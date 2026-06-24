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Mercedes en Ferrari gewaarschuwd: "Verstappen gaat terugkomen"

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Mercedes en Ferrari gewaarschuwd: "Verstappen gaat terugkomen"

Max Verstappen kan volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer een flinke voorsprong nemen op zijn teamgenoten zodra Red Bull Racing erin slaagt de wagen verder naar zijn hand te zetten. De Brit ziet duidelijke parallellen met eerdere seizoenen, waarin Verstappen pas echt ongenaakbaar werd nadat de Oostenrijkse renstal de auto verder had ontwikkeld.

Met een omvangrijk updatepakket op komst voor de Grand Prix van Oostenrijk groeit de nieuwsgierigheid binnen de paddock. Vooral het verschil tussen Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar ligt daarbij onder een vergrootglas.

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Palmer ziet bekend patroon terugkeren bij Red Bull

In de F1 Nation-podcast kreeg Palmer de vraag of Verstappen opnieuw afstand zal nemen van zijn teamgenoot wanneer de RB verder wordt verbeterd. Volgens de Brit wijst alles erop dat dit scenario zich opnieuw zal ontvouwen.

"Dat zou mij absoluut niet verbazen. Zelfs als Hadjar dichter bij Max blijft dan Sergio Pérez of Yuki Tsunoda ooit deden, verwacht ik dat Verstappen uiteindelijk alsnog een groter gat slaat. We hebben dit patroon eerder gezien bij Red Bull."

Palmer verwees daarbij naar het seizoen 2022, toen Pérez aanvankelijk nog dicht bij Verstappen wist te blijven. "In het begin van die reglementencyclus was de wagen nog niet volledig afgestemd op de voorkeuren van Max. De auto had wat onderstuur en was relatief zwaar. Daardoor lagen de verschillen klein. Maar zodra de ontwikkeling de richting van Verstappen opging en hij zijn ideale afstelling vond, werd het verschil meteen veel groter."

Ook Hinchcliffe verwacht voordeel voor Verstappen

Opvallend genoeg staat Hadjar momenteel nog altijd relatief dicht bij Verstappen in het kampioenschap. Ondanks eerdere updates bedraagt het verschil tussen beide Red Bull-coureurs slechts achttien punten. Verstappen bezet momenteel de zevende plaats, terwijl Hadjar één positie lager terug te vinden is.

Volgens analist James Hinchcliffe bewijzen de recente verbeteringen wel dat Red Bull de juiste richting uitgaat, maar is het werk nog niet af. "De update die rond Miami werd geïntroduceerd heeft zeker geholpen, maar het was geen wondermiddel. De fundamentele problemen zijn nog niet volledig verdwenen."

Hinchcliffe sluit zich daarom aan bij de analyse van Palmer. "Als Red Bull erin slaagt de balans nog dichter bij de wensen van Verstappen te brengen, wordt het voor iedereen bijzonder lastig. Op het moment dat Max volledig vertrouwen heeft in de wagen, haalt hij er prestaties uit die voor anderen nauwelijks bereikbaar zijn."

Met het grote updatepakket dat dit weekend in Oostenrijk wordt verwacht, krijgt Red Bull alvast een nieuwe kans om die stap te zetten. De concurrentie zal met belangstelling volgen of Verstappen opnieuw een klasse apart kan worden.

The Wolf

Posts: 1.091

het zijn james unhingedcliffe en jolyon palmboom maar...

  • 2
  • 24 jun 2026 - 16:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • The Wolf

    Posts: 1.091

    het zijn james unhingedcliffe en jolyon palmboom maar...

    • + 2
    • 24 jun 2026 - 16:53
    • f(1)orum

      Posts: 10.157

      Bovendien moet Toto als echte Oostenrijker gewend zijn aan het principe: I'll be back!

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 16:58
  • racepace1

    Posts: 809

    In het begin zullen updates die goed werken op dit nieuwe concept een grote impact hebben en idd een goede coureur zomaar weer vooraan zetten, naar gelang de tijd verstrijkt zullen tienden honderdsten worden.
    Dus ja Max zou zomaar weer vooraan staan maar ik denk dat dat nu voor een paar teams/coureurs telt, kijk maar naar Ferrari/Hamilton dat was echt boem op de neus van een paar teams en collega's maar het is nog zo vroeg in het seizoen.....

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 17:45
  • Larry Perkins

    Posts: 65.914

    Mercedes en Ferrari gewaarschuwd: "Verstappen gaat terugkomen."

    Wie heeft Palmer wijsgemaakt dat Verstappen een sabbatical heeft genomen?

    • + 2
    • 24 jun 2026 - 18:04
    • Bertrand Gachot

      Posts: 957

      Volgens mij had jij zelf een kortstondige sabbatical

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 21:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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