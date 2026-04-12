Max Verstappen komt tegenwoordig steeds negatiever in het nieuws en dat ziet Jock Clear ook. Clear is van mening dat deze negativiteit complete nonsens is. Door sociale media hebben F1-fans een verkeerd beeld gekregen van zowel de Nederlander als Lewis Hamilton.

Clear werkte in 2013 en 2014 samen met de zevenvoudig wereldkampioen en is van mening dat Hamilton een echte teamplayer is. Samen met Hamilton werd Clear vierde en uiteindelijk wereldkampioen. Vandaag de dag is Clear een Senior Performance Engineer bij Ferrari.

Hamilton is arrogant

Sommige mensen hebben volgens Clear een compleet verkeerd beeld gekregen van Hamiltons innerlijk. De engineer van Ferrari vertelt tegenover Peter Windsor dat Hamilton helemaal niet arrogant is, maar juist een teamplayer. "Hij begrijpt dat, net als Michael Schumacher. Ze begrepen allebei dat teamwork cruciaal is en het doet me pijn als ik zie hoe mensen over hem denken. Ik lees opmerkingen over hoe arrogant Lewis is en dat hij geen teamplayer is."

Zo zou Hamilton compleet geen oog hebben voor alle andere medewerkers van zijn team. "Het zou allemaal om hem draaien. Hij zou de grote ster zijn. Niets is echter minder. Hij is juist een geweldige teamplayer en het is geruststellend om te weten dat die vaardigheden en kwaliteiten successen kunnen brengen in de F1."

Is Verstappen egocentrisch?

Hoewel Clear nooit heeft gewerkt met Verstappen, ziet hij dat er ook over de viervoudig wereldkampioen een compleet verkeerd beeld is gevormd. "Ik ken hem niet. Ik heb niet met hem gewerkt, maar ik kan je garanderen dat men de indruk heeft dat Max volkomen egocentrisch is. Hij zei wel eens: 'we hebben het hier over gehad. Vraag me dat nooit meer!' Hij zei dat, geloof ik, over de boordradio tegen Gianpiero Lambiase toen hem werd gevraagd of hij Pérez wilde helpen."

Verstappen wilde daar geen gehoor aan geven, maar de Nederlander is allesbehalve egoïstisch, aldus Clear. "Maar dat is absoluut niet zo. Zoals ik al zei: ik heb niet met hem gewerkt, maar ik denk absoluut niet dat Max een egoïstische coureur is. Ik weet dat hij achter de schermen een fantastisch team heeft opgebouwd in de afgelopen zes of zeven jaar, omdat hij ook weet dat dit belangrijk is. Hij heeft dat samen met GP, Adrian Newey en Christian Horner voor elkaar gekregen. En nu het team uit elkaar valt, blijven de resultaten uit. Het is weer een bewijs van het feit dat teamwork alles is in deze sport."