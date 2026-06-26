Max Verstappen denkt dat hij dit weekend geen last gaat krijgen van de extreem hoge temperaturen in Oostenrijk. Europa wordt al dagen geteisterd door een hittegolf, en ook op de Red Bull Ring waren zeer hoge temperaturen verwacht. Verstappen zal geen koelvest dragen, en maakt zich verder weinig zorgen.

Volgens de huidige weermodellen kan het dit weekend zeer warm worden in het Oostenrijkse Spielberg. De kans is zelfs aanwezig dat het 39 graden Celsius kan worden, wat een enorme uitdaging kan vormen voor de teams, coureurs én fans. De FIA gaf op donderdag al een zogenaamde 'heat hazard' af, wat betekent dat de coureurs koelvesten mogen dragen. Deze regels zijn ingevoerd nadat coureurs onwel raakten tijdens een bloedhete race in Qatar.

Maakt Verstappen zich zorgen?

Verstappen is geen fan van de speciale koelvesten, en deze zal hij dan ook niet dragen. Toen hij door de internationale media naar het extreme weer werd gevraagd, haalde hij zijn schouders op: "Het is prima. Deze auto's zijn fysiek niet zo zwaar om mee te rijden, dus voor mij was het wel oké. We hebben wel vaker warme races gehad. Vorig jaar was het hier ook warm. Het zal voor mij niets gaan veranderen. Vlak voordat ik in de auto stap, heb ik altijd zo'n koelvest aan, want al die kabels die je anders in de auto hebt... Daar houd ik gewoon niet van."

Focus op andere zaken

Verstappen wil zich dit weekend vooral bezighouden met de updates van Red Bull, want dat vindt hij veel belangrijker: "Het is echt een combinatie van dingen die we onder controle moeten krijgen. We maakten ons natuurlijk een beetje zorgen over de snelle bochten, maar ik denk dat het over het algemeen met de balans te maken heeft."

De updates van dit weekend kunnen Red Bull helpen: "We weten dat de auto ook te zwaar is. We moeten gewoon meer downforce, meer grip en ook een betere wegligging over de kerbstones zien te vinden. Dat soort dingen maken het verschil om de auto te verbeteren."