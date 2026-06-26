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Verstappen doet opvallend verzoek aan organisatie van 24-uursrace

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Verstappen doet opvallend verzoek aan organisatie van 24-uursrace

Max Verstappen heeft een opvallend verzoek gedaan aan de organisatie van de 24 uur van Spa-Francorchamps. Verstappens raceteam komt dit weekend in actie op het iconische Belgische circuit, terwijl hij zelf moet rijden in Oostenrijk. Verstappen hoopt volgend jaar wél te kunnen deelnemen aan de 24-uursrace.

Verstappen houdt zich dit jaar steeds meer en meer bezig met zijn GT3-projecten. Hij kwam zelf in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring, waar hij in zijn Mercedes-AMG GT3 bijna de zege wist te pakken. Verstappen houdt zich dit weekend niet alleen bezig met zijn eigen race op de Red Bull Ring, maar hij volgt de prestaties van zijn eigen team ook op de voet. Op het circuit van Spa komen Daniel Juncadella, Jules Gounon en Chris Lulham in actie, en ze gaan jagen op de zege.

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Hoe gaat Verstappen de race volgen?

In Oostenrijk laat Verstappen weten dat hij zijn coureurs zo goed mogelijk probeert te volgen. Toen hij hiernaar werd gevraagd door de internationale media, reageerde hij direct enthousiast: "Ik probeer zoveel mogelijk te kijken. De auto en de coureurs komen daar in actie, dus ik ben heel erg betrokken. Natuurlijk zou ik willen dat ik mee kon doen op Spa."

Plannen voor volgend jaar

Verstappen is dol op het circuit van Spa-Francorchamps, en de 24-uursrace op Belgisch grondgebied staat hoog op zijn verlanglijstje. Hij heeft dan ook een opvallend verzoek bij de organisatie neergelegd: "Ik heb het ze al verteld: voor volgend jaar zou het echt ideaal zijn als ze het buiten een Formule 1-weekend kunnen plannen, maar we gaan het wel zien. Spa is echt een geweldig circuit; een 24-uursrace met alleen maar GT-auto's is echt iets heel erg speciaals."

Als er daarna grappend wordt gesteld dat Verstappen een Formule 1-race kan overslaan, moet de viervoudig wereldkampioen grijnzen: "Ik weet zeker dat Red Bull daar niet heel erg blij mee zal zijn!"

Wat zijn de plannen van Verstappen?

Verstappen heeft zijn GT3-plannen voor volgend jaar nog niet bekendgemaakt. Hij gaf eerder wel aan dat hij later dit jaar niet een extra NLS-race zal rijden op de Nürburgring, omdat zijn kalender en die van zijn teamgenoten dat niet mogelijk maken.

Foto's Grand Prix van Oostenrijk 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

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    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Snelste ronde

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Ferrari
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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