Volgens Franz Tost is het voor Max Verstappen niet meer mogelijk om zijn sterke punten te gebruiken onder de nieuwe regels. Verstappen heeft de nodige kritiek op het nieuwe regelpakket, maar weet ook dat dit is waar hij het mee moet doen. Tost leeft mee met Verstappen, maar stelt ook dat hij nog geen saaie race heeft gezien.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en die hebben voor een aantal grote veranderingen gezorgd. Vooral de nieuwe motorregels zorgden voor de nodige ophef, en Verstappen liet meerdere keren weten dat hij hier geen fan van is. De FIA heeft regelwijzigingen aangekondigd voor de komende jaren, maar Verstappen zou liever zien dat er meer zaken gaan veranderen.

Waar gaat het mis voor Verstappen?

Over de nieuwe regels bestaan veel uiteenlopende meningen. Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost laat in gesprek met Krone Zeitung zijn licht schijnen op de zaak. Hij is opvallend enthousiast: "Ik heb dit seizoen nog geen saaie race gezien. Maar er zijn natuurlijk veel discussies gevoerd over de nieuwe regels. Ik kan de frustratie van de topcoureurs ook best wel begrijpen."

Tost wijst naar de grote coureurs die het dit jaar lastig hebben. Hij stelt dat ze simpelweg geen gebruik meer kunnen maken van hun slimme trucjes: "Coureurs zoals Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso konden vroeger hun sterke punten tijdens het aanremmen optimaal benutten. Maar als je tien of twintig meter voor het rempunt je batterij moet loslaten om je batterij op te laden, dan gaat dat voordeel gewoon verloren."

Gaat de Formule 1 de goede kant op?

De FIA heeft besloten de regels voor de komende seizoenen aan te passen, en volgens Tost is dat een goede stap. De Oostenrijker is positief: "De ontwikkelingen gaan een heel positieve kant op. Er zijn veel inhaalacties, en dat is volgens mij precies wat de fans willen zien. Of de batterij nu vol of leeg is, dat maakt de meeste fans helemaal niets uit."

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Oostenrijk. Voor Verstappen en Red Bull wordt het een belangrijk weekend, aangezien ze hier een groot updatepakket introduceren.