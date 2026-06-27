Red Bull Racing is in actie gekomen na de crash van Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Het team uit Milton Keynes heeft meteen gereageerd op de klapper van hun stercoureur en de Nederlander voorzien van een nieuw chassis op de Red Bull Ring.

In de slotfase van de kwalificatie in Spielberg sloeg het noodlot toe voor Verstappen en Red Bull. Terwijl de viervoudig wereldkampioen bezig was aan een pijlsnelle ronde, spinde hij in de derde sector van de baan en schoot hij de bandenstapel in. De 28-jarige stapte ongedeerd uit, maar moest toezien hoe zijn RB22 er beschadigd bijlag.

Nieuw chassis voor Verstappen

Red Bull heeft meteen gereageerd na de klapper van Verstappen op hun thuiscircuit. Zo meldde Formule 1-journalist Chris Medland op X dat de crew van de Nederlander zijn auto heeft voorzien van een nieuw chassis. Op beelden is te zien hoe de onderkant van de auto uit een vrachtwagen van Red Bull geleverd wordt.

Dit betekent dat het oude chassis van Verstappen teveel beschadigd is geraakt tijdens de crash. De rest van de RB22, de ophangingen vleugels en dergelijke, hoeven niet vervangen te worden.

Spare chassis coming out at Red Bull after Verstappen’s crash #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/zkGRHQzML7 — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 27, 2026

Wat kan Verstappen in de race?

Voor Verstappen en Red Bull ligt er een hoop in het verschiet op de Red Bull Ring. Tijdens de thuisrace van het team uit Milton Keynes zal de Nederlander van de vijfde startplek vertrekken, waarmee er nog altijd uitzicht is op een podiumplek. George Russell zal in zijn Mercedes van pole position vertrekken nadat hij de snelste tijd reed in Spielberg.

Voor Red Bull zal de race cruciaal worden, aangezien Verstappen nog altijd niet heeft bevestigt dat hij bij de Oostenrijkse renstal zal blijven. Laurent Mekies en consorten zullen hun parel, die gelinkt wordt aan McLaren, koste wat het kost willen behouden.