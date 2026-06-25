user icon
icon

Red Bull-top steunt Verstappen tijdens cruciale GP van Oostenrijk

<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-top steunt Verstappen tijdens cruciale GP van Oostenrijk

Red Bull Racing lijkt alles uit de kast te halen om Max Verstappen aan boord te houden. Tijdens het cruciale raceweekend op de Red Bull Ring in Oostenrijk zal de volledige top van het Red Bull-concern aanwezig zijn. Daarmee onderstrepen de energiedrankgiganten nogmaals hoe belangrijk de toekomst van de viervoudig wereldkampioen voor het team is.

De geruchten rond een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes blijven de Formule 1-wereld bezighouden. Juist daarom krijgt de Grand Prix van Oostenrijk een extra lading. Niet alleen sportief, maar ook achter de schermen staat er veel op het spel voor Red Bull.

Meer over Red Bull Racing Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

19 jun

Volledige Red Bull-top reist af naar Spielberg

Volgens diverse berichten zullen de belangrijkste figuren binnen het Red Bull-imperium aanwezig zijn op de Red Bull Ring. Het gaat om Oliver Mintzlaff, die de sportieve activiteiten van het concern aanstuurt, aandeelhouder Mark Mateschitz en mede-eigenaar Chalerm Yoovidhya.

Hun aanwezigheid wordt gezien als een krachtig signaal richting Verstappen. Red Bull wil duidelijk maken dat de Nederlander nog altijd het absolute middelpunt vormt van de toekomstplannen van het team, ondanks de toenemende speculaties over een vertrek naar Mercedes.

Red Bull wil duidelijkheid rond toekomst Verstappen

De timing is opvallend. De afgelopen weken werd Verstappen nadrukkelijk gelinkt aan Mercedes, terwijl Red Bull sportief niet langer over de dominante auto beschikt die het team in voorgaande seizoenen naar meerdere wereldtitels leidde.

Met de aanwezigheid van de complete top hoopt Red Bull mogelijk extra vertrouwen uit te spreken richting Verstappen. De Oostenrijkse Grand Prix zou daardoor weleens veel meer kunnen worden dan alleen een raceweekend. Achter de schermen lijkt een belangrijk hoofdstuk in de toekomst van de viervoudig wereldkampioen geschreven te worden.

Ook updates moeten Verstappen in het zadel zetten

Ook de auto van Verstappen zal volledig onder de loep worden genomen op de Red Bull-Ring. Met een flinke dosis gewichtsvermindering zal de RB22 dichter bij Mercedes en McLaren moeten komen. 

De statistieken spreken in ieder geval wel in het voordeel van Verstappen in Oostenrijk. Tijdens de thuisrace van zijn team wist de viervoudig wereldkampioen maar liefst vier keer eerder te winnen. 

Pietje Bell

Posts: 35.452

[i]"De timing is opvallend."[/i]

Nee, dat is het niet, want de hoge heren uit Salzburg/Red Bull HQ zijn elk jaar nog
aanwezig geweest op het circuit tijdens de GP.

  • 5
  • 25 jun 2026 - 10:54
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (16)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 399

    Hoe verzin je het?

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 10:50
  • Larry Perkins

    Posts: 65.918

    Off-topic:
    Podcast met Calum Nicholas, vanaf ongeveer minuut 24,00 over Max Verstappen!

    Why you should take Verstappen exit talk SERIOUSLY: Calum Nicholas | Up To Speed
    (42,56 minuten)

    https://youtu.be/CclswSMzNLo

    • + 2
    • 25 jun 2026 - 10:50
  • Pietje Bell

    Posts: 35.452

    "De timing is opvallend."

    Nee, dat is het niet, want de hoge heren uit Salzburg/Red Bull HQ zijn elk jaar nog
    aanwezig geweest op het circuit tijdens de GP.

    • + 5
    • 25 jun 2026 - 10:54
    • F1 bekijker

      Posts: 399

      Dit dus.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 11:13
    • gridiron

      Posts: 3.541

      Hopelijk wordt er geen foto getrokken waarbij Jos met één van hen staat te praten, anders zijn de geruchten voor de komende paar weken terug gevoed.

      • + 2
      • 25 jun 2026 - 12:09
  • AUDI_F1

    Posts: 3.918

    Het is het hoogtepunt van Red Bull, de F1 op hun eigen circuit. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat de top van het bedrijf daar is.

    En we zullen zien of de updates hun werk doen.

    • + 2
    • 25 jun 2026 - 10:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.514

    "Red Bull-top steunt Verstappen tijdens cruciale GP van Oostenrijk".

    Voorafgaand de race zal er het een en ander besproken worden met Max en of hij z'n geld wel waard is.
    Na de race zal er geëvalueerd worden...

    Dus zullen we maar hopen dat Max niet uitvalt en dat hij in de top 22 kan eindigen ....ook voor zijn toekomst.

    • + 2
    • 25 jun 2026 - 11:05
  • Ernie5335

    Posts: 5.857

    Zou het helpen dat die bozo's daar rondhangen?

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 12:12
  • Maximaal Verslapen

    Posts: 334

    De media is al 3 jaar aan het roepen dat Max gaat vertrekken bij Redbull. Maar realistisch, waar zou hij naar toe moeten? Mercedes wordt gezegd, maar die hebben met Antonelli iemand in huis die al enkele records van Verstappen heeft gebroken, die hebben hun talent al binnen (en Russel mag binnenkort netjes tweede rijder spelen). Bij McLaren, daar hebben ze een wereldkampioen en iemand kan vechten om de wereldtitel. Ferrari, Leclerc is hun topper die ze niet zomaar aan de kant zetten en Hamilton al helemaal niet.
    Als Max vertrekt bij Redbull F1 dan gaat hij denk ik eerder in een andere race klasse mee doen dan naar een ander F1 team

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 13:01

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar