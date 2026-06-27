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Verstappen verklaart crash op Red Bull Ring: "Geen fijne klapper"

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Verstappen verklaart crash op Red Bull Ring: "Geen fijne klapper"

Max Verstappen beleefde voor de Grand Prix van Oostenrijk een kwalificatie om heel snel te vergeten. Tijdens de allesbeslissende ronde in Q3 op de Red Bull Ring, crashte de Nederlander op het laatste moment en zag een goede startpositie in duigen vallen. Na afloop kwam de Nederlander met een veelzeggende verklaring. 

De verschillen tussen de topteams op de Red Bull Ring waren klein. Zowel Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren waren aan elkaar gewaagd in Spielberg. Echter eindigde de sessie voor Verstappen in mineur met zijn klapper in de bandenstapel. 

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Verstappen ongedeerd na crash 

Eenmaal aangekomen bij de internationale pers erkende Verstappen dat hij weinig aan de klapper heeft overgehouden. "Alles is oké, denk ik", zo liet hij optekenen tegenover Viaplay. "Het was natuurlijk geen fijne klap, via de zijkant zo. Het was een lange omdat ik natuurlijk spinde. Maar ja, het is nu eenmaal zo." 

"Ik weet niet wat er in de laatste ronde gebeurde. Ik had al veel overstuur richting bocht zes, wat heel raar was. Dus daar verloor ik al wat tijd mee. En ja, voor die snelle bocht wist ik dat er wat marge was in de laatste sector. Alleen ik stuurde in en de auto was helemaal weg. Ik kon het niet corrigeren, dus we moeten naar de achtervleugel kijken hoe die dicht gaat. Want dit voelde wel heel apart." 

Verstappen tevreden over snelheid 

Het gros van de Formule 1-analisten stelde dat Verstappen te hard over de limiet reed, maar naar eigen zeggen is dat complete onzin. "Als ik een momentje heb, dan kan ik dat normaal gesproken wel corrigeren. Maar nu ging ik van de baan af, hij was gewoon helemaal weg", zo zei de viervoudig wereldkampioen daarover. 

Echter is Verstappen tevreden over de snelheid van zijn auto. Volgens de 28-jarige heeft Red Bull duidelijk progressie geboekt in Milton Keynes. "Ja, dat denk ik wel. Geen pole postion, maar ik denk wel achter de Mercedessen op de derde plek had gekund. Op zich was dat een prima resultaat geweest." 

Een vijfde startplaats dus voor Verstappen, die zelf nog even wil aanzien of de auto ook in de race competitief is. "Als we goed zijn op de banden. Één ronde is natuurlijk anders dan een volledige stint. Dat is bij ons niet altijd goed gebleken. Dus we moeten even afwachten", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.547

"Bij 'n ander is het 'n grote fout.....bij Max is het omdat hij gepusht heeft"....aldus de niet zo sportieve horde.

  • 8
  • 27 jun 2026 - 17:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (27)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.547

    "Bij 'n ander is het 'n grote fout.....bij Max is het omdat hij gepusht heeft"....aldus de niet zo sportieve horde.

    • + 8
    • 27 jun 2026 - 17:46
    • Beetle

      Posts: 2.415

      Nee, ligt het altijd aan de auto.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:50
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.015

      Of zoals een bekende wielrenner (groenewegen) ooit zei "jodium of podium"

      • + 5
      • 27 jun 2026 - 17:54
    • Joeppp

      Posts: 8.678

      Nou nou, ik ben best sportief alleen geen horde.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 18:01
    • nr 76

      Posts: 7.539

      Ouw, zit je tegenwoordig op horde lopen?

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 18:02
    • hupholland

      Posts: 10.020

      het is ook gewoon een fout, maar als je al een tijd hebt staan en misschien nog wat kunt winnen mag je ook best wat meer risico nemen. Er was niet veel te verliezen. Als je er morgen zo in de wedstrijd afgaat dan zou dat echt een grote fout zijn. Maar dit was op een moment dat het gewoon kon. Er zijn zelfs coureurs die m na een goede eerste run bewust in de hekken zetten. Dat gezegd hebbende had Max anders misschien wel voor de Ferrari's gestaan, dus wat dat betreft heeft ie wel iets verloren. Maar niet persé iets dat hij morgen niet kan terug winnen of anders morgen misschien alsnog verloren had. Als de racepace goed is kan hij hopelijk alsnog de strijd aangaan met de Ferrari's, hij staat er alleen net achter ipv er net voor.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 18:05
    • snailer

      Posts: 33.605

      Gewoon een fout.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 18:08
    • nr 76

      Posts: 7.539

      Erstappen zei dat ie hooguit 3e was gewordwn achter de Mercedessen, en dat klopt ook wel aan de tijden te zien.
      "Maar dat maakt allemaal toch niet uit als je bij de start altind een paar plaatsen terugvalt".
      Aldus MV.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 18:15
    • De Vogel is Geland

      Posts: 950

      Is dat relevant? Thuis is ook alles jouw fout

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:19
    • Larry Perkins

      Posts: 65.977

      Het is allemaal de schuld van Gluiperige George en van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 18:29
    • jd2000

      Posts: 7.783

      Rot nou eens eens keer op met je horde,knuppel enz. Zo fucking irritant

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 18:32
    • Larry Perkins

      Posts: 65.977

      @Ouw-hordelopert, heb je last van de hitte en een zwetende hangzak?
      Met Max door het grind vergeet je helemaal te melden dat Max steeds meer op zijn vader 'Jos De Knuppel' gaat lijken...
      Wel scherp blijven hè, kleine boef van me.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 18:37
  • Di Stefano

    Posts: 376

    Hij deed een Leclerc-tje....kan gebeuren, je zoekt immers de grenzen op

    • + 4
    • 27 jun 2026 - 17:49
    • schwantz34

      Posts: 42.265

      Gelukkig doet Max maar heel zelden een Leclerc-tje en niet om de haverklap....

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:34
  • Pleen

    Posts: 941

    Eens in de 1000 keer is een misstap heus niet erg hoor. Toont aan dat hij geen buitenaards wezen is. :-)

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 17:56
  • MaxFan2025

    Posts: 22

    Vleugel ging niet dicht, technisch probleem dus.
    Lag dus niet aan Max.

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 17:59
  • HarryLam

    Posts: 5.552

    Dat krijg je dus met een topcoureur in een k*tauto.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 18:00
    • Beetle

      Posts: 2.415

      Of een topauto en een k*tcoureur..

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 18:03
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.387

      Hoe veel wks @beatle?

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:22
    • Larry Perkins

      Posts: 65.977

      En als Max thuiskomt zit daar ook nog eens Cruella de Vil te wachten...

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:41
    • Freek-Willem

      Posts: 6.765

      Nee beetle, die staat op pole heb ik begrepen 😉

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 18:43
    • Pietje Bell

      Posts: 35.482

      @FW: 🤣🤣🤣👍

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:47
    • Pipje

      Posts: 694

      Of gewoon een k*t beetle

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:50
  • Larry Perkins

    Posts: 65.977

    Ja ja, het zal allemaal wel maar ik weet genoeg en doe mijn hele Max Verstappen-meuk de deur uit! Daarom…

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    • + 5
    • 27 jun 2026 - 18:27
    • schwantz34

      Posts: 42.265

      Wtf Larry, geen gare rapen en irritante schoonmoeder op de lijst?

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:40
    • Larry Perkins

      Posts: 65.977

      Nee, het blijft toch je schoonmoedertje hè, en ze kan niet zonder haar gare rapen...

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:44
    • Pietje Bell

      Posts: 35.482

      Beetje vol te houden daar in Assen @Schwantz? Hoest daar?

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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