De kwalificatie op de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Oostenrijk is op dramatische wijze ten einde gekomen. Max Verstappen klapte tijdens zijn laatste ronde met zijn bolide in de muur en liep op die manier pole position mis. De Nederlander stapte ongedeerd uit zijn RB22.

De spanning tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk was om te snijden. De verschillen tussen Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en ook McLaren waren klein, wat een geweldige Q3 opleverde. Echter eindigde dat gedeelte voor Verstappen in mineur.

Verstappen hard de bandenstapel in

Verstappen was bezig aan een pijlsnelle ronde in zijn RB22, maar in de voorlaatste bocht ging het mis voor de Nederlander. Terwijl hij in de buurt kwam van de snelste tijd van Charles Leclerc, verloor hij de controle over zijn auto en schoof hij van de baan. Aangezien de klok toen al op nul stond, kwam daarmee meteen een einde aan de kwalificatie.

This is the dramatic moment that ended Max Verstappen's Q3! 😱💥___Escaped_link_6a40061588725___ ___Escaped_link_6a40061588728___ pic.twitter.com/b64MHhGQGR — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6a4006158872a___

Russell alsnog ervandoor met pole position

Nadien zorgde George Russell voor de nodige discussie. Nadat Verstappen was gecrasht en er dubbele gele vlaggen werden gezwaaid, zette de Engelsman alsnog zijn Mercedes op pole position. Naar eigen zeggen zou de Brit van zijn gas zijn gegaan, waardoor hij voorlopig de eerste startplek mag behouden.

Verstappen zal de race op de Red Bull Ring vanaf de vijfde plek starten. De Nederlander stond op het moment van zijn crash op de vijfde plaats, waardoor hij logischerwijs vanaf die positie zal vertrekken. Voor de viervoudig wereldkampioen en Red Bull wordt het een cruciale race in Spielberg, aangezien zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal nog altijd onzeker is.