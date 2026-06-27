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Verstappen geeft duidelijk signaal af over Red Bull-toekomst

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Verstappen geeft duidelijk signaal af over Red Bull-toekomst

Max Verstappen heeft een duidelijk signaal afgegeven over zijn toekomst bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek, maar volgens Verstappen voelt het team als een tweede familie. Over zijn toekomst wil hij verder nog niets zeggen.

Verstappen heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Hij stond nog maar één keer op het podium en kan zich nog niet mengen in de strijd om de zeges. De achterstand van Red Bull op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is zeer groot, en Verstappen wil graag verbetering zien. Verstappen staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en dat betekent dat hij exitclausules in zijn contract kan activeren om te vertrekken.

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Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull Racing, en hij zit dan ook op zijn plek. In een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport wordt Verstappen gevraagd naar deze mijlpaal: "Het is een geweldig gevoel. Red Bull is altijd als een tweede familie voor mij geweest. We hebben samen zoveel bereikt, dingen waar ik tien jaar geleden nooit van had kunnen durven dromen. De tijd vliegt echt voorbij, en hier, met de verplichtingen die onze sport met zich meebrengt, zitten we in een snelle wereld. Je denkt na over wat er voor je ligt en je hebt weinig tijd om na te denken over wat er achter je ligt."

'Er is niets te melden'

Vanzelfsprekend wordt Verstappen ook gevraagd naar zijn toekomst. Als hij de vraag krijgt wat hij kan vertellen, houdt de viervoudig wereldkampioen de kaken stijf op elkaar: "Niet veel, precies wat ik vorig jaar al zei. Ik heb een langlopend contract bij Red Bull en wat mij betreft focus ik me op mijn werk, het beste uit mezelf halen op het circuit en het beste uit het team halen. Er is niets nieuws te melden."

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. Vorig jaar werd hij ook in verband gebracht met een vertrek bij het team, maar hij draaide die verhalen vlak voor de zomerstop zelf de nek om.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.538

"Verstappen geeft duidelijk signaal af over Red Bull-toekomst....het team voelt als een tweede familie....

Over zijn toekomst wil hij verder nog niets zeggen."

Dus wat weten we nu.... he-le-maal niets!!

  • 11
  • 27 jun 2026 - 13:58
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (9)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.009

    Zie opmerkingen van eerder; mijn derde huwelijk voelde ook aan als een tweede familie

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 13:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.538

    "Verstappen geeft duidelijk signaal af over Red Bull-toekomst....het team voelt als een tweede familie....

    Over zijn toekomst wil hij verder nog niets zeggen."

    Dus wat weten we nu.... he-le-maal niets!!

    • + 11
    • 27 jun 2026 - 13:58
    • F1 sport liefhebber

      Posts: 44

      Ik zit denk al een jaar of 7 op deze site en deze headers beheersen 95% van de tijd, dit is geen verrassing meer.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 14:08
    • Larry Perkins

      Posts: 65.969

      Max geeft ook geen (spannend) signaal af maar zegt duidelijk hoe de zaken er nu voorstaan: "Er is niets nieuws te melden."

      Helaas kunnen geld graaiende media daar niets mee dus blijven zij ons lastig vallen met onnozele 'nieuwsberichten'...

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 14:13
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.009

      @liefhebber van de f1 sport ik sinds 2013, ik kan je precies pin-pointen wanneer het bergafwaarts is gegaan, maar goed als ik dat nu heel sterk formuleer kom ik nooit op 2 duizend posts.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 15:01
    • inflatable

      Posts: 3.716

      Dat is vrij normaal in de hedendaagse "nieuws"media.. Sensationele kop om de aandacht te trekken, vervolgens wordt er infeite niks nieuws vertelt.. Commerciele bende waar het alleen maar om aandacht en geld deraait, niet echte inhoud..

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 15:24
  • Sander

    Posts: 1.793

    Kijk, nu is het pas duidelijk....dat we nog meer onduidelijke berichten artikelen gaan krijgen.

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 14:07
  • monzaron

    Posts: 1.050

    Zit hier aan de baan wachtend op de quali, verstappen zit er goed bij, korte baan kleine vetschillen. Over de autos, de auto met de beste sound is voor mij de Audi. de Ferarri heeft flink aan sound ingeleverd en lijkt mij de stilste wagen op de grid.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 14:17
    • VestAan

      Posts: 784

      Kleine vetschillen, das Mario Kart++, voorheen hadden ze alleen paddenstoelen en bananenschillen.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 14:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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