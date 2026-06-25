Red Bull Racing lijkt alles uit de kast te halen om Max Verstappen aan boord te houden. Tijdens het cruciale raceweekend op de Red Bull Ring in Oostenrijk zal de volledige top van het Red Bull-concern aanwezig zijn. Daarmee onderstrepen de energiedrankgiganten nogmaals hoe belangrijk de toekomst van de viervoudig wereldkampioen voor het team is.

De geruchten rond een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes blijven de Formule 1-wereld bezighouden. Juist daarom krijgt de Grand Prix van Oostenrijk een extra lading. Niet alleen sportief, maar ook achter de schermen staat er veel op het spel voor Red Bull.

Volledige Red Bull-top reist af naar Spielberg

Volgens diverse berichten zullen de belangrijkste figuren binnen het Red Bull-imperium aanwezig zijn op de Red Bull Ring. Het gaat om Oliver Mintzlaff, die de sportieve activiteiten van het concern aanstuurt, aandeelhouder Mark Mateschitz en mede-eigenaar Chalerm Yoovidhya.

Hun aanwezigheid wordt gezien als een krachtig signaal richting Verstappen. Red Bull wil duidelijk maken dat de Nederlander nog altijd het absolute middelpunt vormt van de toekomstplannen van het team, ondanks de toenemende speculaties over een vertrek naar Mercedes.

Red Bull wil duidelijkheid rond toekomst Verstappen

De timing is opvallend. De afgelopen weken werd Verstappen nadrukkelijk gelinkt aan Mercedes, terwijl Red Bull sportief niet langer over de dominante auto beschikt die het team in voorgaande seizoenen naar meerdere wereldtitels leidde.

Met de aanwezigheid van de complete top hoopt Red Bull mogelijk extra vertrouwen uit te spreken richting Verstappen. De Oostenrijkse Grand Prix zou daardoor weleens veel meer kunnen worden dan alleen een raceweekend. Achter de schermen lijkt een belangrijk hoofdstuk in de toekomst van de viervoudig wereldkampioen geschreven te worden.

Ook updates moeten Verstappen in het zadel zetten

Ook de auto van Verstappen zal volledig onder de loep worden genomen op de Red Bull-Ring. Met een flinke dosis gewichtsvermindering zal de RB22 dichter bij Mercedes en McLaren moeten komen.

De statistieken spreken in ieder geval wel in het voordeel van Verstappen in Oostenrijk. Tijdens de thuisrace van zijn team wist de viervoudig wereldkampioen maar liefst vier keer eerder te winnen.