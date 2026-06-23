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F1-regels remmen Verstappen af: "Dan gaat het voordeel verloren"

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F1-regels remmen Verstappen af: "Dan gaat het voordeel verloren"

Volgens Franz Tost is het voor Max Verstappen niet meer mogelijk om zijn sterke punten te gebruiken onder de nieuwe regels. Verstappen heeft de nodige kritiek op het nieuwe regelpakket, maar weet ook dat dit is waar hij het mee moet doen. Tost leeft mee met Verstappen, maar stelt ook dat hij nog geen saaie race heeft gezien.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en die hebben voor een aantal grote veranderingen gezorgd. Vooral de nieuwe motorregels zorgden voor de nodige ophef, en Verstappen liet meerdere keren weten dat hij hier geen fan van is. De FIA heeft regelwijzigingen aangekondigd voor de komende jaren, maar Verstappen zou liever zien dat er meer zaken gaan veranderen.

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Waar gaat het mis voor Verstappen?

Over de nieuwe regels bestaan veel uiteenlopende meningen. Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost laat in gesprek met Krone Zeitung zijn licht schijnen op de zaak. Hij is opvallend enthousiast: "Ik heb dit seizoen nog geen saaie race gezien. Maar er zijn natuurlijk veel discussies gevoerd over de nieuwe regels. Ik kan de frustratie van de topcoureurs ook best wel begrijpen."

Tost wijst naar de grote coureurs die het dit jaar lastig hebben. Hij stelt dat ze simpelweg geen gebruik meer kunnen maken van hun slimme trucjes: "Coureurs zoals Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso konden vroeger hun sterke punten tijdens het aanremmen optimaal benutten. Maar als je tien of twintig meter voor het rempunt je batterij moet loslaten om je batterij op te laden, dan gaat dat voordeel gewoon verloren."

Gaat de Formule 1 de goede kant op?

De FIA heeft besloten de regels voor de komende seizoenen aan te passen, en volgens Tost is dat een goede stap. De Oostenrijker is positief: "De ontwikkelingen gaan een heel positieve kant op. Er zijn veel inhaalacties, en dat is volgens mij precies wat de fans willen zien. Of de batterij nu vol of leeg is, dat maakt de meeste fans helemaal niets uit."

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Oostenrijk. Voor Verstappen en Red Bull wordt het een belangrijk weekend, aangezien ze hier een groot updatepakket introduceren.

schwantz34

Posts: 42.241

Volgens mij draait het bij racen nog altijd om wie er het laatst en hardst kan remmen, wie er daarna de hoogste bochtensnelheid meeneemt om vervolgens zo vroeg mogelijk weer vol op het gas te gaan.
Die tijd is nu wel voorbij dankzij die Mariokartrukbatterij!

Gelukkig kan Max al zijn klasse en ... [Lees verder]

  • 1
  • 23 jun 2026 - 13:00
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Franz Tost Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • shakedown

    Posts: 1.860

    Heb ik toch echt andere races gezien. Ik heb nog geen enkele race gezien dat je als uithang bordje voor de F1 kan gebruiken.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 12:46
  • schwantz34

    Posts: 42.241

    Volgens mij draait het bij racen nog altijd om wie er het laatst en hardst kan remmen, wie er daarna de hoogste bochtensnelheid meeneemt om vervolgens zo vroeg mogelijk weer vol op het gas te gaan.
    Die tijd is nu wel voorbij dankzij die Mariokartrukbatterij!

    Gelukkig kan Max al zijn klasse en sterke p.nten nog wel laten zien in een echte raceklasse als de GT3, want anders zou je denken dat het niets meer of minder dan een subtopcoureurtje was geworden...

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 13:00

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Datum
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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