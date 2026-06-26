Max Verstappen heeft een opvallend verzoek gedaan aan de organisatie van de 24 uur van Spa-Francorchamps. Verstappens raceteam komt dit weekend in actie op het iconische Belgische circuit, terwijl hij zelf moet rijden in Oostenrijk. Verstappen hoopt volgend jaar wél te kunnen deelnemen aan de 24-uursrace.

Verstappen houdt zich dit jaar steeds meer en meer bezig met zijn GT3-projecten. Hij kwam zelf in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring, waar hij in zijn Mercedes-AMG GT3 bijna de zege wist te pakken. Verstappen houdt zich dit weekend niet alleen bezig met zijn eigen race op de Red Bull Ring, maar hij volgt de prestaties van zijn eigen team ook op de voet. Op het circuit van Spa komen Daniel Juncadella, Jules Gounon en Chris Lulham in actie, en ze gaan jagen op de zege.

Hoe gaat Verstappen de race volgen?

In Oostenrijk laat Verstappen weten dat hij zijn coureurs zo goed mogelijk probeert te volgen. Toen hij hiernaar werd gevraagd door de internationale media, reageerde hij direct enthousiast: "Ik probeer zoveel mogelijk te kijken. De auto en de coureurs komen daar in actie, dus ik ben heel erg betrokken. Natuurlijk zou ik willen dat ik mee kon doen op Spa."

Plannen voor volgend jaar

Verstappen is dol op het circuit van Spa-Francorchamps, en de 24-uursrace op Belgisch grondgebied staat hoog op zijn verlanglijstje. Hij heeft dan ook een opvallend verzoek bij de organisatie neergelegd: "Ik heb het ze al verteld: voor volgend jaar zou het echt ideaal zijn als ze het buiten een Formule 1-weekend kunnen plannen, maar we gaan het wel zien. Spa is echt een geweldig circuit; een 24-uursrace met alleen maar GT-auto's is echt iets heel erg speciaals."

Als er daarna grappend wordt gesteld dat Verstappen een Formule 1-race kan overslaan, moet de viervoudig wereldkampioen grijnzen: "Ik weet zeker dat Red Bull daar niet heel erg blij mee zal zijn!"

Wat zijn de plannen van Verstappen?

Verstappen heeft zijn GT3-plannen voor volgend jaar nog niet bekendgemaakt. Hij gaf eerder wel aan dat hij later dit jaar niet een extra NLS-race zal rijden op de Nürburgring, omdat zijn kalender en die van zijn teamgenoten dat niet mogelijk maken.