Max Verstappen kan volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer een flinke voorsprong nemen op zijn teamgenoten zodra Red Bull Racing erin slaagt de wagen verder naar zijn hand te zetten. De Brit ziet duidelijke parallellen met eerdere seizoenen, waarin Verstappen pas echt ongenaakbaar werd nadat de Oostenrijkse renstal de auto verder had ontwikkeld.

Met een omvangrijk updatepakket op komst voor de Grand Prix van Oostenrijk groeit de nieuwsgierigheid binnen de paddock. Vooral het verschil tussen Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar ligt daarbij onder een vergrootglas.

Palmer ziet bekend patroon terugkeren bij Red Bull

In de F1 Nation-podcast kreeg Palmer de vraag of Verstappen opnieuw afstand zal nemen van zijn teamgenoot wanneer de RB verder wordt verbeterd. Volgens de Brit wijst alles erop dat dit scenario zich opnieuw zal ontvouwen.

"Dat zou mij absoluut niet verbazen. Zelfs als Hadjar dichter bij Max blijft dan Sergio Pérez of Yuki Tsunoda ooit deden, verwacht ik dat Verstappen uiteindelijk alsnog een groter gat slaat. We hebben dit patroon eerder gezien bij Red Bull."

Palmer verwees daarbij naar het seizoen 2022, toen Pérez aanvankelijk nog dicht bij Verstappen wist te blijven. "In het begin van die reglementencyclus was de wagen nog niet volledig afgestemd op de voorkeuren van Max. De auto had wat onderstuur en was relatief zwaar. Daardoor lagen de verschillen klein. Maar zodra de ontwikkeling de richting van Verstappen opging en hij zijn ideale afstelling vond, werd het verschil meteen veel groter."

Ook Hinchcliffe verwacht voordeel voor Verstappen

Opvallend genoeg staat Hadjar momenteel nog altijd relatief dicht bij Verstappen in het kampioenschap. Ondanks eerdere updates bedraagt het verschil tussen beide Red Bull-coureurs slechts achttien punten. Verstappen bezet momenteel de zevende plaats, terwijl Hadjar één positie lager terug te vinden is.

Volgens analist James Hinchcliffe bewijzen de recente verbeteringen wel dat Red Bull de juiste richting uitgaat, maar is het werk nog niet af. "De update die rond Miami werd geïntroduceerd heeft zeker geholpen, maar het was geen wondermiddel. De fundamentele problemen zijn nog niet volledig verdwenen."

Hinchcliffe sluit zich daarom aan bij de analyse van Palmer. "Als Red Bull erin slaagt de balans nog dichter bij de wensen van Verstappen te brengen, wordt het voor iedereen bijzonder lastig. Op het moment dat Max volledig vertrouwen heeft in de wagen, haalt hij er prestaties uit die voor anderen nauwelijks bereikbaar zijn."

Met het grote updatepakket dat dit weekend in Oostenrijk wordt verwacht, krijgt Red Bull alvast een nieuwe kans om die stap te zetten. De concurrentie zal met belangstelling volgen of Verstappen opnieuw een klasse apart kan worden.