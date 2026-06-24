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Verstappen gooit hoop op Red Bull-updates: "We hebben nieuwe onderdelen"

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Verstappen gooit hoop op Red Bull-updates: "We hebben nieuwe onderdelen"

Max Verstappen trekt met vertrouwen naar Oostenrijk voor de thuisrace van Red Bull Racing. Op de Red Bull Ring kende de Nederlander al heel wat successen, met vijf overwinningen als Formule 1-coureur. Bovendien neemt Red Bull dit weekend een uitgebreid pakket updates mee, waardoor de verwachtingen binnen het team hooggespannen zijn.

De viervoudig wereldkampioen hoopt de positieve lijn van de voorbije races door te trekken op een circuit dat hem bijzonder goed ligt. Daarbij rekent Verstappen niet alleen op zijn ervaring in Spielberg, maar ook op de verbeteringen die Red Bull aan de wagen heeft doorgevoerd.

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Verstappen benieuwd naar effect van nieuwe onderdelen

Volgens Verstappen blijft de Red Bull Ring een van de meest uitdagende circuits op de kalender. Vooral het vinden van de juiste afstelling wordt volgens hem cruciaal om vooraan mee te kunnen strijden.

"Dit is uiteraard een speciale race voor het team. We hebben hier samen al heel wat mooie momenten beleefd en ik heb er altijd sterke resultaten kunnen neerzetten. Het circuit vraagt veel van de wagen, omdat elke bocht weer andere eigenschappen vereist. Daarom wordt het belangrijk om vanaf het begin de juiste balans te vinden."

Daarnaast kijkt Verstappen met veel belangstelling uit naar de updates die Red Bull dit weekend introduceert. "Je moet hier competitief zijn in zowel snelle als langzame bochten, terwijl ook tractie en energiebeheer een grote rol spelen. We brengen verschillende nieuwe onderdelen mee en de wagen wordt bovendien wat lichter. Het wordt interessant om te zien hoeveel extra rondetijd we daarmee kunnen vinden."

Orange Lion-helm keert terug in Spielberg

Niet alleen de technische vernieuwingen zorgen voor extra motivatie bij Verstappen. De Nederlander zal in Oostenrijk opnieuw met zijn vertrouwde Orange Lion-helm rijden, een eerbetoon aan zijn trouwe achterban.

"Ook dit jaar draag ik in Oostenrijk, België en Hongarije opnieuw mijn Orange Lion-helm. Dat is een manier om de fans te bedanken voor alle steun die ik doorheen mijn carrière heb gekregen. Hun aanwezigheid langs het circuit betekent enorm veel voor mij."

De Red Bull Ring staat traditioneel bekend om de massale aanwezigheid van Nederlandse supporters en ook dit weekend wordt opnieuw een zee van oranje verwacht. Verstappen hoopt die fans iets terug te geven met een sterk resultaat op de thuisbasis van Red Bull Racing.

mr.Monza

Posts: 10.094

En hoe is dit relevant mbt de Red Bull updates?

  • 5
  • 24 jun 2026 - 15:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (9)

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  • Schumi86

    Posts: 625

    Hopelijk werken ze, succes.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 14:20
  • Larry Perkins

    Posts: 65.901

    Verstappen: "We hebben nieuwe onderdelen."

    Kim Kardashian: "Wat is daar bijzonder aan?"

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 14:30
    • f(1)orum

      Posts: 10.155

      Verstappen: "Onze onderdelen zorgen voor minder gewicht...."

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 14:38
    • Larry Perkins

      Posts: 65.901

      "En? Ik blijf ook gewoon drijven", aldus een opgepompte Kim.

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 14:44
  • Bertrand Gachot

    Posts: 953

    Vreselijk castratencircuit, berg met campingvolk erbij die niet beter weet, niet mijn race weekend. waar blijft het door de energie drank gigant beloofde herstel van de österreichring? Een van de mooiste banen ever ( zeker top 3)

    • + 2
    • 24 jun 2026 - 14:38
  • Pietje Bell

    Posts: 35.438

    Niet alleen Leclerc en zijn vrouw zijn gespot in St Tropez, maar ook Max en Kelly.
    Hier een paar van de 2x 40-tal foto's die bijna allemaal hetzelfde zijn.

    ibb.co/XryjxcwY

    ibb.co/1YnQj2S2

    ibb.co/21f3P6Cw

    ibb.co/Ld87ppHY

    Max en Lily: ibb.co/7J1b378W

    ibb.co/Zp95YzTt

    ibb.co/rf3wN2VF

    • + 2
    • 24 jun 2026 - 15:02
    • mr.Monza

      Posts: 10.094

      En hoe is dit relevant mbt de Red Bull updates?

      • + 4
      • 24 jun 2026 - 15:52
    • Pietje Bell

      Posts: 35.438

      mr.Monza

      Ik heb het je [@Pietje Bell] laatst al gezegd, leer voor jezelf nadenken voordat je weer hele epistels gaat copy pasten om je gelijk te bewijzen.
      Hou je lekker bij de socials van Kelly en haar vriendinnetjes,
      dit is niet bepaald je forte.

      22 jun 2026 - 17:25

      ======================================================

      Het is niet goed of het deugt niet, hè Monza?!

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 16:16
  • Dale U

    Posts: 1.963

    De wagen zal op gewicht moeten zijn, dat is een 1e vereiste. Verder moeten de updates werken en moet men de nieuwe updates in de juiste balans zien te krijgen.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 16:08

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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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