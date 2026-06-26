Max Verstappen spreekt van een lastige dag na de eerste twee vrije trainingen in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring reed hij rond met een zwaar geüpdatete auto, en kwam hij twee keer tot de vierde tijd. Tevreden was hij echter niet, en hij geeft zijn team Red Bull dan ook veel huiswerk mee.

Voor Verstappen kende de dag een valse start. Toen hij in de eerste vrije training na een paar minuten de baan op wilde rijden, viel hij stil in de pitlane. De monteurs haalden hem naar binnen, maar bij poging twee viel hij weer stil. In de tweede vrije training kon Verstappen meer meters maken, maar was het duidelijk dat hij niet tevreden was. Meerdere keren meldde hij zich vol frustratie op de boordradio, en liet hij zijn team weten dat er iets moest gebeuren.

Wat moet Red Bull vooral verbeteren?

Na afloop van de tweede vrije training was Verstappen dan ook niet helemaal tevreden. In zijn terugblik op de dag liet hij zijn hart spreken: "Het was een beetje lastig vandaag om de juiste balans te vinden. De grip van de voor- naar de achterkant is iets waar we echt aan moeten werken."

Het vinden van de juiste balans tussen de voor- en achterkant is voor Verstappen dan ook het belangrijkste: "We moeten het juiste compromis daar tussen zien te vinden, om te proberen meer snelheid te vinden, want het ziet er nu naar uit dat we wat tekort komen."

Zoeken naar tijd

Verstappen moest in de tweede vrije training ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Andrea Kimi Antonelli. Verstappen hoopt dat zijn team hard gaat doorwerken, zodat ze morgen in de kwalificatie kunnen meevechten met de rest van de topteams: "We zullen zien wat we morgen kunnen doen om wat meer balans te vinden in het algemeen."

Verstappen kampte vandaag met meerdere problemen. Hij had niet alleen balansproblemen, hij had ook een opvallend probleem met zijn stoeltje en had het gevoel dat zijn motor stilviel in bocht 3.