Het team van Red Bull Racing heeft de oorzaak van de crash van Max Verstappen gevonden. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie in Oostenrijk op weg naar een toptijd, maar vloog er hard af in de voorlaatste bocht. Volgens teambaas Laurent Mekies wijst naar een probleem aan de achterkant van de auto.

Verstappen vloog in de slotfase van de kwalificatie op de Red Bull Ring hard van de baan. Hij meldde direct aan zijn team dat er iets vreemds aan de hand was, en teambaas Laurent Mekies kondigde dan ook een onderzoek aan. Ze hebben uitgevonden wat er aan de hand is, en het lijkt erop dat de actieve aerodynamica op de achtervleugel niet naar wens functioneerde.

Wat was er aan de hand?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf laat op de avond tekst en uitleg in een persbericht: "Het belangrijkste na deze bewogen sessie is dat het goed gaat met Max. Hij reed een uitstekende eerste run in Q3 en zijn laatste run was ook heel erg snel totdat hij de controle over de auto verloor in bocht negen."

Zuchtend gaat Mekies verder met zijn verhaal: "Het was een vrij ongebruikelijk incident, waarbij we downforce verloren aan de achterkant van de auto, waardoor Max geen kans had om de auto op de baan te houden. Als team nemen we hiervoor de volledige verantwoordelijkheid hiervoor en bieden we hem onze excuses aan."

Waarom nam Red Bull een risico?

Red Bull kende een bewogen sessie, want het scheelde niet veel of Verstappen was al geëlimineerd in Q2. Hij reed geen tweede run, en ging met de hakken over de sloot door. Mekies legt dit besluit uit: "Max niet voor een tweede run te laten gaan was zeker een close call, maar we wisten dat we risico's moesten nemen, nadat we hadden besloten om in de kwalificatie slechts drie nieuwe sets nieuwe softs te gebruiken om onszelf meer strategische opties te geven voor de race."