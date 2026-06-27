Max Verstappen heeft zich als zesde geplaatst voor Q2 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander kende een relatief rustige openingssessie op de Red Bull Ring en besloot na zijn eerste snelle ronde niet meer in actie te komen. Ondertussen maakte vooral Andrea Kimi Antonelli indruk met de snelste tijd.

Opvallend was vooraf de bandenstrategie van Verstappen. De Red Bull-coureur hield slechts drie sets nieuwe zachte banden over voor de kwalificatie, terwijl veel concurrenten juist zoveel mogelijk vers rubber bewaren voor de beslissende sessies. Dat gebeurde bovendien onder zware omstandigheden, met een buitentemperatuur van 33 graden en een asfalttemperatuur van ruim 50 graden.

Verstappen houdt het bij één snelle ronde

George Russell opende Q1 met een tijd van 1:07.811, maar die ronde werd al snel verbeterd. Verstappen dook aanvankelijk onder de tijd van de Brit, maar zag vervolgens onder meer Lando Norris, Lewis Hamilton en Antonelli sneller gaan dan hem. Uiteindelijk zakte de Nederlander terug naar de zesde plaats.

Verstappen stapte daarna uit zijn auto en besloot geen tweede snelle poging meer te ondernemen. Daarmee had hij voldoende vertrouwen in zijn rondetijd om zonder extra risico door te stoten naar Q2 en wat meer rubber over voor het restant van de kwalificatie.

Antonelli was de grote smaakmaker van Q1. De Mercedes-rookie zette de snelste tijd neer en was ruim een tiende sneller dan Norris. Teamgenoot Russell stelde teleur met de vijfde tijd, nadat hij eerder dit weekend juist nog sterk voor de dag kwam.

De eerste afvallers van de kwalificatie waren de beide Aston Martins, de twee Cadillacs en de coureurs van Williams. Zij zagen hun strijd om een goede startpositie al na het eerste kwalificatiedeel ten einde komen.