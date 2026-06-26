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Extreme hitte doet Verstappen niets: "Het is prima"

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Extreme hitte doet Verstappen niets: "Het is prima"

Max Verstappen denkt dat hij dit weekend geen last gaat krijgen van de extreem hoge temperaturen in Oostenrijk. Europa wordt al dagen geteisterd door een hittegolf, en ook op de Red Bull Ring waren zeer hoge temperaturen verwacht. Verstappen zal geen koelvest dragen, en maakt zich verder weinig zorgen.

Volgens de huidige weermodellen kan het dit weekend zeer warm worden in het Oostenrijkse Spielberg. De kans is zelfs aanwezig dat het 39 graden Celsius kan worden, wat een enorme uitdaging kan vormen voor de teams, coureurs én fans. De FIA gaf op donderdag al een zogenaamde 'heat hazard' af, wat betekent dat de coureurs koelvesten mogen dragen. Deze regels zijn ingevoerd nadat coureurs onwel raakten tijdens een bloedhete race in Qatar.

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Maakt Verstappen zich zorgen?

Verstappen is geen fan van de speciale koelvesten, en deze zal hij dan ook niet dragen. Toen hij door de internationale media naar het extreme weer werd gevraagd, haalde hij zijn schouders op: "Het is prima. Deze auto's zijn fysiek niet zo zwaar om mee te rijden, dus voor mij was het wel oké. We hebben wel vaker warme races gehad. Vorig jaar was het hier ook warm. Het zal voor mij niets gaan veranderen. Vlak voordat ik in de auto stap, heb ik altijd zo'n koelvest aan, want al die kabels die je anders in de auto hebt... Daar houd ik gewoon niet van."

Focus op andere zaken

Verstappen wil zich dit weekend vooral bezighouden met de updates van Red Bull, want dat vindt hij veel belangrijker: "Het is echt een combinatie van dingen die we onder controle moeten krijgen. We maakten ons natuurlijk een beetje zorgen over de snelle bochten, maar ik denk dat het over het algemeen met de balans te maken heeft."

De updates van dit weekend kunnen Red Bull helpen: "We weten dat de auto ook te zwaar is. We moeten gewoon meer downforce, meer grip en ook een betere wegligging over de kerbstones zien te vinden. Dat soort dingen maken het verschil om de auto te verbeteren."

Larry Perkins

Posts: 65.938

[i] "En die wagen zal sowieso heel het seizoen op achterstand blijven" [/i]

Nee @koppie toe, heb geduld. In Q2 op Monza komt het kantelpunt...

  • 1
  • 26 jun 2026 - 13:55
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (5)

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  • Snork

    Posts: 22.680

    Belangrijk weekend. Als de auto hier niet voorin meestrijdt, is het definitief een gelopen race dit jaar en gaat de geruchtencaroussel overuren draaien.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 13:08
    • koppie toe

      Posts: 5.397

      Overuren? Nog meer? Kan dat?
      Ik lees het niet eens meer, wacht wel tot de laatste race en alles vast ligt.
      En die wagen zal sws heel het seizoen op achterstand blijven, hoeveel de pers er ook hoop in praat voor de (anti) fans.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:13
    • Larry Perkins

      Posts: 65.938

      "En die wagen zal sowieso heel het seizoen op achterstand blijven"

      Nee @koppie toe, heb geduld. In Q2 op Monza komt het kantelpunt...

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:55
    • koppie toe

      Posts: 5.397

      2027 Larry, nog eventjes geduld hebben.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 14:20
  • Bertrand Gachot

    Posts: 987

    VT1 Update, over de Updates!; "het waren 15 prachtige meters".

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 13:49

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Foto gallerij

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
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10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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