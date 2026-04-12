Ferrari-topman neemt het op voor Verstappen: "Hij is totaal niet zo..."

Max Verstappen komt tegenwoordig steeds negatiever in het nieuws en dat ziet Jock Clear ook. Clear is van mening dat deze negativiteit complete nonsens is. Door sociale media hebben F1-fans een verkeerd beeld gekregen van zowel de Nederlander als Lewis Hamilton

Clear werkte in 2013 en 2014 samen met de zevenvoudig wereldkampioen en is van mening dat Hamilton een echte teamplayer is. Samen met Hamilton werd Clear vierde en uiteindelijk wereldkampioen. Vandaag de dag is Clear een Senior Performance Engineer bij Ferrari

Hamilton is arrogant

Sommige mensen hebben volgens Clear een compleet verkeerd beeld gekregen van Hamiltons innerlijk. De engineer van Ferrari vertelt tegenover Peter Windsor dat Hamilton helemaal niet arrogant is, maar juist een teamplayer. "Hij begrijpt dat, net als Michael Schumacher. Ze begrepen allebei dat teamwork cruciaal is en het doet me pijn als ik zie hoe mensen over hem denken. Ik lees opmerkingen over hoe arrogant Lewis is en dat hij geen teamplayer is."

Zo zou Hamilton compleet geen oog hebben voor alle andere medewerkers van zijn team. "Het zou allemaal om hem draaien. Hij zou de grote ster zijn. Niets is echter minder. Hij is juist een geweldige teamplayer en het is geruststellend om te weten dat die vaardigheden en kwaliteiten successen kunnen brengen in de F1."

Is Verstappen egocentrisch?

Hoewel Clear nooit heeft gewerkt met Verstappen, ziet hij dat er ook over de viervoudig wereldkampioen een compleet verkeerd beeld is gevormd. "Ik ken hem niet. Ik heb niet met hem gewerkt, maar ik kan je garanderen dat men de indruk heeft dat Max volkomen egocentrisch is. Hij zei wel eens: 'we hebben het hier over gehad. Vraag me dat nooit meer!' Hij zei dat, geloof ik, over de boordradio tegen Gianpiero Lambiase toen hem werd gevraagd of hij Pérez wilde helpen." 

Verstappen wilde daar geen gehoor aan geven, maar de Nederlander is allesbehalve egoïstisch, aldus Clear. "Maar dat is absoluut niet zo. Zoals ik al zei: ik heb niet met hem gewerkt, maar ik denk absoluut niet dat Max een egoïstische coureur is. Ik weet dat hij achter de schermen een fantastisch team heeft opgebouwd in de afgelopen zes of zeven jaar, omdat hij ook weet dat dit belangrijk is. Hij heeft dat samen met GP, Adrian Newey en Christian Horner voor elkaar gekregen. En nu het team uit elkaar valt, blijven de resultaten uit. Het is weer een bewijs van het feit dat teamwork alles is in deze sport."

F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Jock Clear Ferrari Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.668

    Heb ook de indruk dat dit een beetje van de eiland journalisten komt. Die hebben AD21 nog steeds niet verwerkt, en noemen Hamilton soms de acht-voudig wereld kampioen.
    Verstappen noemt het ook wel eens dat hij het verkeerde paspoort heeft.

    • + 8
    • 12 apr 2026 - 16:51
    • F1 bekijker

      Posts: 214

      Verstappen heeft ook het verkeerde paspoort.

      • + 0
      • 12 apr 2026 - 18:50
    • Rimmer

      Posts: 13.228

      Nee hoor. Zijn vaders Nederlands en aangezien hij de achternaam van zijn vader heeft en niet Kax Kumpen heet is het niet vreemd dat hij ook de Nederlandse identiteit bezit. Hij ging in Nederland naar school, had Nederlandse vrienden en spreekt Nederlands en zijn vader is Nederlands.
      Dat zijn moeder Vlaams is en ze om belasting redenen in Vlaanderen woonden maakt hem nog geen Belg.
      Maar als gij dat graag wilt dan zij het zo, Vlaamse patatten vrind.

      • + 2
      • 12 apr 2026 - 21:29
  • van lotje,g

    Posts: 1.229

    Dat hele eiland is niet goed bij de wekker,kneuzen rijden ook nog aan de verkeerde kant van de weg.

    • + 1
    • 12 apr 2026 - 17:32
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.085

    Misschien begrijpt Hamilton inderdaad dat teamwork belangrijk is maar ik heb vaak gehoord hoe hij openlijk(vaak tijdens de races zelfs) zijn team bekritiseerde. Dat heb ik Schumacher nooit horen doen.. zelfs als zijn team het flink verknald had met pitstops of strategieën enz.

    • + 3
    • 12 apr 2026 - 18:02
  • mr.Monza

    Posts: 10.011

    "Vandaag de dag is Clear een Senior Performance Engineer bij Ferrari. "

    Clear heeft Ferrari eind 2025 verlaten als head of the Ferrari Driver Academy.
    Marc Gene is zijn opvolger.
    Vandaag de dag is Clear mentor voor jong engineering talent en aanspreekpunt voor jong vrouwelijk talent dat verder wil in de autosport.

    • + 3
    • 12 apr 2026 - 19:01
  • racepace1

    Posts: 667

    Het bedje wordt alvast gespreid....

    • + 0
    • 12 apr 2026 - 19:19
  • monzaron

    Posts: 895

    Hier een stukje met een interview met Marko, met onder andere de Max-Factor
    Heb het even snel vertaald, dus er kunnen woorden tussen staan die een beetje ‘buiten de baan’ zijn gekomen, dus neem het zoals het is, de vrgr😉

    Helmut Marko heeft een nieuwe rol overgenomen in zijn 'Formule 1-res'. De 82-jarige is de nieuwe ambassadeur van de Red Bull Ring in Oostenrijk. Een connectie die voor de hand lag. 'Ik ben blij met deze nieuwe rol. Dankzij mijn leeftijd heb ik het begin ervaren", herinnert Marko zich. "Dat was 1969/70, de eerste Grand Prix

    In 1970 vond de eerste Formule 1-race plaats op de toen nieuwe Österreichring. Marko speelde ooit in de hoogste klasse in zijn thuisrace. Dat was in 1971 met een BRM. Met een achterstand van twee ronden werd hij elfde.

    Nadat hij eind 2025 uit het Formule 1-project van Red Bull was teruggetrokken, volgde Marko de eerste races op afstand. De voormalige winnaar van de 24 uur van Le Mans (1971) heeft gemengde gevoelens over de technische wijzigingen in het nieuwe reglement.

    Op dit moment is het tv-plezier vanwege de regels niet optimaal. Maar het grote verschil is dat ik comfortabel thuis zit en niet altijd die vliegreizen, tijdsverschil en zo heb. Het is dus een aangenamere en ook veel meer ontspannen toegang."

    Vooral Max Verstappen, met wie Marko nog steeds "losse" contact heeft, heeft zich herhaaldelijk kritisch geuit over de nieuwe Formule 1. De Oostenrijker kent de viervoudig wereldkampioen natuurlijk heel goed en kan de frustratie begrijpen.

    Verstappen is een racer van volbloed en het huidige reglement gaat meer over energie, budget en energiebeheer. Dit is echter alleen mogelijk in overleg met de software-ingenieurs. 'De bestuurder heeft dus de dominante rol ontnomen', vindt Marko.

    Nu zijn de regels nieuw, er worden aanpassingen doorgevoerd. Sommige zijn al uitgevoerd, maar ik kan op dit moment niet beoordelen of het lukt om uiteindelijk weer de bestuurder te beslissen."

    Verstappen's nieuwe motorsportliefde lijkt de legendarische Nürburgring Nordschleife te zijn, waar hij steeds vaker met de GT3-auto rijdt. Wanneer Marko momenteel met hem aan het bellen is, gaat het 'meer over de Nürburgring dan over de Formule 1'. Marko is ook onder de indruk van zijn optredens in Nordschleife.

    Verstappen kan geen verschil maken in de Formule 1

    Met de zesde en achtste plaats heeft de Nederlander in de eerste drie Formule 1-raceweekenden slechts twaalf WK-punten verzameld. In sommige gevallen was Isack Hadjar, zijn nieuwe teamgenoot die zijn tweede Formule 1-seizoen speelt, sneller.

    Is de beroemde 'Max-factor' verdwenen? "De Max-factor is er alleen als hij een auto heeft waar hij een vertrouwen in heeft dat voorspelbaar is", legt Marko uit aan de APA. "Dat is op dit moment niet het geval."

    En dan zie je hoe dicht de Hadjar bij hem staat. Dat was precies hoe Perez kwam. Omdat de auto te zwaar was, heeft de Max een zeer sterke voorauto nodig. Dat is op dit moment niet het geval."

    "Vooral dat laat remmen en in snelle bochten absoluut op de limiet rijden, dat valt nu gewoon weg. Maar zoals ik al zei, Red Bull heeft het in het verleden gedaan en ik denk dat ze het deze keer weer zullen doen."

    Marko vertrouwt Red Bull op de ommekeer

    In het teamklassement staat Red Bull na de eerste drie raceweekenden slechts op de zesde plaats achter Mercedes, Ferrari, McLaren, Haas en Alpine. Na vele zeer succesvolle jaren is het Oostenrijks-Britse raceteam in het middenveld terechtgekomen.

    Er zijn veel veranderingen geweest met een aantal recente personeelsvertreden, waaronder Adrian Newey, Christian Horner en recentelijk ook Marko. Ook bij het publiek minder bekende ingenieurs hebben het team verlaten in de richting van de concurrentie.

    Toch is Marko ervan overtuigd dat het team nog steeds goed gepositioneerd is: "Red Bull heeft een traditie en heeft het meerdere keren bewezen. Positief is dat de start in Melbourne goed was, met Hadjar's derde plaats in de kwalificatie.

    Maar de updates die toen kwamen, vooral in Japan, brachten de auto in de verkeerde richting. Het is verslechterd. Maar godzijdank is er nu een pauze van vier of vijf weken.

    In de loop van het Europese seizoen is al te verwachten dat Red Bull weer vooraan kan staan", is Marko optimistisch. Met nog 19 raceweekenden is het seizoen voort. Vorig jaar was Red Bull ook in staat om de trend te keren en tot het einde te strijden om de wereldtitel.

    Toch is het ook voor Marko duidelijk dat Mercedes de favoriet is. Met de laatste twee overnamingen heeft Kimi Antonelli niet alleen in zijn geboorteland Italië de krantenkoppen gehaald. Kan de 19-jarige zijn ervaren teamgenoot George Russell echt uitdagen?

    Dat doet hij al", zegt Marko, maar gooit in, "maar hij kan deze vorm een heel seizoen volhouden. Dat is de vraag. Vorig jaar maakte hij een inzinking toen de races in Europa begonnen."

    Russell is snel. Ik bedoel, hij heeft ook twee keer pech gehad met de safety car. Ik denk dat de Russell een voordeel heeft van de routine.' Tijdens de Grand Prix Formule 1 in Oostenrijk, die op 28 In juni zal Marko niet alleen als ambassadeur ter plaatse een beeld krijgen.

    Marko kijkt er dit jaar het meest naar uit om nog een race in Spielberg bij te wonen: 'MotoGP! Dit is nog steeds een echte motorsport, er wordt veel gevraagd van de coureur. De glijbanen, die zwarte strepen in het asfalt maken, dus ongelooflijk, en de schuine posities. Dit is een andere wereld, dat zie je van dichtbij." De MotoGP is te gast op de 20e. September op de Red Bull Ring.

    • + 1
    • 12 apr 2026 - 20:14

