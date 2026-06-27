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Drama op Red Bull Ring: Verstappen crasht tijdens Q3 in Oostenrijk

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Drama op Red Bull Ring: Verstappen crasht tijdens Q3 in Oostenrijk

De kwalificatie op de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Oostenrijk is op dramatische wijze ten einde gekomen. Max Verstappen klapte tijdens zijn laatste ronde met zijn bolide in de muur en liep op die manier pole position mis. De Nederlander stapte ongedeerd uit zijn RB22. 

De spanning tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk was om te snijden. De verschillen tussen Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en ook McLaren waren klein, wat een geweldige Q3 opleverde. Echter eindigde dat gedeelte voor Verstappen in mineur. 

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Verstappen hard de bandenstapel in

Verstappen was bezig aan een pijlsnelle ronde in zijn RB22, maar in de voorlaatste bocht ging het mis voor de Nederlander. Terwijl hij in de buurt kwam van de snelste tijd van Charles Leclerc, verloor hij de controle over zijn auto en schoof hij van de baan. Aangezien de klok toen al op nul stond, kwam daarmee meteen een einde aan de kwalificatie. 

Russell alsnog ervandoor met pole position

Nadien zorgde George Russell voor de nodige discussie. Nadat Verstappen was gecrasht en er dubbele gele vlaggen werden gezwaaid, zette de Engelsman alsnog zijn Mercedes op pole position. Naar eigen zeggen zou de Brit van zijn gas zijn gegaan, waardoor hij voorlopig de eerste startplek mag behouden. 

Verstappen zal de race op de Red Bull Ring vanaf de vijfde plek starten. De Nederlander stond op het moment van zijn crash op de vijfde plaats, waardoor hij logischerwijs vanaf die positie zal vertrekken. Voor de viervoudig wereldkampioen en Red Bull wordt het een cruciale race in Spielberg, aangezien zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal nog altijd onzeker is. 

 

De Vogel is Geland

Posts: 950

Wie heeft deze voetbalfan toegelaten?

  • 18
  • 27 jun 2026 - 17:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (26)

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  • Williams_F1

    Posts: 1.473

    Nou ja drama, klein dramaatje dan.
    Het zit er gewoon niet in dit jaar voor Herr Max.

    • + 4
    • 27 jun 2026 - 17:09
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.015

      @williams In het Duits zegt men : "der Max" of Herr Verstappen.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:11
    • Smock

      Posts: 339

      En Williams_F1 zegt "Herr Max".

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:23
    • Larry Perkins

      Posts: 65.975

      Die crash van Max doet heel wat stof opwaaien...

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:26
  • Stillewerise

    Posts: 89

    Ahahahah snelste auto en crahsen🤣

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 17:10
    • De Vogel is Geland

      Posts: 950

      Wie heeft deze voetbalfan toegelaten?

      • + 18
      • 27 jun 2026 - 17:11
    • Williams_F1

      Posts: 1.473

      @vogel: stiekem toegelaten?

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:12
    • Freek-Willem

      Posts: 6.764

      Ik denk dat door de crash van Max er een achterdeurtje open is gesprongen

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:37
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.015

    Volgens de typist(te) van dienst gegarandeerde pole voor max, zeker te weten!

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 17:10
  • Snorremans

    Posts: 299

    Aii jammer. De limiet gezicht en helaas er iets overheen. Jammer dat op Viaplay het dan niet als fout bestempeld wordt. Als Max of het team een fout maak mag dat gewoon gezegd worden.

    • + 10
    • 27 jun 2026 - 17:10
    • Williams_F1

      Posts: 1.473

      Ben jij het Ron Jeremy?

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:13
    • ILMOP

      Posts: 1.270

      Inderdaad. Ik vond die opmerkingen ook opmerkelijk. Fouten maken is menselijk. Wanneer dat bij Max Verstappen gebeurt, geef dat ook dan eerlijk toe.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:14
    • nr 76

      Posts: 7.539

      Nog geen 5 minuten eerder:"Ja, gewoon een fout van Hamilton, die mist de bocht"

      Verstappen vliegt eraf:"De redbull is niet opgewassen tegen de natuurkunde"

      Dit was wel heel erg genant

      • + 7
      • 27 jun 2026 - 17:15
    • Freek-Willem

      Posts: 6.764

      I think Ericsson hit us

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:38
  • Wingleader

    Posts: 3.432

    Een zeldzaam foutje van Verstappen. Jammer.

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 17:12
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.387

    De grootste grap is dat Russell geen straf krijgt. Max had dit moeten doen en werd hij 100% weggehaald.

    • + 9
    • 27 jun 2026 - 17:12
    • StevenQ

      Posts: 10.580

      Zoals in Mexico toen Bottas gecrasht was

      • + 5
      • 27 jun 2026 - 17:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.545

      Zit toch altijd niet zo te zeiken joh.

      • + 7
      • 27 jun 2026 - 17:24
    • Smock

      Posts: 339

      Sterker nog, dan was Max verbannen uit de F1. Ze zijn ook allemaal tegen Max en er zijn er maar een paar met een goed paspoort, huilie huilie huilie

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:26
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.387

      Ouw pfff nog niet omgekomen door het warme weer? Jij bent de grootste huilie huilie hier.

      • + 6
      • 27 jun 2026 - 17:40
  • Williams_F1

    Posts: 1.473

    Scherp, chapeau voor Herr Gachot.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:13
    • nr 76

      Posts: 7.539

      Der Bertrand?

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:17
  • Hagueian

    Posts: 8.777

    Fout van een coureur die voor een dagsuccesje gaat. Alles of niets kan je je dan wel permitteren.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:34
  • Sander

    Posts: 1.794

    Wellicht toch weer iets in de software.
    Max z’n auto kwam hortend en stotend de pitlane uit zowat tot aan bocht 3.
    En andere gewoon een zeldzame fout. Shit happens.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:48
    • Polleke2

      Posts: 2.042

      Het leek mirakels veel op Australie,hij was niet zozeer de auto kwijt maar de achterkant kwam hem voorbij op een wel vreemde plek.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:01
    • Freek-Willem

      Posts: 6.764

      Ik dacht inderdaad bij die beelden dat ie niet eens een ronde zou maken.

      Maar geloof niet dat het met de crash van doen had

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:40

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Mercedes
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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