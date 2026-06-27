Het team van Red Bull Racing opent een onderzoek naar de crash van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen leek op weg te zijn naar een sensationele pole, maar vloog hard van de baan in de laatste bocht. Teambaas Laurent Mekies baalt, en denkt dat de pole echt onmogelijk was.

Verstappen begon als een raket aan het laatste gedeelte van de kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen kon zich in de eerste run meten met de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli, en wilde in zijn tweede run de aanval gaan openen. Verstappens sectortijden zagen er zeker niet slecht uit, maar in de laatste bocht verloor hij de macht over het stuur en kwam zijn kwalificatie met een harde klap ten einde.

Wat heeft Red Bull gevonden?

De teleurstelling bij Red Bull was groot, en ze zagen weer een topresultaat door het putje gaan. Teambaas Laurent Mekies gaf na afloop tekst en uitleg bij Viaplay: "Het is nog een beetje te vroeg om precies te weten wat er is gebeurd. Hij verloor de auto in de voorlaatste bocht. Iedereen in de garage is nu de data aan het controleren om te zien wat er aan de hand was, maar dat zal slechts een paar minuten kosten. Het belangrijkste is dat Max in orde is, en ik moet zeggen: hij was daar wel heel erg snel."

Wat was er mogelijk voor Verstappen?

Wat Verstappen had kunnen doen, zal voor altijd onduidelijk blijven. Mekies wil hier dan ook niet over nadenken of een soort voorspelling doen: "Met begrippen zoals 'als' en 'zou' win je geen races. Je hebt de eerste run van Max gezien, en hij zat er echt goed bij. Volgens mij was het P3 na de eerste run. Ik denk dat de pole position voor hem waarschijnlijk buiten bereik was, maar de eerste startrij was zeker mogelijk geweest voor ons."

Volgt er nog een straf?

Verstappen blijft door zijn crash steken op de vijfde plaats, maar of hij ook vanaf deze plaats zal starten, blijft de vraag. Als Red Bull onderdelen moet vervangen die niet onder de parc fermé-richtlijnen vallen, dan volgt er een gridstraf of zelfs een pitlanestart.