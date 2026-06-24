Max Verstappen trekt met vertrouwen naar Oostenrijk voor de thuisrace van Red Bull Racing. Op de Red Bull Ring kende de Nederlander al heel wat successen, met vijf overwinningen als Formule 1-coureur. Bovendien neemt Red Bull dit weekend een uitgebreid pakket updates mee, waardoor de verwachtingen binnen het team hooggespannen zijn.

De viervoudig wereldkampioen hoopt de positieve lijn van de voorbije races door te trekken op een circuit dat hem bijzonder goed ligt. Daarbij rekent Verstappen niet alleen op zijn ervaring in Spielberg, maar ook op de verbeteringen die Red Bull aan de wagen heeft doorgevoerd.

Verstappen benieuwd naar effect van nieuwe onderdelen

Volgens Verstappen blijft de Red Bull Ring een van de meest uitdagende circuits op de kalender. Vooral het vinden van de juiste afstelling wordt volgens hem cruciaal om vooraan mee te kunnen strijden.

"Dit is uiteraard een speciale race voor het team. We hebben hier samen al heel wat mooie momenten beleefd en ik heb er altijd sterke resultaten kunnen neerzetten. Het circuit vraagt veel van de wagen, omdat elke bocht weer andere eigenschappen vereist. Daarom wordt het belangrijk om vanaf het begin de juiste balans te vinden."

Daarnaast kijkt Verstappen met veel belangstelling uit naar de updates die Red Bull dit weekend introduceert. "Je moet hier competitief zijn in zowel snelle als langzame bochten, terwijl ook tractie en energiebeheer een grote rol spelen. We brengen verschillende nieuwe onderdelen mee en de wagen wordt bovendien wat lichter. Het wordt interessant om te zien hoeveel extra rondetijd we daarmee kunnen vinden."

Orange Lion-helm keert terug in Spielberg

Niet alleen de technische vernieuwingen zorgen voor extra motivatie bij Verstappen. De Nederlander zal in Oostenrijk opnieuw met zijn vertrouwde Orange Lion-helm rijden, een eerbetoon aan zijn trouwe achterban.

"Ook dit jaar draag ik in Oostenrijk, België en Hongarije opnieuw mijn Orange Lion-helm. Dat is een manier om de fans te bedanken voor alle steun die ik doorheen mijn carrière heb gekregen. Hun aanwezigheid langs het circuit betekent enorm veel voor mij."

De Red Bull Ring staat traditioneel bekend om de massale aanwezigheid van Nederlandse supporters en ook dit weekend wordt opnieuw een zee van oranje verwacht. Verstappen hoopt die fans iets terug te geven met een sterk resultaat op de thuisbasis van Red Bull Racing.