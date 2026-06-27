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Red Bull opent onderzoek naar zware crash Verstappen

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Red Bull opent onderzoek naar zware crash Verstappen

Het team van Red Bull Racing opent een onderzoek naar de crash van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen leek op weg te zijn naar een sensationele pole, maar vloog hard van de baan in de laatste bocht. Teambaas Laurent Mekies baalt, en denkt dat de pole echt onmogelijk was.

Verstappen begon als een raket aan het laatste gedeelte van de kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen kon zich in de eerste run meten met de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli, en wilde in zijn tweede run de aanval gaan openen. Verstappens sectortijden zagen er zeker niet slecht uit, maar in de laatste bocht verloor hij de macht over het stuur en kwam zijn kwalificatie met een harde klap ten einde.

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Wat heeft Red Bull gevonden?

De teleurstelling bij Red Bull was groot, en ze zagen weer een topresultaat door het putje gaan. Teambaas Laurent Mekies gaf na afloop tekst en uitleg bij Viaplay: "Het is nog een beetje te vroeg om precies te weten wat er is gebeurd. Hij verloor de auto in de voorlaatste bocht. Iedereen in de garage is nu de data aan het controleren om te zien wat er aan de hand was, maar dat zal slechts een paar minuten kosten. Het belangrijkste is dat Max in orde is, en ik moet zeggen: hij was daar wel heel erg snel."

Wat was er mogelijk voor Verstappen?

Wat Verstappen had kunnen doen, zal voor altijd onduidelijk blijven. Mekies wil hier dan ook niet over nadenken of een soort voorspelling doen: "Met begrippen zoals 'als' en 'zou' win je geen races. Je hebt de eerste run van Max gezien, en hij zat er echt goed bij. Volgens mij was het P3 na de eerste run. Ik denk dat de pole position voor hem waarschijnlijk buiten bereik was, maar de eerste startrij was zeker mogelijk geweest voor ons."

Volgt er nog een straf?

Verstappen blijft door zijn crash steken op de vijfde plaats, maar of hij ook vanaf deze plaats zal starten, blijft de vraag. Als Red Bull onderdelen moet vervangen die niet onder de parc fermé-richtlijnen vallen, dan volgt er een gridstraf of zelfs een pitlanestart.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.547

"Red Bull opent onderzoek naar zware crash Verstappen".

Na het onderzoek is gebleken dat Max 'n grove fout maakte.

Max: "Ik heb het niet meer.
Ik dacht dat ik de beste was, maar het is niet zo....en dan ga je fouten maken hè".

  • 1
  • 27 jun 2026 - 19:05
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • Dale U

    Posts: 1.968

    Ai, de Pole was ook mogelijk als alles klopte denk ik, ik had eerder Charles of de Boekhouder verwacht, wat betreft een crash.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 18:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.547

    "Red Bull opent onderzoek naar zware crash Verstappen".

    Na het onderzoek is gebleken dat Max 'n grove fout maakte.

    Max: "Ik heb het niet meer.
    Ik dacht dat ik de beste was, maar het is niet zo....en dan ga je fouten maken hè".

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 19:05
  • Pietje Bell

    Posts: 35.482

    Hier de crash vanaf de tribune en hier kun je ook zien dat Max heel langzaam
    wegloopt naar de MC:

    urlr.me/tJUXCc

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 19:05

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89
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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