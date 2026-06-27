Max Verstappen moest zaterdag genoegen nemen met de vijfde startplaats voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander zag een kans op een veel betere uitgangspositie in rook opgaan na een flinke crash tijdens zijn laatste snelle ronde. Na afloop legde de Red Bull-coureur uit wat er precies misging.

Verstappen leek lange tijd op weg naar een plek op de tweede startrij, maar verloor in zijn beslissende ronde de controle over zijn RB22. Volgens de viervoudig wereldkampioen was dat extra opvallend, omdat de auto zich het hele weekend juist stabiel had gedragen.

Verstappen zag goede uitgangspositie verdwijnen

"Bij bocht zes had ik ineens een enorm moment bij het insturen. Dat is vreemd, want ik heb het hele weekend niets van dat soort momenten gehad", vertelde Verstappen na afloop bij Sky Sports. "In bocht negen was de achterkant vervolgens helemaal weg. Het was niet een kleine correctie, maar echt volledig tegensturen. Dat is wel iets waar we naar moeten kijken."

De Nederlander baalde van de mislukte slotronde, omdat volgens hem een veel beter resultaat mogelijk was. "Het is jammer, want realistisch gezien had P3 erin gezeten. Al is onze startsnelheid niet geweldig, dus zelfs vanaf de derde plek hadden we misschien nog kunnen terugvallen naar P5."

Red Bull wil oorzaak achterhalen

Ondanks de teleurstellende kwalificatie ziet Verstappen nog voldoende aanknopingspunten voor de rest van het weekend. De Limburger benadrukte dat Red Bull de data uitgebreid zal analyseren om te achterhalen waar het misging in zijn laatste ronde.

"We willen nog een aantal zaken aan het pakket beter begrijpen. Sommige dingen werkten goed, andere juist minder. Daar moeten we nu van leren en vervolgens verder op bouwen", besloot Verstappen.

Morgen wacht er een belangrijke race voor Verstappen en Red Bull. De Oostenrijkse renstal wil koste wat het kost hun stercoureur behouden, maar dan zullen zij een competitieve auto moeten leveren. Met wat gewichtsvermindering aan de RB22 in Spielberg, hopen zij aansluiting te vinden bij Mercedes, Ferrari en McLaren.