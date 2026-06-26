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Red Bull en Hadjar op het randje van een gridstraf

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Red Bull en Hadjar op het randje van een gridstraf

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft uitgelegd waarom Isack Hadjar weinig rondjes kon rijden in de eerste vrije training in Oostenrijk. Voorafgaand aan de sessie ontdekte Red Bull een probleem in de krachtbron, waarna werd besloten om deze te wisselen. Dit zorgt ervoor dat een gridstraf steeds dichterbij komt voor Hadjar.

Het team van Red Bull Racing is begonnen aan een zeer belangrijk raceweekend. Op de eigen Red Bull Ring introduceert het team een groot updatepakket, en het was dan ook belangrijk om direct veel meters te maken. Dat plannetje kon direct de prullenbak in, want in de eerste vrije training liepen ze tegen problemen aan. Max Verstappen viel tot twee keer toe stil in de pitlane, terwijl Hadjar pas na ruim een halfuur naar buiten kon komen.

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Wat was er aan de hand?

Na de eerste training gaf Red Bull-teambaas Laurent Mekies tekst en uitleg bij Sky Sports: "Voor het begin van de sessie kregen we een motorprobleem bij de auto van Isack, waardoor we op het laatste moment moesten besluiten om de motor te vervangen."

Volgens Mekies leverde het team een kunststukje af: "Daarbij hebben de monteurs echt fantastisch werk geleverd. Ze zijn erin geslaagd de wissel uit te voeren, maar we verloren daardoor wel het eerste halfuur van de sessie. Gelukkig is de auto nu weer volledig rijklaar. Hopelijk heeft dit verder geen al te grote gevolgen en kunnen we in het tweede deel van de eerste vrije training alsnog een nuttige sessie afwerken."

Wat kunnen de gevolgen zijn?

De motorproblemen bezorgen Red Bull nu kopzorgen voor de rest van het seizoen. Hadjar zit qua motoren nu op het maximum aantal exemplaren dat een team per auto mag gebruiken. Als er later dit weekend of later dit seizoen weer een motor sneuvelt, dan volgt er een gridstraf. Voor Hadjar zou dit niet goed uitkomen, want hij en Red Bull worstelen immers nog altijd met de starts. Eerder dit seizoen kreeg Hadjar al gridstraffen in Miami, omdat hij te veel exemplaren had gebruikt van de Controle Electronics en de batterij.

Rimmer

Posts: 13.343

De giga update van RB ziet er goed uit. Netjes op een halve seconde op dit Max circuit.
Piepklein smetje op deze vrijdag is de klagende Max. Dat is niet nodig. Hij wil zelf graag zijn carrière bij RB afsluiten ipv elders naartoe om te winnen dus ook niet gaan klagen en zeuren nu, gewoon lekker ... [Lees verder]

  • 1
  • 26 jun 2026 - 18:19
F1 Nieuws Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Rimmer

    Posts: 13.343

    De giga update van RB ziet er goed uit. Netjes op een halve seconde op dit Max circuit.
    Piepklein smetje op deze vrijdag is de klagende Max. Dat is niet nodig. Hij wil zelf graag zijn carrière bij RB afsluiten ipv elders naartoe om te winnen dus ook niet gaan klagen en zeuren nu, gewoon lekker genieten.

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 18:19

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141
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 85
  • Podiums 1
  • Grand Prix 31
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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