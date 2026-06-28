De 24 uur van Spa is uitgedraaid op een grote teleurstelling voor Verstappen Racing. Het team van Max Verstappen liep vanochtend tegen problemen aan, waardoor ze een goed resultaat kunnen vergeten. Verstappen zelf volgt de race vanuit Oostenrijk, en baalt waarschijnlijk flink van het moment.

Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps verdedigden Jules Gounon, Daniel Juncadella en Chris Lulham dit weekend de kleuren van Verstappen Racing. Het trio ging in de Mercedes-AMG GT #3 op jacht naar de zege, maar ze verloren al snel wat terrein. In de nacht begon het hard te regenen, en toen de bolide van het team van Verstappen de pits in reed, ontstond er daar een kleine opstopping. De Mercedes raakte een stilstaande Ferrari, en dat lijkt grote gevolgen te hebben.

Wat was er aan de hand?

Vanochtend kwam Juncadella de pits in met motorproblemen, en werd de Mercedes de pitbox ingeduwd. Het leek op een soort herhaling van de 24 uur van de Nürburgring, waar het team van Verstappen ook in de ochtenduren tegen problemen aanliep. Het team moest hard doorwerken, en ze zijn kansloos voor een topprestatie. Ze leken te zijn uitgevallen, maar na een uur kwam Gounon in de Mercedes weer de baan op. Tijdens de race liepen meerdere Mercedessen tegen problemen aan.

Pechweekend

Volgens Mercedes waren de motorproblemen mogelijk een gevolg van het moment in de pitlane in de nacht. Voor Verstappen is het tot nu toe een weekend vol met pech, want zelf crashte de viervoudig wereldkampioen gisteren hard tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring. Een probleem met de achtervleugel zorgde ervoor dat hij de macht over het stuur verloor, en zijn auto afschreef. Van Verstappen is het bekend dat hij de prestaties van zijn team op de voet volgt, en hij baalt waarschijnlijk flink van de motorproblemen.

Gaat Verstappen zelf racen op Spa?

Verstappen gaf dit weekend al aan dat hij zelf graag wil deelnemen aan de 24 uur van Spa. Hij riep de organisatie op om voor volgend jaar rekening te houden met de F1-kalender, zodat hij kan deelnemen. De organisatie lijkt daar niet onwelwillend tegenover te staan, en ze stelden dat ze de race een week naar voren of naar achteren kunnen schuiven.