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FIA roept Verstappen niet op voor belangrijk F1-weekend

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FIA roept Verstappen niet op voor belangrijk F1-weekend

Max Verstappen hoeft zich vandaag niet te melden in de perszaal voor de officiële FIA-persconferentie. Het raceweekend gaat vandaag van start met de traditionele mediadag, en de FIA heeft ervoor gekozen om onder meer Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar naar de perszaal te roepen.

Na een vrij weekend moeten de teams en coureurs vanaf vandaag weer aan de bak. Ze melden zich vandaag in de snikhete paddock op de Red Bull Ring in Spielberg, waar ze zich bezig zullen houden met media- en sponsorverplichtingen. Ook de traditionele FIA-persconferentie staat vandaag op de planning, en de autosportfederatie heeft weer een groepje coureurs opgetrommeld om alle vragen van de internationale media te beantwoorden.

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Wie moeten zich melden?

In het warme Spielberg gaan de persconferenties van de FIA om 14:30 van start. Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar behoort tot het eerste groepje coureurs dat zal aanschuiven in de perszaal. Hadjar krijgt gezelschap van zijn landgenoot Alpine-coureur Pierre Gasly en McLaren-coureur Oscar Piastri.

Na een halfuurtje is het tijd voor de tweede groep coureurs die zich moet melden in de perszaal. Hadjar, Gasly en Piastri zullen plaatsmaken voor Audi-coureur Nico Hülkenberg, Cadillac-coureur Sergio Pérez en de nummer drie uit het wereldkampioenschap, Mercedes-coureur George Russell.

Vragen voor Mekies

Op vrijdag is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de teams. De FIA heeft ervoor gekozen om Verstappens teambaas Laurent Mekies op te roepen. Het team van Red Bull introduceert dit weekend een groot updatepakket en de toekomst van Verstappen blijft ook een groot vraagstuk. Naast Mekies zullen ook Williams-teambaas Laurent Mekies en de topman van bandenleverancier Pirelli, Dario Marrafuschi, aanschuiven in de perszaal.

Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen zal in Oostenrijk wel gewoon met de media praten. Hij zal zich morgen zoals gebruikelijk melden in de motorhome van Red Bull, waar het team een persmoment organiseert. Mogelijk verschijnt Verstappen later dit weekend wel in de perszaal, want na de kwalificatie en de Grand Prix verschijnen de coureurs die in de top drie zijn geëindigd 'gewoon' weer in de perszaal.

Bertrand Gachot

Posts: 966

Kijk dat zijn de berichten! En overig belangrijk nieuws: er is deze week GEEN Elfstedentocht, ik herhaal er is GEEN Elfstedentocht.

  • 2
  • 25 jun 2026 - 07:52
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (12)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 966

    Kijk dat zijn de berichten! En overig belangrijk nieuws: er is deze week GEEN Elfstedentocht, ik herhaal er is GEEN Elfstedentocht.

    • + 2
    • 25 jun 2026 - 07:52
    • f(1)orum

      Posts: 10.159

      Ook niet in Baskenland?

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 08:05
    • The Wolf

      Posts: 1.096

      Dat klopt, is geen fake news van Bertrand.
      Heb het op ochtendnieuws ook gehoord, de rayonhoofden zijn bijeengekomen maar hebben besloten dat de elfstedentocht vooralsnog te gevaarlijk is omdat het ijs nog te dun is bij het bruggetje in Bartlehiem

      • + 2
      • 25 jun 2026 - 08:10
    • Bertrand Gachot

      Posts: 966

      @F1orum, kijk in Baskenland spelen ze Pelota, daar heb je geen ijslaag van tenminste 20 cm voor nodig, overigens die gasten hier zijn zo gestoord al zou er een ijslaag liggen van een halve meter. Pelota gaat altijd door! De Basken zijn het "hardste volk" ter wereld. Overigens hebben wij zelfs een klein wintersport gebied, schaatsenrijders heb ik er nog niet gezien, wel skiën en rodelen, (niet verder verklappen prachtig en "camping-volk-vrij" het ski-gebied heet Gourette.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 09:27
    • Bertrand Gachot

      Posts: 966

      @the wolf, Erwin Wennemars is al druk bezig in de weer met lobbyen (zonder gekheid: Veel sterkte en beterschap, Erwin)

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 09:29
    • snailer

      Posts: 33.556

      Ik volg vaak sport zonder te kijken. Kijk zeker geen schaatsen. Gaat mij om trainingsarbeid en mentaliteit. (men zou eens een video op yt moeten zoeken van Bol en Klaver tijdens de training. Kotsen huilen lachen..... voor dood op de grond. En dan komt de trainer.... nog 3 minuten en dan doen we het zelfde nog een keer.)

      Waarschijnlijk compensatie gedrag van me en bevestiging voor eigen keuzes. Persoonlijk kon ik het niet opbrengen. Vooral de dames haalden ongewild en onbewust een streep door mijn sportcarriere. Ik wilde het allemaal niet opgeven voor de sport.

      Wennemars is voor mij altijd een raadsel geweest. Verspeelde enorm veel energie, ook waarschijnlijk in zijn hoofd. En toch won hij regelmatig. Voor mij kan het niet anders dat zijn drive exceptioneel was en dat hij eigenlijk super getalenteerd was.

      Bedenk hem eens in een F1 auto.

      Begrijp nu dat hij ziel is. Hopelijk niet ernstig. Maar i zal voor hem duimen.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 10:37
    • Pietje Bell

      Posts: 35.451

      @Snailer, Erben Wennemars heeft onlangs een herseninfarct gehad.
      Hij heeft heel snel gehandeld en men heeft daardoor snel in kunnen grijpen. Met medicatie gaat het verder prima met hem gelukkig.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 11:09
    • snailer

      Posts: 33.556

      Dat kan niet best zijn. Iemand close had er 1. Die is bijna 100% hersteld, was ook een infarct. Maar toen die in het ziekenhuis lag kwamen er regelmatig binnen. Sommigen werden nooit wakker. Sommigen wel, maar konden niet meer praten. En sommigen konden echt helemaal niets meer. Soort liggen in bed.

      Extra reden om te duimen.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 11:22
    • Pietje Bell

      Posts: 35.451

      Snailer

      Dat kan niet best zijn

      =======================================================

      Ik schreef al dat hij er snel bij was en het dus goed afgelopen is.
      Misschien heb je meer aan details:

      Zijn vrouw Renate schrijft in een column in De Stentor dat de 50-jarige Wennemars "op tijd" is behandeld voor een propje in zijn hersenen.

      De klachten van Erben Wennemars begonnen toen hij tijdens een telefoongesprek een vreemd gevoel kreeg en hij steeds warriger ging praten. "Hij had opgehangen en was naar buiten gelopen, zodat hij gevonden zou worden als hij neerging", vertelt Renate Wennemars.

      "Hij had de tegenwoordigheid van geest om op de fiets te stappen en rustig midden op de weg te rijden naar de huisarts die om de hoek zit."

      De voormalig schaats analyticus van de NOS werd door de huisarts direct doorverwezen naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Zwolle, waar er een scan is gemaakt en hij vervolgens bloedverdunners toegediend kreeg.

      "Na 24 uur in het ziekenhuis en allerlei testen mocht hij naar huis. Zonder leefregels of restricties. Want nee, dit werd niet veroorzaakt door te hard werken of te hard sporten volgens de artsen. Maar hij is zich rot geschrokken en ik ook. Het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen. Ook al ben je fit."

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 11:41
    • snailer

      Posts: 33.556

      Wat ze doen als ze geen bloeding zien op de scans is de patient helemaal vol bloedverdunner stoppen. Bij de persoon close bij me, Ze zat weer recht op in bed zodra ze dat spul inspoten. Alles werkte direct weer.

      Wat de schade is moet gaan blijken. Er kan ook verandering in gedrag optreden. Een andere persoonlijkheid dus. Dat is bij de persoon close nooit gebeurd. Gelukkig maar. Het was een fin mens en dat is de persoon nog steeds.

      Half jaar alles doen wat de therapeuten aandragen.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 11:58
    • Bertrand Gachot

      Posts: 966

      @pietje, jammer dat hij gestopt is bij de NOS, hij was de enige die die "ja-knikkers" een beetje tegengas durfde te geven, of gewoon de waarheid zeggen als iets niet goed / amateuristisch was (die massastarts en dat gehannes met bondscoaches zoals Ritsma). Hopelijk herstelt hij helemaal!

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 12:38
  • snailer

    Posts: 33.556

    Overigens buiten zijn eigen opmerkingen er over voor het eerst een bericht gezien dat wel serieus te noemen is. Kwam van Calum Nicholas, die nog steeds in de kring van Verstappen zit. Alleen niet meer zo zeer in het F1 race team. Al dat andere. Dat van de pundits... pure speculatie en om extra speculaas op brood te kunnen doen.

    https://youtu.be/CclswSMzNLo
    Why you should take Verstappen exit talk SERIOUSLY: Calum Nicholas | Up To Speed

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 11:19

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Spanje Circuit de Catalunya
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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