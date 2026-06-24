Na de introductie van de nieuwe ADUO-regels staat Red Bull Racing voor een opvallend dilemma. Het team van Max Verstappen lijkt voor 2026 de sterkste motor op de grid te hebben gebouwd, maar juist dat succes kan volgens analist Naomi Schiff tegen hen werken. Door de nieuwe regelgeving krijgen concurrenten namelijk extra mogelijkheden om hun achterstand op de Oostenrijkse renstal weg te werken.

Waar Mercedes, Ferrari en McLaren mogelijk profiteren van extra ontwikkelingsvrijheid, ziet Red Bull zijn speelruimte juist afnemen. Volgens Schiff voelt dat als een straf voor een fabrikant die zijn huiswerk beter heeft gedaan dan de rest.

'Wat is nog de beloning voor goed werk?'

In de nieuwste aflevering van de Up To Speed-podcast liet Schiff duidelijk merken dat ze moeite heeft met het principe achter de nieuwe regeling. Hoewel ze begrijpt waarom de FIA een te grote voorsprong wil voorkomen, vindt ze dat er een lastige boodschap achter schuilgaat.

"Ik blijf het een vreemd gevoel vinden wanneer goede prestaties of sterke ontwikkelingen eigenlijk worden bestraft", aldus Schiff. "Ik begrijp waarom zo'n systeem bestaat, want niemand wil dat één team of één coureur alles domineert. Maar tegelijkertijd vraag ik me af wat nog de beloning is voor goed werk als je er uiteindelijk voor wordt teruggefloten."

De analist denkt dat Red Bull intern ook met gemengde gevoelens naar de situatie kijkt. "Ze zullen waarschijnlijk denken: geweldig dat onze eerste zelfgebouwde krachtbron meteen de snelste van het veld is, maar tegelijkertijd zitten we nu vast. Misschien hadden ze achteraf liever bepaalde zaken anders aangepakt als ze hadden geweten welke beperkingen eraan zouden komen."

Red Bull kan motorvoordeel niet volledig benutten

Volgens Schiff komt de timing van de regeling bovendien op een ongelukkig moment voor Red Bull. Nu de teams steeds meer data verzamelen over de prestaties van de nieuwe auto's en motoren, zouden er ongetwijfeld onderdelen zijn die de Oostenrijkse renstal graag verder had ontwikkeld.

"Nu de teams beter begrijpen hoe de auto's en motoren zich gedragen in racesituaties, zijn er ongetwijfeld zaken die Red Bull nog zou willen aanpassen", stelde ze. "Maar hun handen zijn gebonden, terwijl concurrenten wél de kans krijgen om verbeteringen door te voeren. Ik ben benieuwd hoeveel invloed dat uiteindelijk op het kampioenschap gaat hebben."

Ondanks de sterke krachtbron verloopt het seizoen voor Red Bull voorlopig moeizaam. De renstal staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap en kijkt tegen een flinke achterstand aan op de concurrentie. Volgens kenners ligt het probleem vooral bij het chassis van de RB22, waardoor Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar niet het maximale uit hun pakket kunnen halen. Komend weekend krijgt Red Bull echter een nieuwe kans om het tij te keren tijdens de thuisrace op de Red Bull Ring, een circuit waar Verstappen in het verleden al meerdere keren ongenaakbaar bleek.