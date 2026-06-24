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Red Bull heeft dilemma: ADUO-regeling kan Verstappen-transfer forceren

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Red Bull heeft dilemma: ADUO-regeling kan Verstappen-transfer forceren

Na de introductie van de nieuwe ADUO-regels staat Red Bull Racing voor een opvallend dilemma. Het team van Max Verstappen lijkt voor 2026 de sterkste motor op de grid te hebben gebouwd, maar juist dat succes kan volgens analist Naomi Schiff tegen hen werken. Door de nieuwe regelgeving krijgen concurrenten namelijk extra mogelijkheden om hun achterstand op de Oostenrijkse renstal weg te werken.

Waar Mercedes, Ferrari en McLaren mogelijk profiteren van extra ontwikkelingsvrijheid, ziet Red Bull zijn speelruimte juist afnemen. Volgens Schiff voelt dat als een straf voor een fabrikant die zijn huiswerk beter heeft gedaan dan de rest.

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'Wat is nog de beloning voor goed werk?'

In de nieuwste aflevering van de Up To Speed-podcast liet Schiff duidelijk merken dat ze moeite heeft met het principe achter de nieuwe regeling. Hoewel ze begrijpt waarom de FIA een te grote voorsprong wil voorkomen, vindt ze dat er een lastige boodschap achter schuilgaat.

"Ik blijf het een vreemd gevoel vinden wanneer goede prestaties of sterke ontwikkelingen eigenlijk worden bestraft", aldus Schiff. "Ik begrijp waarom zo'n systeem bestaat, want niemand wil dat één team of één coureur alles domineert. Maar tegelijkertijd vraag ik me af wat nog de beloning is voor goed werk als je er uiteindelijk voor wordt teruggefloten."

De analist denkt dat Red Bull intern ook met gemengde gevoelens naar de situatie kijkt. "Ze zullen waarschijnlijk denken: geweldig dat onze eerste zelfgebouwde krachtbron meteen de snelste van het veld is, maar tegelijkertijd zitten we nu vast. Misschien hadden ze achteraf liever bepaalde zaken anders aangepakt als ze hadden geweten welke beperkingen eraan zouden komen."

Red Bull kan motorvoordeel niet volledig benutten

Volgens Schiff komt de timing van de regeling bovendien op een ongelukkig moment voor Red Bull. Nu de teams steeds meer data verzamelen over de prestaties van de nieuwe auto's en motoren, zouden er ongetwijfeld onderdelen zijn die de Oostenrijkse renstal graag verder had ontwikkeld.

"Nu de teams beter begrijpen hoe de auto's en motoren zich gedragen in racesituaties, zijn er ongetwijfeld zaken die Red Bull nog zou willen aanpassen", stelde ze. "Maar hun handen zijn gebonden, terwijl concurrenten wél de kans krijgen om verbeteringen door te voeren. Ik ben benieuwd hoeveel invloed dat uiteindelijk op het kampioenschap gaat hebben."

Ondanks de sterke krachtbron verloopt het seizoen voor Red Bull voorlopig moeizaam. De renstal staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap en kijkt tegen een flinke achterstand aan op de concurrentie. Volgens kenners ligt het probleem vooral bij het chassis van de RB22, waardoor Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar niet het maximale uit hun pakket kunnen halen. Komend weekend krijgt Red Bull echter een nieuwe kans om het tij te keren tijdens de thuisrace op de Red Bull Ring, een circuit waar Verstappen in het verleden al meerdere keren ongenaakbaar bleek.

Polleke2

Posts: 2.040

Nou je kan hier een hele bijbel opschrijven maar het blijft belachelijk dat een team wat het vierde team van het veld is ,als beste wordt gerangschikt en de top twee teams extra ruimte krijgen voor upgrades.
Gaat nergens over natuurlijk.

  • 7
  • 24 jun 2026 - 09:35
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • arone

    Posts: 1.198

    "..om hun achterstand op de Oostenrijkse renstal weg te werken." Schiet mij maar lek. over welke achterstand gaat dit? Die van 2024

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 09:02
    • Bertrand Gachot

      Posts: 949

      Dit is de zelfde schrijvver die nog steeds beweert dat Lewis tussen 2009 en 2021 bij McLaren reed

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 11:26
  • shakedown

    Posts: 1.864

    heerlijk hoe de media bespeeld wordt en hoe de media van alles en nog wat bedenkt. De software ontwikkeling ziet nooit stil Daar blijft volledige ontwikkeling in. Hoe het samenspel met de elektromotor is, recovery enz enz enz.

    Dit gaat alleen om een ICU freeze. Echter is dat natuurlijk een een beetje een wassen neus. Er mag wel degelijk, binnen budget, ontwikkeld wordt als het om "betrouwbaarheid, kosten reductie of veiligheid" gaat.

    Elke motor kan veel meer power geven dan dat ze nu afgeven. Echter, dan zijn ze niet meer betrouwbaar. En aan de betrouwbaarheid mag wel degelij ontwikkeling plaats vinden... Net als het hele koelingssysteem. Als ze daar aan wijziging in door voeren, veranderd ook het bodywork en die tijd om dat te verifiëren valt buiten de CFD en windtunnel budgetten. Ergo: is er gewoon doorontwikkeling.

    Ja, de ADUO zorgt ervoor dat je extra ruimte krijgt om door te ontwikkelen. Nee, de snelste motor kan gewoon verder gaan met ontwikkelen, binnen de gestelde kaders. Overigens gelden die kaders voor alle motor leveranciers. ADUO wordt er wel voor dat je wat makkelijker een lay-out wijziging kan doorvoeren en dat er wat extra budget is.

    Teams zijn slim genoeg om regeltjes pecies zo uit te buiten dat ze alle performance kunnen vinden die erin zit.

    • + 3
    • 24 jun 2026 - 09:11
    • Polleke2

      Posts: 2.040

      Nou je kan hier een hele bijbel opschrijven maar het blijft belachelijk dat een team wat het vierde team van het veld is ,als beste wordt gerangschikt en de top twee teams extra ruimte krijgen voor upgrades.
      Gaat nergens over natuurlijk.

      • + 7
      • 24 jun 2026 - 09:35
  • Bertrand Gachot

    Posts: 949

    Kijk Anne Greet, Amber Gishlaine en andere huisvrouwen met een mening zo kan het dus ook! groot fan van mijn landgenote Naomi, zij weet door haar expertise zaken helder uit te leggen!

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 10:05
  • schwantz34

    Posts: 42.243

    Dankzij die ruk ADUO-regels dreigt RBR volledig onterecht tussen wal en schiff te vallen...

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 11:27
    • Pietje Bell

      Posts: 35.434

      Ga jij vrijdag ook de hele dag naar Assen? Denk het wel hè @schwantz?
      De warmste dag deze aankomende dagen met 37/38 graden wat voelt
      als 41 graden! Hoe heet wordt het dan wel niet in de zon?
      Heb je de hele dag een plekje in de schaduw? Alvast heel veel plezier het
      hele weekend daar en duim ff voor Veijer.

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 12:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
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Racing Bulls
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-
Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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