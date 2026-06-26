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Verstappen zet Red Bull op scherp: "Was lastig vandaag"

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Verstappen zet Red Bull op scherp: "Was lastig vandaag"

Max Verstappen spreekt van een lastige dag na de eerste twee vrije trainingen in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring reed hij rond met een zwaar geüpdatete auto, en kwam hij twee keer tot de vierde tijd. Tevreden was hij echter niet, en hij geeft zijn team Red Bull dan ook veel huiswerk mee.

Voor Verstappen kende de dag een valse start. Toen hij in de eerste vrije training na een paar minuten de baan op wilde rijden, viel hij stil in de pitlane. De monteurs haalden hem naar binnen, maar bij poging twee viel hij weer stil. In de tweede vrije training kon Verstappen meer meters maken, maar was het duidelijk dat hij niet tevreden was. Meerdere keren meldde hij zich vol frustratie op de boordradio, en liet hij zijn team weten dat er iets moest gebeuren.

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Na afloop van de tweede vrije training was Verstappen dan ook niet helemaal tevreden. In zijn terugblik op de dag liet hij zijn hart spreken: "Het was een beetje lastig vandaag om de juiste balans te vinden. De grip van de voor- naar de achterkant is iets waar we echt aan moeten werken."

Het vinden van de juiste balans tussen de voor- en achterkant is voor Verstappen dan ook het belangrijkste: "We moeten het juiste compromis daar tussen zien te vinden, om te proberen meer snelheid te vinden, want het ziet er nu naar uit dat we wat tekort komen."

Zoeken naar tijd

Verstappen moest in de tweede vrije training ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Andrea Kimi Antonelli. Verstappen hoopt dat zijn team hard gaat doorwerken, zodat ze morgen in de kwalificatie kunnen meevechten met de rest van de topteams: "We zullen zien wat we morgen kunnen doen om wat meer balans te vinden in het algemeen."

Verstappen kampte vandaag met meerdere problemen. Hij had niet alleen balansproblemen, hij had ook een opvallend probleem met zijn stoeltje en had het gevoel dat zijn motor stilviel in bocht 3.

Foto's Grand Prix van Oostenrijk 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (2)

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  • Dale U

    Posts: 1.964

    Daar is de nacht voor, helaas voor de monteurs.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 19:04
    • koppie toe

      Posts: 5.402

      In ieder geval koeler dan op de dag.
      De nacht is zonder te breken met de avondklok toch alleen voor de simulator rijders?

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 19:12

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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