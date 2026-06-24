De Grand Prix van Oostenrijk kan weleens een beslissend moment worden voor Red Bull Racing én Max Verstappen. Op de Red Bull Ring verschijnt de RB22 met een belangrijk updatepakket, waarmee het team het gat naar Mercedes, Ferrarien McLaren wil verkleinen. Vooral een forse gewichtsvermindering moet Verstappen opnieuw dichter bij de overwinning brengen.

De druk staat er vol op in Spielberg. Red Bull rijdt niet alleen voor eigen publiek, maar ook voor de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Binnen de paddock wordt de Oostenrijkse Grand Prix gezien als een cruciale test: laten de updates vooruitgang zien, dan blijft er perspectief richting 2027. Blijft die stap uit, dan kunnen de twijfels rond Verstappens toekomst verder toenemen.

Gewichtsverlies moet RB22 sneller maken

Red Bull heeft de voorbije weken hard gewerkt aan een lichter pakket voor de RB22. Minder gewicht betekent meer flexibiliteit bij de afstelling en potentieel meer snelheid op zowel de korte als lange runs. Dat is precies wat Verstappen nodig heeft om het gevecht met de concurrentie opnieuw aan te gaan.

Vooral Mercedes heeft de afgelopen maanden indruk gemaakt, terwijl ook Ferrari en McLaren regelmatig sneller ogen dan Red Bull. De Oostenrijkse thuisrace wordt daardoor een eerste echte graadmeter voor de nieuwe onderdelen.

Toekomst Verstappen hangt boven Spielberg

De ontwikkelingen rond Verstappen worden nauwlettend gevolgd. De Nederlander beschikt weliswaar over een langdurig contract tot en met 2028, maar in de Formule 1 draait alles om competitiviteit. Als Red Bull er niet in slaagt de neerwaartse trend te keren, kan dat de speculaties over een vertrek richting 2027 verder aanwakkeren. Ook manager Raymond Vermeulen liet onlangs al doorschemeren dat zij de Oostenrijkse renstal loyaal willen blijven, maar dat de viervoudig wereldkampioen een competitieve auto wil.

Juist daarom staat er in Oostenrijk meer op het spel dan alleen een goed raceweekend. Red Bull moet laten zien dat het nog steeds de middelen heeft om een kampioenswaardige auto te bouwen. Lukt dat niet, dan dreigt de Grand Prix op de Red Bull Ring achteraf herinnerd te worden als het weekend waarop de eerste echte barsten in de Verstappen-Red Bull-samenwerking zichtbaar werden.