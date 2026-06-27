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Verstappen wil 24-uursrace Spa rijden: Organisatie denkt mee

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Verstappen wil 24-uursrace Spa rijden: Organisatie denkt mee

Het is geen geheim dat Max Verstappen graag wil deelnemen aan de 24 uur van Spa. Zijn team komt dit weekend in actie op het iconische Belgische circuit, en Verstappen stelde zelf al dat hij aan de organisatie heeft gevraagd om voor volgend jaar een clash met een F1-weekend te voorkomen. Aan dat verzoek lijken ze te willen voldoen.

Verstappen komt dit weekend zelf in actie op de Red Bull Ring in Oostenrijk, maar hij zal op een afstandje de verrichtingen van zijn GT3-team blijven volgen. Op het circuit van Spa-Francorchamps besturen dit weekend Chris Lulham, Daniel Juncadella en Jules Gounon de Mercedes-AMG GT3, en ze gaan jagen op de zege. Met deze auto nam Verstappen vorige maand ook deel aan de 24 uur van de Nürburgring, waar hij door technische problemen net naast de zege greep.

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Positieve reactie

Verstappen liet in Oostenrijk al weten dat hij hoopt dat de organisatie voor volgend jaar rekening houdt met de F1-kalender. Daar lijken ze wel oren naar te hebben. Stephane Ratel, de grote man achter de organisatie de de 24 uur van Spa organiseert, liet tijdens een persconferentie weten wat de mogelijkheden zijn: "Als we niet kunnen clashen met de Formule 1, dan zijn we gemotiveerd om ervoor te zorgen dat dat zo is. We zijn heel gemotiveerd, en als er iets is wat we kunnen doen, dan zullen we dat doen."

Wat is er mogelijk?

Ratel noemde de naam van Verstappen niet, maar stelde wel dat er een coureur is die ze graag willen laten deelnemen. Hij legde uit wat ze kunnen doen: "We gaan Spa niet rijden in mei, en we gaan dat ook niet doen in september. We hebben een klein window, we moeten voortbouwen op het groeiende succes van deze datum, en ik denk dat dit de juiste datum is. Het kan een week gaan opschuiven, een weekje naar voren of een weekje naar achteren."

"We kunnen zeggen dat er een window is van drie weken, dus als er geen Formule 1 is in die weken, dan kunnen we gaan nadenken over verschuivingen."

F1jos

Posts: 5.407

Ratel noemde de naam van Verstappen niet, maar stelde wel dat er een coureur is die ze graag willen laten deelnemen.

Deze coureur brengt een horde oranje fans mee en doet zijn kassa rinkelen, succes verzekerd.

  • 2
  • 27 jun 2026 - 10:05
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 999

    Ik weet niet meer precies wat de stand van zaken is, de updates en de tegenstrijdigheden zijn echt niet meer te volgen, maar gezien de vermeende recente grote mond van Raymundke Vermeulen, denk ik dat Max volgend jaar gewoon mee kan doen aan de 24 uur van Spa, ongeacht welke eventuele overlap met de f1 kalender.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 09:37
  • F1jos

    Posts: 5.407

    Ratel noemde de naam van Verstappen niet, maar stelde wel dat er een coureur is die ze graag willen laten deelnemen.

    Deze coureur brengt een horde oranje fans mee en doet zijn kassa rinkelen, succes verzekerd.

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 10:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 999

      En ja, wat voor "fans" laat de 24 uur's race lekker voor de puristen blijven. De traditionele fans blijven gewoon weg. Ik kan het weten ik heb de afgelopen editie van de 24 uur op de Nordschleife ook overgeslagen. Overigens gun ik het de mannen (en vrouw) van het circuit en organisatie wel, die hebben het financieel zeer zwaar, groep Zolder ondersteund dit weekend ook weer op de nodige baanposten (Hallo Mark, Hallo Gilles!)

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 10:59
  • Pietje Bell

    Posts: 35.470

    Wat leuk! Dit was gisteravond in Spa en Max was niet eens aanwezig.

    Video: urlr.me/Ncgcg8

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 10:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
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9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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