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Hadjar onthult Red Bull-onderzoek naar ingrijpend probleem

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Hadjar onthult Red Bull-onderzoek naar ingrijpend probleem

Isack Hadjar heeft bevestigd dat Red Bull bezig is met een diepgaand onderzoek naar de startproblemen. Hadjar en zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen hebben dit seizoen meerdere slechte starts gehad, en het team wil dit probleem graag verhelpen. Wat de oorzaak is, is nog compleet onduidelijk.

Het team van Red Bull Racing hoopt dit weekend in Oostenrijk de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren te kunnen verkleinen. Ze moeten daarvoor grote stappen zetten, en ze introduceren dit weekend dan ook een enorm updatepakket. Of dit gaat werken, blijft de vraag. Bij de starts van de races komen de Red Bull-coureurs immers amper van hun plek, en om echt mee te doen, moet men deze zaken onder de knie krijgen.

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Zoeken naar een oplossing

In Oostenrijk bevestigt Hadjar dat ze bezig zijn met het vinden van een oplossing. In gesprek met de internationale media legt hij het duidelijk uit: "Ik denk dat we dit jaar tot nu toe welgeteld één goede start hebben gehad, en dat was waarschijnlijk tijdens de sprintrace in Canada, en misschien de allereerste racestart in Monaco. Dat was het wel zo'n beetje. Volgens mij heb ik er bij iedere andere start wel wat verloren."

Wat is er aan de hand?

Wat er aan de hand is, weet Hadjar niet: "Dat is dus precies wat we proberen uit te zoeken. Het is heel ingewikkeld. En om even heel erg duidelijk te zijn: het ligt absoluut niet aan een menselijke fout van mijn kant, dat is een ding dat zeker is. De procedure is simpel en ik weet precies wat ik moet doen. Het zijn gewoon dieperliggende problemen."

"Het was het belangrijkste verbeterpunt waar we ons de afgelopen week op moesten richten. Sinds Barcelona is dit waar het team heel erg intensief aan heeft gewerkt. Laten we maar eens kijken hoe het vanaf de eerste vrije training voelt."

Wat hebben de afgelopen dagen opgeleverd?

Zuchtend stelt hij vast dat het geen makkelijke opgave is: "In Barcelona was het het hele weekend hetzelfde verhaal: elke keer als ik de koppeling op liet komen, kwam de auto simpelweg niet van zijn plek. Dus laten we maar afwachten; laten we kijken wat de afgelopen dagen hebben opgeleverd om het te begrijpen, en of we iets van die kennis kunnen toepassen."

F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

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ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 85
  • Podiums 1
  • Grand Prix 31
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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