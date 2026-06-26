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Verstappen heeft weer problemen tijdens VT2: "Wat the f*ck is dit?"

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Verstappen heeft weer problemen tijdens VT2: "Wat the f*ck is dit?"

Max Verstappen en Red Bull Racing hadden al hun hoop gegooid op het Grand Prix-weekend in Oostenrijk, maar tot dusver loopt het allesbehalve gesmeerd. Net als in de eerste vrije training, is de Nederlander in de tweede oefensessie tegen problemen aangelopen met zijn RB22. 

In de eerste vrije training op de Red Bull Ring liep Verstappen al snel averij op. Tweemaal liep de viervoudig wereldkampioen tegen een anti-stall aan tijdens het wegrijden uit zijn pitbox, waardoor het even duurde voordat hij echt snelle ronden kon klokken. Dit had echter niets te maken met de updates die Red Bull dit weekend meegebracht zou hebben. 

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Wéér problemen voor Verstappen

Ook de tweede oefensessie verloopt niet vlekkeloos voor Verstappen. Na ongeveer tien minuten luidde de 28-jarige de alarmbellen op de boordradio. "Ik zit compleet anders in de auto, wat the f*ck is dit?", aldus Verstappen tegenover Gianpiero Lambiase, zijn race-engineer. "Ik lig te veel, geen idee wat er aan de hand is", voegde hij daar ontevreden aan toe. 

Nadien meldde Verstappen zich in de pitbox bij Red Bull, waar zijn team hem voorzag van een ander stoeltje. Echter verloor de viervoudig wereldkampioen wel de nodige tijd vanwege de werkzaamheden. 

Oostenrijk cruciaal voor Red Bull 

Dit weekend in Spielberg wordt cruciaal voor Red Bull. Los van het feit dat het de thuisrace is van de Oostenrijkse renstal, hebben Laurent Mekies en consorten al hun hoop gegooid op de nieuwe updates aan de auto. Hiermee moet het gat met Mercedes, Ferrari en ook McLaren worden gedicht zodat Verstappen, die in de afgelopen weken gelinkt is aan een vertrek, juist zal blijven. 

 

Tony

Posts: 1.653

[i]
Na ongeveer [b] tien minuten [/b] luidde de 28-jarige de alarmbellen op de boordradio. "Ik zit compleet anders in de auto, wat the f*ck is dit?", aldus Verstappen
[/i]
Hij is snel van begrip dit weekend.

  • 1
  • 26 jun 2026 - 17:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Tony

    Posts: 1.653


    Na ongeveer tien minuten luidde de 28-jarige de alarmbellen op de boordradio. "Ik zit compleet anders in de auto, wat the f*ck is dit?", aldus Verstappen

    Hij is snel van begrip dit weekend.

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 17:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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