Red Bull Racing lijkt nog niet helemaal op snelheid voor de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz heeft de renstal van Max Verstappen niet dezelfde stap vooruit gezet als Ferrari en McLaren. Ook onthulde hij waar Red Bull momenteel volop onderzoek naar doet.

Na de derde vrije training houdt Red Bull zich nadrukkelijk bezig met het analyseren van de nieuwe onderdelen. Hoewel de verschillen aan de top beperkt zijn, ziet Kravitz genoeg redenen waarom de Oostenrijkse renstal nog niet tevreden kan zijn.

Kravitz ziet Red Bull achterblijven op Ferrari en McLaren

Volgens Kravitz is het opvallend dat Red Bull niet dezelfde progressie heeft geboekt als de concurrentie. "Voor mij is het grootste verhaal richting de kwalificatie dat Red Bull de snelheid niet heeft gevonden die Ferrari en McLaren vannacht wél hebben weten te vinden", stelt de Sky Sports F1-verslaggever.

Daarom is de renstal volgens hem druk bezig met het controleren van de updates. "Ze zijn momenteel verschillende punten van de carrosserie met lasers aan het scannen om te controleren of de updates die ze hebben meegenomen ook daadwerkelijk op de juiste positie zitten." Daarmee suggereert Kravitz dat Red Bull nog altijd onderzoekt waarom de nieuwe onderdelen nog niet het gewenste effect opleveren.

Minieme verschillen aan de top, maar grip blijft een probleem

Ondanks de twijfels benadrukt Kravitz dat de achterstand van Verstappen relatief klein is. "Er zit slechts drie tienden van een seconde tussen George Russell op de eerste plaats en Max Verstappen op de zesde plaats." Daarmee ligt alles nog open voor de kwalificatie op de Red Bull Ring.

Toch zag Kravitz ook een ander zorgpunt binnen de Red Bull-familie. "Isack Hadjar zat vervolgens weer drie tienden achter Verstappen en het enige wat we hem de hele sessie over de boordradio hoorden zeggen, was dat hij geen grip had." Dat zou erop kunnen wijzen dat de afstelling van de Red Bull-auto's nog altijd niet optimaal is.