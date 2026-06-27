Max Verstappen heeft een duidelijk signaal afgegeven over zijn toekomst bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek, maar volgens Verstappen voelt het team als een tweede familie. Over zijn toekomst wil hij verder nog niets zeggen.

Verstappen heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Hij stond nog maar één keer op het podium en kan zich nog niet mengen in de strijd om de zeges. De achterstand van Red Bull op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is zeer groot, en Verstappen wil graag verbetering zien. Verstappen staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en dat betekent dat hij exitclausules in zijn contract kan activeren om te vertrekken.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull Racing, en hij zit dan ook op zijn plek. In een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport wordt Verstappen gevraagd naar deze mijlpaal: "Het is een geweldig gevoel. Red Bull is altijd als een tweede familie voor mij geweest. We hebben samen zoveel bereikt, dingen waar ik tien jaar geleden nooit van had kunnen durven dromen. De tijd vliegt echt voorbij, en hier, met de verplichtingen die onze sport met zich meebrengt, zitten we in een snelle wereld. Je denkt na over wat er voor je ligt en je hebt weinig tijd om na te denken over wat er achter je ligt."

'Er is niets te melden'

Vanzelfsprekend wordt Verstappen ook gevraagd naar zijn toekomst. Als hij de vraag krijgt wat hij kan vertellen, houdt de viervoudig wereldkampioen de kaken stijf op elkaar: "Niet veel, precies wat ik vorig jaar al zei. Ik heb een langlopend contract bij Red Bull en wat mij betreft focus ik me op mijn werk, het beste uit mezelf halen op het circuit en het beste uit het team halen. Er is niets nieuws te melden."

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. Vorig jaar werd hij ook in verband gebracht met een vertrek bij het team, maar hij draaide die verhalen vlak voor de zomerstop zelf de nek om.