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Verstappen en Red Bull balen na crash: "P3 had erin gezeten"

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Verstappen en Red Bull balen na crash: "P3 had erin gezeten"

Max Verstappen moest zaterdag genoegen nemen met de vijfde startplaats voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander zag een kans op een veel betere uitgangspositie in rook opgaan na een flinke crash tijdens zijn laatste snelle ronde. Na afloop legde de Red Bull-coureur uit wat er precies misging.

Verstappen leek lange tijd op weg naar een plek op de tweede startrij, maar verloor in zijn beslissende ronde de controle over zijn RB22. Volgens de viervoudig wereldkampioen was dat extra opvallend, omdat de auto zich het hele weekend juist stabiel had gedragen.

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Verstappen zag goede uitgangspositie verdwijnen

"Bij bocht zes had ik ineens een enorm moment bij het insturen. Dat is vreemd, want ik heb het hele weekend niets van dat soort momenten gehad", vertelde Verstappen na afloop bij Sky Sports. "In bocht negen was de achterkant vervolgens helemaal weg. Het was niet een kleine correctie, maar echt volledig tegensturen. Dat is wel iets waar we naar moeten kijken."

De Nederlander baalde van de mislukte slotronde, omdat volgens hem een veel beter resultaat mogelijk was. "Het is jammer, want realistisch gezien had P3 erin gezeten. Al is onze startsnelheid niet geweldig, dus zelfs vanaf de derde plek hadden we misschien nog kunnen terugvallen naar P5."

Red Bull wil oorzaak achterhalen

Ondanks de teleurstellende kwalificatie ziet Verstappen nog voldoende aanknopingspunten voor de rest van het weekend. De Limburger benadrukte dat Red Bull de data uitgebreid zal analyseren om te achterhalen waar het misging in zijn laatste ronde.

"We willen nog een aantal zaken aan het pakket beter begrijpen. Sommige dingen werkten goed, andere juist minder. Daar moeten we nu van leren en vervolgens verder op bouwen", besloot Verstappen.

Morgen wacht er een belangrijke race voor Verstappen en Red Bull. De Oostenrijkse renstal wil koste wat het kost hun stercoureur behouden, maar dan zullen zij een competitieve auto moeten leveren. Met wat gewichtsvermindering aan de RB22 in Spielberg, hopen zij aansluiting te vinden bij Mercedes, Ferrari en McLaren

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • Redcarsmatter

    Posts: 5.682

    Volgens mij was hij de tijd van de Ferrari's niet aan het verbeteren. Of verzin ik dat nu omdat mij dat beter/leuker uitkomt?

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 20:03
    • da_bartman

      Posts: 6.691

      Na sector 2 lag Max 0.005 achter op Charles... We zullen het nooit weten

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 21:20
  • Larry Perkins

    Posts: 65.984

    Max: "Al is onze startsnelheid niet geweldig, dus zelfs vanaf de derde plek hadden we misschien nog kunnen terugvallen naar P5."

    Lijkt mij dat Verstappen nu dus van p5 naar p7 kan terugvallen bij de start, of mogen de rakkers achter hem Max niet inhalen...

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 20:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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