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FIA grijpt in na overtreding Hadjar en Red Bull

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FIA grijpt in na overtreding Hadjar en Red Bull

Red Bull-coureur Isack Hadjar is na de kwalificatie in Oostenrijk aan een straf ontsnapt. De Fransman had zich tijdens de sessie niet aan de voorgeschreven maximale rondetijd gehouden, en dat leverde hem een tripje naar de stewards op. Daar kreeg hij slechts een waarschuwing voor zijn actie.

De kwalificatie op de Red Bull Ring kwam op een chaotische manier ten einde. Max Verstappen crashte in de voorlaatste bocht, en veroorzaakte daarmee gele vlaggen. George Russell zag een enkele gele vlag, ging van zijn gas, maar wist zijn rondetijd wel te verbeteren. Hij pakte de pole position, en mocht deze plek houden. Door alle chaos was het veel mensen ontgaan dat de stewards een onderzoek hadden geopend naar Verstappens Red Bull-teamgenoot Hadjar.

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Wat hebben de stewards besloten?

Aan het begin van de kwalificatie had hij zich niet gehouden aan de voorgeschreven rondetijd voor in- en outlaps. Deze tijd wordt door de wedstrijdleider, en is in het leven geroepen om chaotische situaties te voorkomen. De stewards melden dat ze alle beschikbare data en beelden hebben doorgenomen, en dat daaruit bleek dat Hadjar inderdaad te langzaam had gereden in de desbetreffende ronde.

De stewards concluderen dat Hadjar het rondje te langzaam had afgewerkt, maar dat hij geen andere auto's had ingehaald of dat hij zelf werd ingehaald. Aangezien er dus geen verzachtende situaties waren, denk aan bijvoorbeeld van het gas gaan voor een naderende auto, hebben de stewards besloten dat Hadjar zich schuldig heeft gemaakt aan de overtreding. Ze zijn echter mild, en Hadjar komt goed weg met een waarschuwing.

Hoe liep de kwalificatie af voor Hadjar?

De Franse coureur zat aan het begin van de kwalificatie vlak achter Verstappen, en leek zich te kunnen mengen in de strijd om de snelste tijden van de dag. Hij had het echter wat lastiger in de slotfase van de sessie, en kon door de crash van Verstappen ook geen snellere tijden rijden. Hij noteerde uiteindelijk de achtste tijd, en zal morgen aan de bak moeten gaan.

Bertrand Gachot

Posts: 1.017

Oké ik heb het stuk nu twee keer gekeken: de FIA grijpt dus NIET in. Als het toch anders is (zoals in de kop staat) stop ik voortaan bij 8 bier

  • 3
  • 27 jun 2026 - 21:22
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (6)

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  • nr 76

    Posts: 7.542

    Hoe heeft de FIA dan precies ingegrepen?

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 20:35
    • Freek-Willem

      Posts: 6.766

      Soor een dikke vette waarschuwing te geven

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 01:55
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.017

    Oké ik heb het stuk nu twee keer gekeken: de FIA grijpt dus NIET in. Als het toch anders is (zoals in de kop staat) stop ik voortaan bij 8 bier

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 21:22
    • da_bartman

      Posts: 6.693

      Het zijn de "grijpt in"-dagen bij deze schraivert. Daar kan niets hem vanaf brengen.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 21:30
    • nr 76

      Posts: 7.542

      Ja, daar had ik ook een vraag over, maar die kwam er weer niet door....

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 21:42
    • Larry Perkins

      Posts: 65.986

      Dan hebben ze vast ingegrepen @nr 76...

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 22:23

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Datum
Grand Prix
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 85
  • Podiums 1
  • Grand Prix 31
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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