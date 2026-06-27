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Verstappen en Red Bull hebben achterstand op Mercedes in Oostenrijk

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Verstappen en Red Bull hebben achterstand op Mercedes in Oostenrijk

Max Verstappen heeft zich als zesde geplaatst voor Q2 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander kende een relatief rustige openingssessie op de Red Bull Ring en besloot na zijn eerste snelle ronde niet meer in actie te komen. Ondertussen maakte vooral Andrea Kimi Antonelli indruk met de snelste tijd.

Opvallend was vooraf de bandenstrategie van Verstappen. De Red Bull-coureur hield slechts drie sets nieuwe zachte banden over voor de kwalificatie, terwijl veel concurrenten juist zoveel mogelijk vers rubber bewaren voor de beslissende sessies. Dat gebeurde bovendien onder zware omstandigheden, met een buitentemperatuur van 33 graden en een asfalttemperatuur van ruim 50 graden.

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Verstappen houdt het bij één snelle ronde

George Russell opende Q1 met een tijd van 1:07.811, maar die ronde werd al snel verbeterd. Verstappen dook aanvankelijk onder de tijd van de Brit, maar zag vervolgens onder meer Lando Norris, Lewis Hamilton en Antonelli sneller gaan dan hem. Uiteindelijk zakte de Nederlander terug naar de zesde plaats.

Verstappen stapte daarna uit zijn auto en besloot geen tweede snelle poging meer te ondernemen. Daarmee had hij voldoende vertrouwen in zijn rondetijd om zonder extra risico door te stoten naar Q2 en wat meer rubber over voor het restant van de kwalificatie.

Antonelli blinkt uit, Aston Martin en Williams uitgeschakeld

Antonelli was de grote smaakmaker van Q1. De Mercedes-rookie zette de snelste tijd neer en was ruim een tiende sneller dan Norris. Teamgenoot Russell stelde teleur met de vijfde tijd, nadat hij eerder dit weekend juist nog sterk voor de dag kwam.

De eerste afvallers van de kwalificatie waren de beide Aston Martins, de twee Cadillacs en de coureurs van Williams. Zij zagen hun strijd om een goede startpositie al na het eerste kwalificatiedeel ten einde komen.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Dale U

    Posts: 1.966

    Valt wel mee, Kimi had pech door Max, dat is het risico. De Boekhouder dekt zich in, morgen karma....... (Toto is vandaag ook een griezel)

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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