Het team van Red Bull Racing maakt volgens Franz Tost serieuze kans op een topprestatie in Oostenrijk. De werkgever van Max Verstappen introduceert voor aankomend weekend een ingrijpend updatepakket, en de verwachtingen zijn hoog. Tost wijst vooral naar Verstappen voor een goed resultaat.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is enorm gegroeid, en het is niet de verwachting dat ze snel het gat zullen dichtrijden. Red Bull neemt aankomend weekend een groot updatepakket mee naar hun thuisrace in Spielberg, en dit moet het team de goede kant op helpen. Of dat gaat werken, is nog maar de vraag.

Wat is er mogelijk voor Red Bull?

De achterstand is immers fors, en Red Bull focuste zich vorig jaar langer op het updaten van de toenmalige auto dan op het ontwikkelen van de bolide voor dit seizoen. Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost is nog steeds aan Red Bull verbonden als adviseur, en bij Krone Zeitung is hij hier duidelijk over: "In de Formule 1 kun je veel dingen kopen, maar zeker geen tijd."

Tost denkt wel dat Red Bull stappen kan gaan zetten. De Oostenrijker wijst naar de positieve punten uit Monaco en Barcelona: "Vergeleken met het begin van het seizoen hebben we nu echt vooruitgang geboekt. Nu wordt het echt interessant om te zien wat de updates teweeg gaan brengen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we het gat verder kunnen dichten."

De kans voor Verstappen

Red Bull rijdt in Oostenrijk op de eigen Red Bull Ring, en in het verleden waren ze hier al zeer succesvol. Er is geen coureur die vaker in Oostenrijk heeft gewonnen dan Verstappen, en Tost denkt dan ook dat de viervoudig wereldkampioen weer kan presteren: "Max Verstappen heeft hier bijzonder goede herinneringen liggen met vier zeges in de Grands Prix, en hij heeft er altijd de steun van het Oranje Leger. Ik verwacht van hem echt een sterke prestatie."