Het is geen geheim dat Max Verstappen graag wil deelnemen aan de 24 uur van Spa. Zijn team komt dit weekend in actie op het iconische Belgische circuit, en Verstappen stelde zelf al dat hij aan de organisatie heeft gevraagd om voor volgend jaar een clash met een F1-weekend te voorkomen. Aan dat verzoek lijken ze te willen voldoen.

Verstappen komt dit weekend zelf in actie op de Red Bull Ring in Oostenrijk, maar hij zal op een afstandje de verrichtingen van zijn GT3-team blijven volgen. Op het circuit van Spa-Francorchamps besturen dit weekend Chris Lulham, Daniel Juncadella en Jules Gounon de Mercedes-AMG GT3, en ze gaan jagen op de zege. Met deze auto nam Verstappen vorige maand ook deel aan de 24 uur van de Nürburgring, waar hij door technische problemen net naast de zege greep.

Positieve reactie

Verstappen liet in Oostenrijk al weten dat hij hoopt dat de organisatie voor volgend jaar rekening houdt met de F1-kalender. Daar lijken ze wel oren naar te hebben. Stephane Ratel, de grote man achter de organisatie de de 24 uur van Spa organiseert, liet tijdens een persconferentie weten wat de mogelijkheden zijn: "Als we niet kunnen clashen met de Formule 1, dan zijn we gemotiveerd om ervoor te zorgen dat dat zo is. We zijn heel gemotiveerd, en als er iets is wat we kunnen doen, dan zullen we dat doen."

Wat is er mogelijk?

Ratel noemde de naam van Verstappen niet, maar stelde wel dat er een coureur is die ze graag willen laten deelnemen. Hij legde uit wat ze kunnen doen: "We gaan Spa niet rijden in mei, en we gaan dat ook niet doen in september. We hebben een klein window, we moeten voortbouwen op het groeiende succes van deze datum, en ik denk dat dit de juiste datum is. Het kan een week gaan opschuiven, een weekje naar voren of een weekje naar achteren."

"We kunnen zeggen dat er een window is van drie weken, dus als er geen Formule 1 is in die weken, dan kunnen we gaan nadenken over verschuivingen."