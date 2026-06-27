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Red Bull onthult oorzaak van zware crash Verstappen

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Red Bull onthult oorzaak van zware crash Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft de oorzaak van de crash van Max Verstappen gevonden. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie in Oostenrijk op weg naar een toptijd, maar vloog er hard af in de voorlaatste bocht. Volgens teambaas Laurent Mekies wijst naar een probleem aan de achterkant van de auto.

Verstappen vloog in de slotfase van de kwalificatie op de Red Bull Ring hard van de baan. Hij meldde direct aan zijn team dat er iets vreemds aan de hand was, en teambaas Laurent Mekies kondigde dan ook een onderzoek aan. Ze hebben uitgevonden wat er aan de hand is, en het lijkt erop dat de actieve aerodynamica op de achtervleugel niet naar wens functioneerde.

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Wat was er aan de hand?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf laat op de avond tekst en uitleg in een persbericht: "Het belangrijkste na deze bewogen sessie is dat het goed gaat met Max. Hij reed een uitstekende eerste run in Q3 en zijn laatste run was ook heel erg snel totdat hij de controle over de auto verloor in bocht negen."

Zuchtend gaat Mekies verder met zijn verhaal: "Het was een vrij ongebruikelijk incident, waarbij we downforce verloren aan de achterkant van de auto, waardoor Max geen kans had om de auto op de baan te houden. Als team nemen we hiervoor de volledige verantwoordelijkheid hiervoor en bieden we hem onze excuses aan."

Waarom nam Red Bull een risico?

Red Bull kende een bewogen sessie, want het scheelde niet veel of Verstappen was al geëlimineerd in Q2. Hij reed geen tweede run, en ging met de hakken over de sloot door. Mekies legt dit besluit uit: "Max niet voor een tweede run te laten gaan was zeker een close call, maar we wisten dat we risico's moesten nemen, nadat we hadden besloten om in de kwalificatie slechts drie nieuwe sets nieuwe softs te gebruiken om onszelf meer strategische opties te geven voor de race."

Need5Speed

Posts: 4.027

Max heeft hiermee enorm geluk gehad!
Als het nu niet was gebeurd dan was het in de wedstrijd fout gegaan. En als het eerder in de kwalificatie fout was gegaan dan had hij ergens achteraan op de grid gestaan.

  • 7
  • 27 jun 2026 - 23:05
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.027

    Max heeft hiermee enorm geluk gehad!
    Als het nu niet was gebeurd dan was het in de wedstrijd fout gegaan. En als het eerder in de kwalificatie fout was gegaan dan had hij ergens achteraan op de grid gestaan.

    • + 7
    • 27 jun 2026 - 23:05
    • Pietje Bell

      Posts: 35.490

      Klopt. Bij Hadjar zijn wagen is hetzelfde geconstateerd. Dee achtervleugel bewoog niet zoals die had moeten doen. Hij heeft geluk gehad dat hij "gewoon" door kon rijden tijdens zijn gemopper daarover, haha.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 23:14
    • Patrace

      Posts: 6.796

      Niet alleen heeft hij geluk gehad met het moment, maar ook met het circuit. Op sommige andere banen zou het veel vervelender kunnen aflopen als je daar aan het einde van een recht stuk zonder downforce zit. Zoals volgende week op Silverstone. Copse in duiken zonder downforce, lijkt me geen pretje. En Verstappen heeft al ervaring met een crash daar en dat was geen fijne.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 00:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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