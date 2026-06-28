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Team Verstappen loopt tegen grote problemen aan

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Team Verstappen loopt tegen grote problemen aan

De 24 uur van Spa is uitgedraaid op een grote teleurstelling voor Verstappen Racing. Het team van Max Verstappen liep vanochtend tegen problemen aan, waardoor ze een goed resultaat kunnen vergeten. Verstappen zelf volgt de race vanuit Oostenrijk, en baalt waarschijnlijk flink van het moment.

Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps verdedigden Jules Gounon, Daniel Juncadella en Chris Lulham dit weekend de kleuren van Verstappen Racing. Het trio ging in de Mercedes-AMG GT #3 op jacht naar de zege, maar ze verloren al snel wat terrein. In de nacht begon het hard te regenen, en toen de bolide van het team van Verstappen de pits in reed, ontstond er daar een kleine opstopping. De Mercedes raakte een stilstaande Ferrari, en dat lijkt grote gevolgen te hebben.

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Wat was er aan de hand?

Vanochtend kwam Juncadella de pits in met motorproblemen, en werd de Mercedes de pitbox ingeduwd. Het leek op een soort herhaling van de 24 uur van de Nürburgring, waar het team van Verstappen ook in de ochtenduren tegen problemen aanliep. Het team moest hard doorwerken, en ze zijn kansloos voor een topprestatie. Ze leken te zijn uitgevallen, maar na een uur kwam Gounon in de Mercedes weer de baan op. Tijdens de race liepen meerdere Mercedessen tegen problemen aan.

Pechweekend

Volgens Mercedes waren de motorproblemen mogelijk een gevolg van het moment in de pitlane in de nacht. Voor Verstappen is het tot nu toe een weekend vol met pech, want zelf crashte de viervoudig wereldkampioen gisteren hard tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring. Een probleem met de achtervleugel zorgde ervoor dat hij de macht over het stuur verloor, en zijn auto afschreef. Van Verstappen is het bekend dat hij de prestaties van zijn team op de voet volgt, en hij baalt waarschijnlijk flink van de motorproblemen.

Gaat Verstappen zelf racen op Spa?

Verstappen gaf dit weekend al aan dat hij zelf graag wil deelnemen aan de 24 uur van Spa. Hij riep de organisatie op om voor volgend jaar rekening te houden met de F1-kalender, zodat hij kan deelnemen. De organisatie lijkt daar niet onwelwillend tegenover te staan, en ze stelden dat ze de race een week naar voren of naar achteren kunnen schuiven.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.557

Het gaat goed met de wagens van Max...het is sloop-weekend zeker...

  • 2
  • 28 jun 2026 - 11:49
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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