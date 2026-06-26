Red Bull-teambaas Laurent Mekies blijft positief na de zware vrijdag op het bloedhete circuit in Spielberg. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar worstelden met hun auto's, maar Mekies ziet kansen. De Franse teambaas stelt dat er nog meer in het vat zit voor het team.

Red Bull introduceerde dit weekend in Oostenrijk een groot updatepakket, en de verwachtingen zijn dan ook hoog. In de eerste twee vrije trainingen op de Red Bull Ring hadden Verstappen en zijn teamgenoot Hadjar het echter zeer zwaar, en ze klaagden dan ook over de auto. Verstappen sloot de dag af met een vierde tijd in de tweede vrije training, maar hij had genoeg huiswerk voor zijn team. Zo ging hij meerdere keren wij en merkte hij op dat zijn motor iets vreemds deed in bocht 3.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies bleef tijdens de training vol vertrouwen, maar gaf in een interview met Sky Sports wel toe dat ze nog een aantal stappen moeten zetten: "We kunnen wel zeggen dat we een beetje worstelen met de driveability in bocht 3. Dat is een beetje een thema vandaag, maar het hoort erbij op een vrijdag om alles gereed te krijgen voor de kwalificatie."

Bij Red Bull hebben ze in ieder geval veel zelfvertrouwen: "We denken dat er nog meer in het vat zit. De achterstand van 5,5 tiende die we nu hebben, zou geen goed resultaat zijn voor de kwalificatie van morgen."

Voorzichtig optimistisch

Mekies wil dan ook niet zeggen dat Red Bull er al is. De Fransman is optimistisch, maar is niet overdreven positief: "Als we nu gewoon naar onszelf kijken, dan is er nog steeds veel werk te doen om ervoor te zorgen dat Max en Isack hiermee iets kunnen doen. Dus hopelijk komt er voor ons nog wat meer rondetijd aan voor morgen."

Morgen heeft Red Bull nog een vrije training van een uur om zich voor te bereiden op de belangrijke kwalificatie.