Max Verstappen begrijpt er niets van dat de wedstrijdleiding niet koos voor dubbele gele vlaggen. Verstappen vloog hard van de baan in de slotfase van de kwalificatie in Oostenrijk, en door het feit dat er eerst met enkele gele vlaggen werd gezwaaid, kon George Russell zich verbeteren en de pole position pakken.

De slotfase van de kwalificatie op de Red Bull Ring in Oostenrijk was een enorme chaos. Verstappen leek op weg te zijn naar een toptijd, maar in de voorlaatste bocht ging het helemaal mis en vloog hij in volle vaart van de baan. Hij kwam tot stilstand tegen de bandenstapel, maar was in orde. Het duurde eventjes voordat er met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid in de desbetreffende bocht. Russell had dit door, ging van zijn gas, maar wist zich wel te verbeteren. Als er dubbele gele vlaggen waren geweest, was hij zijn rondetijd én zijn pole position verloren.

Hoe kijkt Verstappen naar dit besluit?

Verstappen lachte na afloop van de race als een boer met kiespijn. De viervoudig wereldkampioen meldde zich balend in de paddock, waar hij door Motorsport.com werd gevraagd naar hoe hij zich voelde: "Nou ja, zo goed als het kan zijn in deze situatie."

Verstappen stelde dat hij bezig was met een rondje dat hem op de derde tijd had kunnen opleveren, maar de wereld zal nooit weten hoe goed het rondje echt was. Het feit dat het enkele seconden duurde voordat de wedstrijdleiding voor dubbele gele vlaggen koos, zorgt voor de nodige verbazing bij Verstappen. In de mediapen werd hij geconfronteerd met dit feit, en dat zorgde voor klapperende oren bij de viervoudig wereldkampioen: "Ik hoor dat nu pas. Dat is bizar."

Veel verwarring

Verstappen is niet de enige coureur die dit niet in de gaten had. De Red Bull-coureur stapte uit, terwijl de andere coureurs nog doorgingen met hun rondje. Poleman Russell had alleen de enkele gele vlag gezien, en stelde na afloop dat hij de gecrashte Red Bull niet had gezien. Hij dacht zelfs dat Verstappen was doorgereden. Russells Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli dacht dat er dubbele gele vlaggen waren, waardoor hij zijn rondje afbrak. Hij sneed zichzelf dus in de vingers.