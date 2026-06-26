Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft uitgelegd waarom Isack Hadjar weinig rondjes kon rijden in de eerste vrije training in Oostenrijk. Voorafgaand aan de sessie ontdekte Red Bull een probleem in de krachtbron, waarna werd besloten om deze te wisselen. Dit zorgt ervoor dat een gridstraf steeds dichterbij komt voor Hadjar.

Het team van Red Bull Racing is begonnen aan een zeer belangrijk raceweekend. Op de eigen Red Bull Ring introduceert het team een groot updatepakket, en het was dan ook belangrijk om direct veel meters te maken. Dat plannetje kon direct de prullenbak in, want in de eerste vrije training liepen ze tegen problemen aan. Max Verstappen viel tot twee keer toe stil in de pitlane, terwijl Hadjar pas na ruim een halfuur naar buiten kon komen.

Wat was er aan de hand?

Na de eerste training gaf Red Bull-teambaas Laurent Mekies tekst en uitleg bij Sky Sports: "Voor het begin van de sessie kregen we een motorprobleem bij de auto van Isack, waardoor we op het laatste moment moesten besluiten om de motor te vervangen."

Volgens Mekies leverde het team een kunststukje af: "Daarbij hebben de monteurs echt fantastisch werk geleverd. Ze zijn erin geslaagd de wissel uit te voeren, maar we verloren daardoor wel het eerste halfuur van de sessie. Gelukkig is de auto nu weer volledig rijklaar. Hopelijk heeft dit verder geen al te grote gevolgen en kunnen we in het tweede deel van de eerste vrije training alsnog een nuttige sessie afwerken."

Wat kunnen de gevolgen zijn?

De motorproblemen bezorgen Red Bull nu kopzorgen voor de rest van het seizoen. Hadjar zit qua motoren nu op het maximum aantal exemplaren dat een team per auto mag gebruiken. Als er later dit weekend of later dit seizoen weer een motor sneuvelt, dan volgt er een gridstraf. Voor Hadjar zou dit niet goed uitkomen, want hij en Red Bull worstelen immers nog altijd met de starts. Eerder dit seizoen kreeg Hadjar al gridstraffen in Miami, omdat hij te veel exemplaren had gebruikt van de Controle Electronics en de batterij.