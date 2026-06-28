Max Verstappen haalt zijn schouders op over alle geruchten over zijn toekomst. Voorafgaand aan het raceweekend in Oostenrijk werd hij in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar al die speculatie laat Verstappen koud. Hij wil zich blijven focussen op Red Bull en het huidige raceweekend.

Het gonst al tijden van de geruchten over de toekomst van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen is bezig met een lastig seizoen, en hij zou deze zomer zijn exitclausules kunnen activeren. Verstappen weigerde zelf te reageren op de speculatie over zijn toekomst, maar afgelopen week werd het vuurtje weer opgepookt. Verstappen werd namelijk in verband gebracht met het team van McLaren, waar hij de teamgenoot van Lando Norris zou worden.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Al deze geruchten doen weinig met Verstappen. Hij lijkt nog geduld te hebben met Red Bull, en legde na de kwalificatie aan de internationale media uit hoe dit zit: "De gesprekken voer ik natuurlijk al heel erg lang met het team, dus daar zal niets aan veranderen. We weten wat we van elkaar willen. Dat is gewoon heel erg duidelijk."

Bij Red Bull weten ze dat het belangrijk is om Verstappen een sterk en betrouwbaar pakket te geven. Als Verstappen wordt gevraagd of ze het gat kunnen dichten, reageert hij heel eerlijk: "Dat wil iedereen natuurlijk, maar dat ligt er ook aan. Misschien is het realistisch, maar misschien ook niet. Dat weet je gewoon niet."

Hoe kijkt Verstappen naar de geruchten?

Als Verstappen wordt gevraagd wat alle geruchten met hem doen, haalt hij zijn schouders weer op: "Niets, eigenlijk. Daar doe ik ook niks mee." Als Verstappen wordt gewezen op alle gefotoshopte foto's van hem in McLaren-overalls, reageert hij weer schouderophalend: "Ja, dat kan nu allemaal. Met AI is dat makkelijk te kopiëren..."

Geen frustratie

Het feit dat het nu niet lekker loopt bij Red Bull, zorgt niet voor extra frustratie bij Verstappen: "We hebben ook veel mooie jaren gehad, dus dit kan ook soms. Ik maak me daar ook niet zo druk om. Uiteindelijk is het niet fijn, maar het is ook het leven. Als je voor de titel vecht, dan is dit natuurlijk niet fijn, maar dat is nu niet het geval."