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Mekies maakt Red Bull-standpunt duidelijk: "Verstappen blijft bij ons"

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Mekies maakt Red Bull-standpunt duidelijk: "Verstappen blijft bij ons"

De toekomst van Max Verstappen blijft een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1, maar volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies is er intern weinig onzekerheid. De Fransman benadrukt dat de viervoudig wereldkampioen zelf duidelijk heeft aangegeven zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal te zien.

Tijdens de persconferentie op de Red Bull Ring kreeg Mekies opnieuw vragen over de toekomst van Verstappen. Hoewel een officiële bevestiging uitblijft, maakt de teambaas duidelijk dat Red Bull geen signalen ziet dat de Nederlander wil vertrekken.

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Volgens Mekies is er binnen Red Bull geen reden om wekelijks te informeren naar de plannen van Verstappen. "Ik vraag Max niet iedere week of hij blijft. Hij heeft ons duidelijk laten weten dat hij bij Red Bull wil blijven. Tegelijkertijd weet iedereen dat hij alleen tevreden is als hij over een auto beschikt waarmee hij kan winnen. Daarom heeft hij ook steeds benadrukt hoe belangrijk het is dat we met de nieuwe reglementen de juiste stappen zetten."

De Red Bull-teambaas is bovendien tevreden over de recente gesprekken tussen de FIA, Formule 1 en de teams over de technische reglementen. Volgens hem zijn de aanpassingen voor 2027 en 2028 een positieve ontwikkeling. "Er is op een open manier samengewerkt en dat heeft geleid tot enkele goede wijzigingen. Dat is niet alleen gunstig voor Max, maar voor alle topcoureurs én voor de sport."

Focus ligt volledig op verbeteren van de RB22

Ondanks alle geruchten is de toekomst van Verstappen volgens Mekies binnen Red Bull geen gespreksonderwerp. De volledige aandacht gaat volgens hem uit naar het verbeteren van de prestaties van de auto, waarbij Verstappen zelf een belangrijke rol speelt.

"Max is volledig betrokken bij het ontwikkelingsproces. Ook vanochtend heeft hij weer veel tijd gestoken in analyses en tests om verbeterpunten te vinden. Daarom houden wij ons helemaal niet bezig met speculaties over zijn toekomst. Onze prioriteit is om de auto weer op het niveau te krijgen waarop hij hoort te presteren. Als dat lukt, verwacht ik dat alle discussies over zijn toekomst vanzelf zullen verdwijnen."

Pietje Bell

Posts: 35.467

Oké. Waarom zegt Vermeulen dan: "We willen snel [b]een beslissing nemen[/b],
zodat iedereen weet waar hij aan toe is, mogelijk zelfs vóór de zomerstop.""?

Zomerstop: maandag 27 juli 2026, direct na de Grand Prix van Hongarije.

  • 2
  • 26 jun 2026 - 19:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.467

    Oké. Waarom zegt Vermeulen dan: "We willen snel een beslissing nemen,
    zodat iedereen weet waar hij aan toe is, mogelijk zelfs vóór de zomerstop.""?

    Zomerstop: maandag 27 juli 2026, direct na de Grand Prix van Hongarije.

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 19:34
    • gridiron

      Posts: 3.553

      Blufpoker

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 20:05
    • TylaHunter

      Posts: 10.769

      Misschien een sabbatical?

      Als ik de regels zie en ik zou (zoals Verstappen zegt) de regels verafschuwen... dan dien ik liever die laatste 2 jaar in het contract uit in 2029 en 2030.

      Mooi 2 jaar om andere dingen te doen zoals Le Mans, en het GT project onder de Red Bull vlag houden op die manier.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 20:55
  • Bertrand Gachot

    Posts: 990

    Lijkt mijn 3e huwelijk wel, alles koek en ei, zeker niet wekelijks informeren of en ze blijft uiteindelijk toch mijn boeltje op straat aangetroffen,…..

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 19:52
  • elflitso

    Posts: 1.929

    "Hoewel een officiële bevestiging uitblijft, maakt de teambaas duidelijk dat Red Bull geen signalen ziet dat de Nederlander wil vertrekken. Dat is politiek gezien een correct antwoord. Er zijn namelijk ook geen signalen dat Max wil blijven. Wat je hier wel uit kunt halen is dat het afkopen van de mogelijke vertrek clausule voor Max dus nog niet gedaan of gelukt is.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 19:58
  • Larry Perkins

    Posts: 65.954

    Mekies heeft een persoonlijke boodschap voor Max...

    https://youtu.be/owfdMGHVA-A

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 20:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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