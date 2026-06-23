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Verstappen gebombardeerd tot favoriet voor Oostenrijk

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Verstappen gebombardeerd tot favoriet voor Oostenrijk

Het team van Red Bull Racing maakt volgens Franz Tost serieuze kans op een topprestatie in Oostenrijk. De werkgever van Max Verstappen introduceert voor aankomend weekend een ingrijpend updatepakket, en de verwachtingen zijn hoog. Tost wijst vooral naar Verstappen voor een goed resultaat.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is enorm gegroeid, en het is niet de verwachting dat ze snel het gat zullen dichtrijden. Red Bull neemt aankomend weekend een groot updatepakket mee naar hun thuisrace in Spielberg, en dit moet het team de goede kant op helpen. Of dat gaat werken, is nog maar de vraag.

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Wat is er mogelijk voor Red Bull?

De achterstand is immers fors, en Red Bull focuste zich vorig jaar langer op het updaten van de toenmalige auto dan op het ontwikkelen van de bolide voor dit seizoen. Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost is nog steeds aan Red Bull verbonden als adviseur, en bij Krone Zeitung is hij hier duidelijk over: "In de Formule 1 kun je veel dingen kopen, maar zeker geen tijd."

Tost denkt wel dat Red Bull stappen kan gaan zetten. De Oostenrijker wijst naar de positieve punten uit Monaco en Barcelona: "Vergeleken met het begin van het seizoen hebben we nu echt vooruitgang geboekt. Nu wordt het echt interessant om te zien wat de updates teweeg gaan brengen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we het gat verder kunnen dichten."

De kans voor Verstappen

Red Bull rijdt in Oostenrijk op de eigen Red Bull Ring, en in het verleden waren ze hier al zeer succesvol. Er is geen coureur die vaker in Oostenrijk heeft gewonnen dan Verstappen, en Tost denkt dan ook dat de viervoudig wereldkampioen weer kan presteren: "Max Verstappen heeft hier bijzonder goede herinneringen liggen met vier zeges in de Grands Prix, en hij heeft er altijd de steun van het Oranje Leger. Ik verwacht van hem echt een sterke prestatie."

shakedown

Posts: 1.860

Red Bul is geen favoriet. Een out-sider wel. Als alles ineen keer in elkaar klikt is van alles mogelijk.

De hele F1 is dit jaar een test case. dat daarin een WK wordt gehouden is een beetje bijzaak. De motor formule klopt niet, de techniek is nog niet op het juiste niveau, de aero kennis start ... [Lees verder]

  • 4
  • 23 jun 2026 - 10:50
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Franz Tost Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (8)

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  • snailer

    Posts: 33.542

    Echt te belachelijk voor woorden.

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 10:43
  • shakedown

    Posts: 1.860

    Red Bul is geen favoriet. Een out-sider wel. Als alles ineen keer in elkaar klikt is van alles mogelijk.

    De hele F1 is dit jaar een test case. dat daarin een WK wordt gehouden is een beetje bijzaak. De motor formule klopt niet, de techniek is nog niet op het juiste niveau, de aero kennis start weer bij 0. nieuwe teams, nieuwe fabrikanten. Kortom om. Er is geen enkel team wat constant op het juiste te verwachten niveau opereert.

    Ik kan niet wachten totdat dit seizoen voorbij is en dat we enigszins weer normale en goede races kunnen verwachten. Tot op heden is is huilen met de pet op. De races zoals we zien heeft niets met het summum van de race sport te maken.

    • + 4
    • 23 jun 2026 - 10:50
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.486

      Totdat Max gaat winnen natuurlijk.

      • + 3
      • 23 jun 2026 - 11:08
    • ILMOP

      Posts: 1.269

      Ik denk dat je vooral teleurgesteld bent omdat Red Bull niet meer vanzelfsprekend vooraan rijdt. Grote reglementswijzigingen horen juist bij de F1. Dit is niet de eerste keer dat teams opnieuw moeten beginnen en het zal ook niet de laatste zijn.
      Dat de motoren, aero en concepten nog niet volledig zijn uitontwikkeld, is precies waarom dit interessant is. Teams die hun huiswerk het beste hebben gedaan, staan vooraan. Dat is ook het summum van autosport.
      Daarnaast vind ik het vreemd om te zeggen dat de races niets met topniveau te maken hebben. Coureurs en teams moeten zich aanpassen aan compleet nieuwe auto's, nieuwe banden, nieuwe motoren en wisselende prestaties. Juist dan zie je wie echt uitzonderlijk goed is.
      Volgens mij is het probleem niet dat de F1 slecht is, maar dat sommige fans moeite hebben met een seizoen waarin hun favoriete team niet meer om de zeges meedoet.

      • + 3
      • 23 jun 2026 - 11:28
    • shakedown

      Posts: 1.860

      Voor de duidelijkheid: Nee. Ik ben Formule1 fan. Niet Redbull of Verstappen fan. Ik ben daar ook zeker niet om teleurgesteld Sterker: ik vind dat Red Bull het gewoon boven verwachting doet met hun eigen motor.

      Dit jaar is ontzettend duidelijk geworden dat de regels niet kloppen. Voor volgend jaar en het jaar erop worden ze alweer aangepast... Er is gewoon niet goed nagedacht over dit plan of het überhaupt wel mogelijk is met de huidige stand van techniek. Mooi voor de buhne, niet voor de realiteit.

      Het niet volledig uitontwikkeld zijn is niet een excuses om te moeten liften op rechte stukken. Dat je de snelheid ziet teruglopen bij vol gas. Er is echt geen enkele manier hoe je dat kunt verdedigen dat dat het summum van de autosport is.

      Door ontwikkelen moet inhouden dat je op de grens van het toelaatbare zit, net wat meer snelheid kunt en blok kunt peuren, net die 1 kilometer harder door een bocht kan. pushen tot de max.

      Dit wat we dit jaar zien heeft niets met de F1 te maken. het is 1 grote aanfluiting. Er is geen enkel gevecht op de baan, inhalen is voor 90% omdat je in een overtake modus zit. Zie dat maar eens uit te leggen aan een gemiddelde kijker. Het is bijna net zo erg als dat je uit moet leggen dat het WK voetbal een waterdrink moment heeft omdat de spelers in een 20 Graden airco ruimte toch echt wel dorst heeft. (heeft natuurlijk niets met commercie te maken)

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 12:44
    • ILMOP

      Posts: 1.269

      Ik snap je punt over het liften op de rechte stukken en ik ben het met je eens dat het er soms kunstmatig uitziet. Maar ik vind het nogal overdreven om dan meteen te concluderen dat het "niets met F1 te maken heeft". De Formule 1 is altijd een technische sport geweest waarin reglementen bepalen hoe teams prestaties vinden. We hebben in het verleden ook brandstoflimieten, banden die bewust snel sleten, KERS, DRS en extreme fuel saving gehad. Dat puristen daar kritiek op hebben, is van alle tijden.
      Dat de regels alweer worden aangepast, bewijst voor mij juist niet dat het mislukt is, maar dat de F1 zich aanpast. Dat is ook niet nieuw. Vrijwel iedere grote reglementswijziging is in de eerste jaren bijgestuurd. Daarnaast vind ik dat je de coureurs en engineers tekort doet. Zij moeten met een compleet nieuw pakket omgaan, energie managen, strategie aanpassen en alsnog op de limiet rijden. Dat is een andere uitdaging dan vroeger, maar daarom nog geen mindere.
      En over inhalen: laten we eerlijk zijn, ook in de "goede oude tijd" waren veel inhaalacties gewoon het gevolg van bandenverschil, DRS, pitstrategie of een motoroverschot. Het romantische beeld dat vroeger elk gevecht wiel-aan-wiel door drie bochten ging, klopt ook niet helemaal!
      Ik ben het best met je eens dat er dingen beter kunnen, maar om het een "grote aanfluiting" te noemen vind ik echt veel te zwasr aangezet.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 13:03
    • f(1)orum

      Posts: 10.145

      "Volgens mij is het probleem niet dat de F1 slecht is, maar dat sommige fans moeite hebben met een seizoen waarin hun favoriete team niet meer om de zeges meedoet."

      Coureurs als Alonso, Piastri, Hamilton, Sainz en Norris hebben zich ook al veelvuldig negatief uitgelaten over deze nieuwe 'formule' en voor zover ik weet zijn dit geen RBR fans.
      Zelfs Toto heeft zich o.a. bij Reuters positief uitgelaten over Ben's campagne om de V8's i.c.m. duurzame fuels weer terug te brengen in 2030/uiterlijk 2031 (“We are open to new engine regulations. We love V8s… It’s a pure Mercedes engine.” en “We are absolutely up for it… count us in to come back with a real, real racing engine.”), waarbij hij overigens nog wel steeds ruimte ziet voor een beperkte hybridisatie.
      Dat ze onder druk van motorfabrikanten deze halfbakken weg zijn ingeslagen met een vlees noch vis motor wordt vanuit vele kanten (f1 pundits, journalisten, oud engineers, etc.) aangekaart en dat zijn, bij mijn weten lang niet allemaal RBR fans....

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 13:05
  • schwantz34

    Posts: 42.241

    We gaan wel zien wat die updates RBR gaat brengen. Wel verwacht ik dat het een enorme rukrace gaat worden omdat Spielberg een heel snel circuit is met maar amper harde remzones waardoor die Mariokartrukbatterij amper tijd heeft om op te laden, auto's die langzamer dan langzaam door de bochten rijden gaan we dus daardoor ook weer zien om dat kreng nog enigzins op te laden voor de rechte stukken. De bloedhitte van dit weekend zal het tempo ook zeker geen goed doen, want ik denk dat alle teams wel gedwongen zullen worden om extreme maatregelen te treffen om hun rukbatterij niet in een gesmolten hoopje rokende ellende te zien eindigen.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 12:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
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Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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