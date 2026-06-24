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Red Bull zet alles op alles: cruciale updates voor Verstappen in Oostenrijk

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Red Bull zet alles op alles: cruciale updates voor Verstappen in Oostenrijk

De Grand Prix van Oostenrijk kan weleens een beslissend moment worden voor Red Bull Racing én Max Verstappen. Op de Red Bull Ring verschijnt de RB22 met een belangrijk updatepakket, waarmee het team het gat naar Mercedes, Ferrarien McLaren wil verkleinen. Vooral een forse gewichtsvermindering moet Verstappen opnieuw dichter bij de overwinning brengen.

De druk staat er vol op in Spielberg. Red Bull rijdt niet alleen voor eigen publiek, maar ook voor de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Binnen de paddock wordt de Oostenrijkse Grand Prix gezien als een cruciale test: laten de updates vooruitgang zien, dan blijft er perspectief richting 2027. Blijft die stap uit, dan kunnen de twijfels rond Verstappens toekomst verder toenemen.

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Gewichtsverlies moet RB22 sneller maken

Red Bull heeft de voorbije weken hard gewerkt aan een lichter pakket voor de RB22. Minder gewicht betekent meer flexibiliteit bij de afstelling en potentieel meer snelheid op zowel de korte als lange runs. Dat is precies wat Verstappen nodig heeft om het gevecht met de concurrentie opnieuw aan te gaan.

Vooral Mercedes heeft de afgelopen maanden indruk gemaakt, terwijl ook Ferrari en McLaren regelmatig sneller ogen dan Red Bull. De Oostenrijkse thuisrace wordt daardoor een eerste echte graadmeter voor de nieuwe onderdelen.

Toekomst Verstappen hangt boven Spielberg

De ontwikkelingen rond Verstappen worden nauwlettend gevolgd. De Nederlander beschikt weliswaar over een langdurig contract tot en met 2028, maar in de Formule 1 draait alles om competitiviteit. Als Red Bull er niet in slaagt de neerwaartse trend te keren, kan dat de speculaties over een vertrek richting 2027 verder aanwakkeren. Ook manager Raymond Vermeulen liet onlangs al doorschemeren dat zij de Oostenrijkse renstal loyaal willen blijven, maar dat de viervoudig wereldkampioen een competitieve auto wil. 

Juist daarom staat er in Oostenrijk meer op het spel dan alleen een goed raceweekend. Red Bull moet laten zien dat het nog steeds de middelen heeft om een kampioenswaardige auto te bouwen. Lukt dat niet, dan dreigt de Grand Prix op de Red Bull Ring achteraf herinnerd te worden als het weekend waarop de eerste echte barsten in de Verstappen-Red Bull-samenwerking zichtbaar werden.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • LEPPIE

    Posts: 129

    Red Bull geef je vleugels..........................euhhhhh Updates.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 08:12

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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