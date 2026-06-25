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Verstappen duidelijk over cruciale updates van Red Bull

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Verstappen duidelijk over cruciale updates van Red Bull

Volgens Max Verstappen zijn de updates van Red Bull dit weekend cruciaal voor het hele team. Red Bull introduceert dit weekend in Spielberg het grootste updatepakket van het jaar, en de verwachtingen zijn hoog. Verstappen is vooralsnog geduldig en hoopt op betere resultaten.

Het team van Red Bull Racing heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Ze hebben een grote achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren en kampen daarnaast met de nodige problemen. Verstappens toekomst is daarnaast ook het onderwerp van gesprek, en dat zorgt ervoor dat de druk er vol op staat bij Red Bull. Ze moeten dit weekend stappen gaan zetten, anders nemen de geruchten toe.

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Wat zijn de verwachtingen van de updates?

Verstappen wordt in de paddock op de Red Bull Ring gevraagd wat de bedoeling is van de updates. Hij stelt dat ze vooral stappen moeten zetten: "We willen onszelf simpelweg verbeteren vanaf het punt waarop we het seizoen zijn begonnen tot waar we willen eindigen. We weten dat we snelheid tekortkomen. Het gaat er nu vooral om dat we de auto beter proberen te maken. Ik denk dat dat is wat iedereen echt wil."

Heeft Verstappen nog geduld?

Verstappen wil weer winnen, en de vraag is dan ook hoeveel geduld hij nog heeft met zijn team: "We gaan het zien, toch? Dat is op dit moment echt lastig te beantwoorden. We vinden het gewoon niet leuk om het vierde team op de grid te zijn, dus we willen beter worden. Dat is waar we op dit moment hard aan werken."

Is Red Bull op de goede weg?

Volgens Verstappen heeft Red Bull wel al stappen gezet: "Dat was goed, maar dat zijn natuurlijk ook de makkelijkere stappen die we kunnen zetten. Als je heel erg ver achterloopt... De moeilijkste stap is altijd de laatste stap, zodat we echt mee kunnen vechten voor de zeges."

"We gaan zien hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen en weer in het gevecht kunnen komen. Ik weet het ook nog niet, maar het team geeft echt alles en we pushen hard om de auto sneller te maken. We weten ook dat de andere teams met updates komen, dus we moeten elke keer dat kleine beetje extra vinden om het gat te dichten. Dat gat is er: in Barcelona kwamen we nog steeds te kort. Hopelijk gaat het dit weekend weer een beetje beter."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 970

    Hoe vaak kun je het woord "stap" & "stappen" verwerken in een artikel dat gaat over..... "verstappen".

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 18:44

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Ferrari
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89
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Canada
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Spanje
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Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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