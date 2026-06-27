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Red Bull in actie na crash Verstappen: Nederlander krijgt nieuw chassis

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Red Bull in actie na crash Verstappen: Nederlander krijgt nieuw chassis

Red Bull Racing is in actie gekomen na de crash van Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Het team uit Milton Keynes heeft meteen gereageerd op de klapper van hun stercoureur en de Nederlander voorzien van een nieuw chassis op de Red Bull Ring. 

In de slotfase van de kwalificatie in Spielberg sloeg het noodlot toe voor Verstappen en Red Bull. Terwijl de viervoudig wereldkampioen bezig was aan een pijlsnelle ronde, spinde hij in de derde sector van de baan en schoot hij de bandenstapel in. De 28-jarige stapte ongedeerd uit, maar moest toezien hoe zijn RB22 er beschadigd bijlag. 

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Nieuw chassis voor Verstappen

Red Bull heeft meteen gereageerd na de klapper van Verstappen op hun thuiscircuit. Zo meldde Formule 1-journalist Chris Medland op X dat de crew van de Nederlander zijn auto heeft voorzien van een nieuw chassis. Op beelden is te zien hoe de onderkant van de auto uit een vrachtwagen van Red Bull geleverd wordt. 

Dit betekent dat het oude chassis van Verstappen teveel beschadigd is geraakt tijdens de crash. De rest van de RB22, de ophangingen vleugels en dergelijke, hoeven niet vervangen te worden. 

Wat kan Verstappen in de race?

Voor Verstappen en Red Bull ligt er een hoop in het verschiet op de Red Bull Ring. Tijdens de thuisrace van het team uit Milton Keynes zal de Nederlander van de vijfde startplek vertrekken, waarmee er nog altijd uitzicht is op een podiumplek. George Russell zal in zijn Mercedes van pole position vertrekken nadat hij de snelste tijd reed in Spielberg. 

Voor Red Bull zal de race cruciaal worden, aangezien Verstappen nog altijd niet heeft bevestigt dat hij bij de Oostenrijkse renstal zal blijven. Laurent Mekies en consorten zullen hun parel, die gelinkt wordt aan McLaren, koste wat het kost willen behouden.  

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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