Red Bull-coureur Isack Hadjar is na de kwalificatie in Oostenrijk aan een straf ontsnapt. De Fransman had zich tijdens de sessie niet aan de voorgeschreven maximale rondetijd gehouden, en dat leverde hem een tripje naar de stewards op. Daar kreeg hij slechts een waarschuwing voor zijn actie.

De kwalificatie op de Red Bull Ring kwam op een chaotische manier ten einde. Max Verstappen crashte in de voorlaatste bocht, en veroorzaakte daarmee gele vlaggen. George Russell zag een enkele gele vlag, ging van zijn gas, maar wist zijn rondetijd wel te verbeteren. Hij pakte de pole position, en mocht deze plek houden. Door alle chaos was het veel mensen ontgaan dat de stewards een onderzoek hadden geopend naar Verstappens Red Bull-teamgenoot Hadjar.

Wat hebben de stewards besloten?

Aan het begin van de kwalificatie had hij zich niet gehouden aan de voorgeschreven rondetijd voor in- en outlaps. Deze tijd wordt door de wedstrijdleider, en is in het leven geroepen om chaotische situaties te voorkomen. De stewards melden dat ze alle beschikbare data en beelden hebben doorgenomen, en dat daaruit bleek dat Hadjar inderdaad te langzaam had gereden in de desbetreffende ronde.

De stewards concluderen dat Hadjar het rondje te langzaam had afgewerkt, maar dat hij geen andere auto's had ingehaald of dat hij zelf werd ingehaald. Aangezien er dus geen verzachtende situaties waren, denk aan bijvoorbeeld van het gas gaan voor een naderende auto, hebben de stewards besloten dat Hadjar zich schuldig heeft gemaakt aan de overtreding. Ze zijn echter mild, en Hadjar komt goed weg met een waarschuwing.

Hoe liep de kwalificatie af voor Hadjar?

De Franse coureur zat aan het begin van de kwalificatie vlak achter Verstappen, en leek zich te kunnen mengen in de strijd om de snelste tijden van de dag. Hij had het echter wat lastiger in de slotfase van de sessie, en kon door de crash van Verstappen ook geen snellere tijden rijden. Hij noteerde uiteindelijk de achtste tijd, en zal morgen aan de bak moeten gaan.