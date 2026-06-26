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Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen na zware dag

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Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen na zware dag

Red Bull-teambaas Laurent Mekies blijft positief na de zware vrijdag op het bloedhete circuit in Spielberg. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar worstelden met hun auto's, maar Mekies ziet kansen. De Franse teambaas stelt dat er nog meer in het vat zit voor het team.

Red Bull introduceerde dit weekend in Oostenrijk een groot updatepakket, en de verwachtingen zijn dan ook hoog. In de eerste twee vrije trainingen op de Red Bull Ring hadden Verstappen en zijn teamgenoot Hadjar het echter zeer zwaar, en ze klaagden dan ook over de auto. Verstappen sloot de dag af met een vierde tijd in de tweede vrije training, maar hij had genoeg huiswerk voor zijn team. Zo ging hij meerdere keren wij en merkte hij op dat zijn motor iets vreemds deed in bocht 3.

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Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies bleef tijdens de training vol vertrouwen, maar gaf in een interview met Sky Sports wel toe dat ze nog een aantal stappen moeten zetten: "We kunnen wel zeggen dat we een beetje worstelen met de driveability in bocht 3. Dat is een beetje een thema vandaag, maar het hoort erbij op een vrijdag om alles gereed te krijgen voor de kwalificatie."

Bij Red Bull hebben ze in ieder geval veel zelfvertrouwen: "We denken dat er nog meer in het vat zit. De achterstand van 5,5 tiende die we nu hebben, zou geen goed resultaat zijn voor de kwalificatie van morgen."

Voorzichtig optimistisch

Mekies wil dan ook niet zeggen dat Red Bull er al is. De Fransman is optimistisch, maar is niet overdreven positief: "Als we nu gewoon naar onszelf kijken, dan is er nog steeds veel werk te doen om ervoor te zorgen dat Max en Isack hiermee iets kunnen doen. Dus hopelijk komt er voor ons nog wat meer rondetijd aan voor morgen."

Morgen heeft Red Bull nog een vrije training van een uur om zich voor te bereiden op de belangrijke kwalificatie.

Larry Perkins

Posts: 65.957

[i] "We denken dat er nog meer in het vat zit." [/i]

"We kunnen alleen het vat niet vinden", aldus Laurent Mekies.

  • 4
  • 26 jun 2026 - 21:07
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.532

    "Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen na zware dag"

    "Vermeulen maant Red Bull tot actie: "Verstappen doet niet mee voor het middenveld"

    • + 3
    • 26 jun 2026 - 20:49
  • Larry Perkins

    Posts: 65.957

    "We denken dat er nog meer in het vat zit."

    "We kunnen alleen het vat niet vinden", aldus Laurent Mekies.

    • + 4
    • 26 jun 2026 - 21:07
    • schwantz34

      Posts: 42.256

      De hamvraag is. Welke is als eerste leeg, het vat of de gifbeker?

      • + 3
      • 26 jun 2026 - 21:16
    • Larry Perkins

      Posts: 65.957

      Vermoed de gifbeker, Vermeulen heeft het vat verstopt om de druk op te voeren...

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 22:00
    • snailer

      Posts: 33.592

      Wache heeft een innovatie bedacht. Vierkante koppelingsplaten.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 22:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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