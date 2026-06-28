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Verstappen plaats vraagtekens bij FIA-besluit na harde crash

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Verstappen plaats vraagtekens bij FIA-besluit na harde crash

Max Verstappen begrijpt er niets van dat de wedstrijdleiding niet koos voor dubbele gele vlaggen. Verstappen vloog hard van de baan in de slotfase van de kwalificatie in Oostenrijk, en door het feit dat er eerst met enkele gele vlaggen werd gezwaaid, kon George Russell zich verbeteren en de pole position pakken.

De slotfase van de kwalificatie op de Red Bull Ring in Oostenrijk was een enorme chaos. Verstappen leek op weg te zijn naar een toptijd, maar in de voorlaatste bocht ging het helemaal mis en vloog hij in volle vaart van de baan. Hij kwam tot stilstand tegen de bandenstapel, maar was in orde. Het duurde eventjes voordat er met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid in de desbetreffende bocht. Russell had dit door, ging van zijn gas, maar wist zich wel te verbeteren. Als er dubbele gele vlaggen waren geweest, was hij zijn rondetijd én zijn pole position verloren.

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Hoe kijkt Verstappen naar dit besluit?

Verstappen lachte na afloop van de race als een boer met kiespijn. De viervoudig wereldkampioen meldde zich balend in de paddock, waar hij door Motorsport.com werd gevraagd naar hoe hij zich voelde: "Nou ja, zo goed als het kan zijn in deze situatie."

Verstappen stelde dat hij bezig was met een rondje dat hem op de derde tijd had kunnen opleveren, maar de wereld zal nooit weten hoe goed het rondje echt was. Het feit dat het enkele seconden duurde voordat de wedstrijdleiding voor dubbele gele vlaggen koos, zorgt voor de nodige verbazing bij Verstappen. In de mediapen werd hij geconfronteerd met dit feit, en dat zorgde voor klapperende oren bij de viervoudig wereldkampioen: "Ik hoor dat nu pas. Dat is bizar."

Veel verwarring

Verstappen is niet de enige coureur die dit niet in de gaten had. De Red Bull-coureur stapte uit, terwijl de andere coureurs nog doorgingen met hun rondje. Poleman Russell had alleen de enkele gele vlag gezien, en stelde na afloop dat hij de gecrashte Red Bull niet had gezien. Hij dacht zelfs dat Verstappen was doorgereden. Russells Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli dacht dat er dubbele gele vlaggen waren, waardoor hij zijn rondje afbrak. Hij sneed zichzelf dus in de vingers.

Patrace

Posts: 6.798

Eigenlijk is het simpel, begin met dubbel gele vlaggen als er een crash is en downgrade naar één gele vlag als het niet ernstig is of als de gespinde coureur kan doorrijden. Dan benadeel je elke coureur die er langs komt, maar zit je altijd safe. Door eerst met enkel geel te zwaaien en pas late... [Lees verder]

  • 14
  • 28 jun 2026 - 09:09
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (23)

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  • WickieDeViking

    Posts: 1.219

    Niemand snapt het.

    • + 7
    • 28 jun 2026 - 08:02
    • RonHymer

      Posts: 201

      De FIA zelf wel natuurlijk.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 09:08
    • iOosterbaan

      Posts: 2.186

      Had niet dubbel geel verwacht, gewoon keihard rood!

      • + 6
      • 28 jun 2026 - 09:30
  • Pietje Bell

    Posts: 35.504

    "As it was single yellow I was pretty confident there was no danger".
    "I didn't see the car whatsoever".👀

    Russell legt hij uit wat er gebeurde op z'n Russells.

    Zie ook de pittige commentaren van zijn "fans".

    urlr.me/qhZtha

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 08:05
  • Dale U

    Posts: 1.970

    De Boekhouder maakte er gebruik van, gelijk heeft hij. De wedstrijdleiding is vaak laat, dat is tegenwoordig een trend kun je wel zeggen, dat is jammer.

    • + 4
    • 28 jun 2026 - 08:13
    • JM_K

      Posts: 1.255

      @ Erwinaar... natuurlijk alleen wanneer Max geen pole rondje rijdt heh

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 10:25
  • Spearhead

    Posts: 498

    Duidelijk veel verwarring in verband met geel/dubbel geel. De ene verbeterd zijn tijd, de andere breekt zijn ronde af. Dit zouden ze bij de F1 top wel eens mogen bekijken zodat dit niet meer kan voorkomen denk ik.

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 08:15
    • Erwinnaar

      Posts: 5.742

      Simpel, elke gereden tijd onder wat voor geel dan ook ongeldig verklaren als de getroffen wagen stil staat of langzaam rijdt door mankement.

      Met terugwerkende kracht toepassen dus George rode kaart.

      • + 9
      • 28 jun 2026 - 08:33
  • Pietje Bell

    Posts: 35.504

    Max zelf noemde het achteraf "quite crazy" dat er in zo'n snelle bocht niet
    meteen dubbel geel werd gezwaaid.
    De FIA legde uit dat de procedure is om eerst direct enkel geel te tonen en
    pas na een snelle beoordeling te beslissen of opschaling naar
    dubbel geel of zelfs rood nodig is.

    Race Control beoordeelde vervolgens de situatie.
    Pas 22 seconden later werd de sectie opgewaardeerd naar dubbel geel.

    22 seconden is een snelle beoordeling??? Last van de hitte daar?

    • + 7
    • 28 jun 2026 - 09:09
    • Patrace

      Posts: 6.798

      Precies: die beoordeling van de wedstrijdleiding duurt gewoon te lang, waardoor je een gevaarlijke situatie te lang laat bestaan.
      Daarom stel ik hieronder voor dat men standaard met dubbel geel moet beginnen en dan na de beoordeling terug gaat naar enkel geel.

      • + 7
      • 28 jun 2026 - 09:12
    • iOosterbaan

      Posts: 2.186

      Ik heb de tijd niet om het te controleren....maar iemand riep ergens dat in '24 of '25 GR in dezelfde bocht eraf vloog en in 8s was het rood!! Ze sporen niet bij de FIA

      • + 4
      • 28 jun 2026 - 09:32
    • Need5Speed

      Posts: 4.029

      Niks nieuws.
      Toen Stroll crashte in Q2 Brazilië 2024 had de wedstrijdleiding bijna een minuut nodig om code rood uit te roepen, pas nadat diverse coureurs er al langs waren en ook pas nadat ze op 1 na allemaal de finishlijn waren gepasseerd en hun tijd konden verbeteren.
      Achteraf een zegen, want het leverde een enorm spectaculaire race op met een terechte winnaar.

      • + 5
      • 28 jun 2026 - 11:03
  • Patrace

    Posts: 6.798

    Eigenlijk is het simpel, begin met dubbel gele vlaggen als er een crash is en downgrade naar één gele vlag als het niet ernstig is of als de gespinde coureur kan doorrijden. Dan benadeel je elke coureur die er langs komt, maar zit je altijd safe. Door eerst met enkel geel te zwaaien en pas later met dubbel geel, is het minder veilig, want dan kunnen anderen vrijwel voluit blijven gaan, met alle risico's van dien.

    • + 14
    • 28 jun 2026 - 09:09
    • Pietje Bell

      Posts: 35.504

      Precies! Helemaal mee eens @Patrace.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 09:14
    • delange

      Posts: 2.645

      Dubbel geel is rondje afbreken , waarom dan nog terug naar enkel geel gaan??
      Of hoe bedoel je eigenlijk?

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 09:27
    • NicoS

      Posts: 20.895

      Nog simpeler, bij een zware crash gewoon rood, dan is er helemaal geen verwarring….

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 10:36
  • AUDI_F1

    Posts: 3.927

    In een ander bericht geeft Russel aan dat de beslissingen van de FIA goed waren geweest.
    Krijg steeds meer een hekel aan het persoon Russel

    • + 11
    • 28 jun 2026 - 09:46
    • F1jos

      Posts: 5.409

      Het verbaast me niet meer, dit was een normale reactie van een glibberige maten naaiend prinsesje die flink onderdruk stond.

      • + 5
      • 28 jun 2026 - 10:18
    • RonHymer

      Posts: 201

      Je moet idd een behoorlijke narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben om fan te zijn van zon type mens. Maar hier kan ik hem niet kwalijk nemen dat hij voor eigen gewin gaat. Dat zou elke coureur doen.

      • + 5
      • 28 jun 2026 - 10:33
    • Lulham

      Posts: 783

      Russell*

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 13:22
  • Polleke2

    Posts: 2.044

    Geloof met al zijn dagen dat de Fia dit heeft gedaan om Monaco goed te maken voor Russell,die race zou eigenlijk uit de boeken gehaald moeten worden natuurlijk.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 12:03
    • RonHymer

      Posts: 201

      Interessante insteek. Helaas nooit te bewijzen.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 12:23
  • snailer

    Posts: 33.616

    Ik voorspel dat Karma op het pad van Russell komt.

    En waarom? Leclerc en Hamilton er achter en die rijden in het startkanon van het veld. 1 achter je laten door goed verdedigen kan. Maar er zullen er 2 op de bumper duiken.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 12:42

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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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