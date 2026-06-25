Max Verstappen hoeft zich vandaag niet te melden in de perszaal voor de officiële FIA-persconferentie. Het raceweekend gaat vandaag van start met de traditionele mediadag, en de FIA heeft ervoor gekozen om onder meer Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar naar de perszaal te roepen.

Na een vrij weekend moeten de teams en coureurs vanaf vandaag weer aan de bak. Ze melden zich vandaag in de snikhete paddock op de Red Bull Ring in Spielberg, waar ze zich bezig zullen houden met media- en sponsorverplichtingen. Ook de traditionele FIA-persconferentie staat vandaag op de planning, en de autosportfederatie heeft weer een groepje coureurs opgetrommeld om alle vragen van de internationale media te beantwoorden.

Wie moeten zich melden?

In het warme Spielberg gaan de persconferenties van de FIA om 14:30 van start. Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar behoort tot het eerste groepje coureurs dat zal aanschuiven in de perszaal. Hadjar krijgt gezelschap van zijn landgenoot Alpine-coureur Pierre Gasly en McLaren-coureur Oscar Piastri.

Na een halfuurtje is het tijd voor de tweede groep coureurs die zich moet melden in de perszaal. Hadjar, Gasly en Piastri zullen plaatsmaken voor Audi-coureur Nico Hülkenberg, Cadillac-coureur Sergio Pérez en de nummer drie uit het wereldkampioenschap, Mercedes-coureur George Russell.

Vragen voor Mekies

Op vrijdag is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de teams. De FIA heeft ervoor gekozen om Verstappens teambaas Laurent Mekies op te roepen. Het team van Red Bull introduceert dit weekend een groot updatepakket en de toekomst van Verstappen blijft ook een groot vraagstuk. Naast Mekies zullen ook Williams-teambaas Laurent Mekies en de topman van bandenleverancier Pirelli, Dario Marrafuschi, aanschuiven in de perszaal.

Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen zal in Oostenrijk wel gewoon met de media praten. Hij zal zich morgen zoals gebruikelijk melden in de motorhome van Red Bull, waar het team een persmoment organiseert. Mogelijk verschijnt Verstappen later dit weekend wel in de perszaal, want na de kwalificatie en de Grand Prix verschijnen de coureurs die in de top drie zijn geëindigd 'gewoon' weer in de perszaal.