Max Verstappen en Red Bull Racing hadden al hun hoop gegooid op het Grand Prix-weekend in Oostenrijk, maar tot dusver loopt het allesbehalve gesmeerd. Net als in de eerste vrije training, is de Nederlander in de tweede oefensessie tegen problemen aangelopen met zijn RB22.

In de eerste vrije training op de Red Bull Ring liep Verstappen al snel averij op. Tweemaal liep de viervoudig wereldkampioen tegen een anti-stall aan tijdens het wegrijden uit zijn pitbox, waardoor het even duurde voordat hij echt snelle ronden kon klokken. Dit had echter niets te maken met de updates die Red Bull dit weekend meegebracht zou hebben.

Wéér problemen voor Verstappen

Ook de tweede oefensessie verloopt niet vlekkeloos voor Verstappen. Na ongeveer tien minuten luidde de 28-jarige de alarmbellen op de boordradio. "Ik zit compleet anders in de auto, wat the f*ck is dit?", aldus Verstappen tegenover Gianpiero Lambiase, zijn race-engineer. "Ik lig te veel, geen idee wat er aan de hand is", voegde hij daar ontevreden aan toe.

Nadien meldde Verstappen zich in de pitbox bij Red Bull, waar zijn team hem voorzag van een ander stoeltje. Echter verloor de viervoudig wereldkampioen wel de nodige tijd vanwege de werkzaamheden.

📻 | MAX VERSTAPPEN:



MAX: "Mi asiento es completamente diferente en el auto. Que mierda es esto??".



GP: "Necesitas entrar al box?".



MAX: "Después de esta vuelta. Me tumbo mucho, no sé que está pasando".



Un nuevo problema a la lista. 🥳🥳 pic.twitter.com/Beqj5bOlra — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) June 26, 2026

Oostenrijk cruciaal voor Red Bull

Dit weekend in Spielberg wordt cruciaal voor Red Bull. Los van het feit dat het de thuisrace is van de Oostenrijkse renstal, hebben Laurent Mekies en consorten al hun hoop gegooid op de nieuwe updates aan de auto. Hiermee moet het gat met Mercedes, Ferrari en ook McLaren worden gedicht zodat Verstappen, die in de afgelopen weken gelinkt is aan een vertrek, juist zal blijven.