Red Bull en het huidige raceweekend.

Het gonst al tijden van de geruchten over de toekomst van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen is bezig met een lastig seizoen, en hij zou deze zomer zijn exitclausules kunnen activeren. Verstappen weigerde zelf te reageren op de speculatie over zijn toekomst, maar afgelopen week werd het vuurtje weer opgepookt. Verstappen werd namelijk in verband gebracht met het team van McLaren, waar hij de teamgenoot van Lando Norris zou worden.

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Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Al deze geruchten doen weinig met Verstappen. Hij lijkt nog geduld te hebben met Red Bull, en legde na de kwalificatie aan de internationale media uit hoe dit zit: "De gesprekken voer ik natuurlijk al heel erg lang met het team, dus daar zal niets aan veranderen. We weten wat we van elkaar willen. Dat is gewoon heel erg duidelijk."

Bij Red Bull weten ze dat het belangrijk is om Verstappen een sterk en betrouwbaar pakket te geven. Als Verstappen wordt gevraagd of ze het gat kunnen dichten, reageert hij heel eerlijk: "Dat wil iedereen natuurlijk, maar dat ligt er ook aan. Misschien is het realistisch, maar misschien ook niet. Dat weet je gewoon niet."

Hoe kijkt Verstappen naar de geruchten?

Als Verstappen wordt gevraagd wat alle geruchten met hem doen, haalt hij zijn schouders weer op: "Niets, eigenlijk. Daar doe ik ook niks mee." Als Verstappen wordt gewezen op alle gefotoshopte foto's van hem in McLaren-overalls, reageert hij weer schouderophalend: "Ja, dat kan nu allemaal. Met AI is dat makkelijk te kopiëren..."

Geen frustratie

Het feit dat het nu niet lekker loopt bij Red Bull, zorgt niet voor extra frustratie bij Verstappen: "We hebben ook veel mooie jaren gehad, dus dit kan ook soms. Ik maak me daar ook niet zo druk om. Uiteindelijk is het niet fijn, maar het is ook het leven. Als je voor de titel vecht, dan is dit natuurlijk niet fijn, maar dat is nu niet het geval."

Bertrand Gachot

Posts: 1.020

In de malle molen van de geruchten, blijft ervend niets van over. “ en door…….”

  • 1
  • 28 jun 2026 - 13:24
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.020

    In de malle molen van de geruchten, blijft ervend niets van over. “ en door…….”

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 13:24
    • snailer

      Posts: 33.618

      Maar de pundits gaan het ophalen van de schouders tot in het race pak analyseren. De conclusies zullen gevarieerdt ende veraesendt zijn.

      Verstappen gaat naar 1 van de 10 andere teams, Verstappen blijft. Verstappen start zijn eigen team. Verstappen krijgt 51% van VCARB. Verstappen stapt over naar endurance.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 13:30
  • F1jos

    Posts: 5.410

    Hé hé eindelijk een reactie op de hardnekkige geruchten omtrent Max toekomst die nog steeds in het ongewisse is.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 14:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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