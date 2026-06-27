Max Verstappen beleefde voor de Grand Prix van Oostenrijk een kwalificatie om heel snel te vergeten. Tijdens de allesbeslissende ronde in Q3 op de Red Bull Ring, crashte de Nederlander op het laatste moment en zag een goede startpositie in duigen vallen. Na afloop kwam de Nederlander met een veelzeggende verklaring.

De verschillen tussen de topteams op de Red Bull Ring waren klein. Zowel Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren waren aan elkaar gewaagd in Spielberg. Echter eindigde de sessie voor Verstappen in mineur met zijn klapper in de bandenstapel.

Verstappen ongedeerd na crash

Eenmaal aangekomen bij de internationale pers erkende Verstappen dat hij weinig aan de klapper heeft overgehouden. "Alles is oké, denk ik", zo liet hij optekenen tegenover Viaplay. "Het was natuurlijk geen fijne klap, via de zijkant zo. Het was een lange omdat ik natuurlijk spinde. Maar ja, het is nu eenmaal zo."

"Ik weet niet wat er in de laatste ronde gebeurde. Ik had al veel overstuur richting bocht zes, wat heel raar was. Dus daar verloor ik al wat tijd mee. En ja, voor die snelle bocht wist ik dat er wat marge was in de laatste sector. Alleen ik stuurde in en de auto was helemaal weg. Ik kon het niet corrigeren, dus we moeten naar de achtervleugel kijken hoe die dicht gaat. Want dit voelde wel heel apart."

Verstappen tevreden over snelheid

Het gros van de Formule 1-analisten stelde dat Verstappen te hard over de limiet reed, maar naar eigen zeggen is dat complete onzin. "Als ik een momentje heb, dan kan ik dat normaal gesproken wel corrigeren. Maar nu ging ik van de baan af, hij was gewoon helemaal weg", zo zei de viervoudig wereldkampioen daarover.

Echter is Verstappen tevreden over de snelheid van zijn auto. Volgens de 28-jarige heeft Red Bull duidelijk progressie geboekt in Milton Keynes. "Ja, dat denk ik wel. Geen pole postion, maar ik denk wel achter de Mercedessen op de derde plek had gekund. Op zich was dat een prima resultaat geweest."

Een vijfde startplaats dus voor Verstappen, die zelf nog even wil aanzien of de auto ook in de race competitief is. "Als we goed zijn op de banden. Één ronde is natuurlijk anders dan een volledige stint. Dat is bij ons niet altijd goed gebleken. Dus we moeten even afwachten", zo sloot hij uiteindelijk af.