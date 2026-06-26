De toekomst van Max Verstappen blijft een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1, maar volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies is er intern weinig onzekerheid. De Fransman benadrukt dat de viervoudig wereldkampioen zelf duidelijk heeft aangegeven zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal te zien.

Tijdens de persconferentie op de Red Bull Ring kreeg Mekies opnieuw vragen over de toekomst van Verstappen. Hoewel een officiële bevestiging uitblijft, maakt de teambaas duidelijk dat Red Bull geen signalen ziet dat de Nederlander wil vertrekken.

'Verstappen heeft zijn wensen duidelijk uitgesproken'

Volgens Mekies is er binnen Red Bull geen reden om wekelijks te informeren naar de plannen van Verstappen. "Ik vraag Max niet iedere week of hij blijft. Hij heeft ons duidelijk laten weten dat hij bij Red Bull wil blijven. Tegelijkertijd weet iedereen dat hij alleen tevreden is als hij over een auto beschikt waarmee hij kan winnen. Daarom heeft hij ook steeds benadrukt hoe belangrijk het is dat we met de nieuwe reglementen de juiste stappen zetten."

De Red Bull-teambaas is bovendien tevreden over de recente gesprekken tussen de FIA, Formule 1 en de teams over de technische reglementen. Volgens hem zijn de aanpassingen voor 2027 en 2028 een positieve ontwikkeling. "Er is op een open manier samengewerkt en dat heeft geleid tot enkele goede wijzigingen. Dat is niet alleen gunstig voor Max, maar voor alle topcoureurs én voor de sport."

Focus ligt volledig op verbeteren van de RB22

Ondanks alle geruchten is de toekomst van Verstappen volgens Mekies binnen Red Bull geen gespreksonderwerp. De volledige aandacht gaat volgens hem uit naar het verbeteren van de prestaties van de auto, waarbij Verstappen zelf een belangrijke rol speelt.

"Max is volledig betrokken bij het ontwikkelingsproces. Ook vanochtend heeft hij weer veel tijd gestoken in analyses en tests om verbeterpunten te vinden. Daarom houden wij ons helemaal niet bezig met speculaties over zijn toekomst. Onze prioriteit is om de auto weer op het niveau te krijgen waarop hij hoort te presteren. Als dat lukt, verwacht ik dat alle discussies over zijn toekomst vanzelf zullen verdwijnen."