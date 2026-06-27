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Sky Sports-panel vreest voor Verstappen: "Red Bull loopt achter"

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Sky Sports-panel vreest voor Verstappen: "Red Bull loopt achter"

Red Bull Racing lijkt nog niet helemaal op snelheid voor de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz heeft de renstal van Max Verstappen niet dezelfde stap vooruit gezet als Ferrari en McLaren. Ook onthulde hij waar Red Bull momenteel volop onderzoek naar doet.

Na de derde vrije training houdt Red Bull zich nadrukkelijk bezig met het analyseren van de nieuwe onderdelen. Hoewel de verschillen aan de top beperkt zijn, ziet Kravitz genoeg redenen waarom de Oostenrijkse renstal nog niet tevreden kan zijn.

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Kravitz ziet Red Bull achterblijven op Ferrari en McLaren

Volgens Kravitz is het opvallend dat Red Bull niet dezelfde progressie heeft geboekt als de concurrentie. "Voor mij is het grootste verhaal richting de kwalificatie dat Red Bull de snelheid niet heeft gevonden die Ferrari en McLaren vannacht wél hebben weten te vinden", stelt de Sky Sports F1-verslaggever.

Daarom is de renstal volgens hem druk bezig met het controleren van de updates. "Ze zijn momenteel verschillende punten van de carrosserie met lasers aan het scannen om te controleren of de updates die ze hebben meegenomen ook daadwerkelijk op de juiste positie zitten." Daarmee suggereert Kravitz dat Red Bull nog altijd onderzoekt waarom de nieuwe onderdelen nog niet het gewenste effect opleveren.

Minieme verschillen aan de top, maar grip blijft een probleem

Ondanks de twijfels benadrukt Kravitz dat de achterstand van Verstappen relatief klein is. "Er zit slechts drie tienden van een seconde tussen George Russell op de eerste plaats en Max Verstappen op de zesde plaats." Daarmee ligt alles nog open voor de kwalificatie op de Red Bull Ring.

Toch zag Kravitz ook een ander zorgpunt binnen de Red Bull-familie. "Isack Hadjar zat vervolgens weer drie tienden achter Verstappen en het enige wat we hem de hele sessie over de boordradio hoorden zeggen, was dat hij geen grip had." Dat zou erop kunnen wijzen dat de afstelling van de Red Bull-auto's nog altijd niet optimaal is.

Bertrand Gachot

Posts: 1.009

Een jaar geleden bedoelde de met name Britse pers met "vrezen" juist dat ze " bang" voor max en zijn dominantie waren, zo ver is het nu al gekomen...... medelijden is de slechtste vorm van sympathie.

  • 1
  • 27 jun 2026 - 14:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.006

    Een jaar geleden bedoelde de met name Britse pers met "vrezen" juist dat ze " bang" voor max en zijn dominantie waren, zo ver is het nu al gekomen...... medelijden is de slechtste vorm van sympathie.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 14:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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