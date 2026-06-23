Het team van Max Verstappen gaat aankomend weekend op jacht naar succes in de 24 uur van Spa-Francorchamps. Terwijl Verstappen zelf deelneemt aan de Grand Prix van Oostenrijk, komt zijn GT3-team uit in één van de belangrijkste races van het jaar. Ze zullen gaan jagen op sportieve revanche na het drama op de Nürburgring.

Verstappen heeft dit jaar grote stappen gezet met zijn eigen raceteam. Ze sloten een fabrieksdeal met Mercedes, en dat zorgt er ook voor dat ze met GT3-bolides van het Duitse merk rijden. Verstappen kwam zelf in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring, waar hij zijn auto deelde met Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon. Ze vochten lange tijd mee om de zege, maar technische problemen gooiden roet in het eten.

Wat staat er op het spel?

Aankomend weekend verschijnt de Mercedes-AMG GT3 #3 weer aan de start, en ze behoren direct tot de favorieten. De line-up van de auto ziet er iets anders uit dan op de Nürburgring, want Verstappen kan niet meedoen en Auer staat ingeschreven op een andere Mercedes-bolide. Juncadella en Gounon krijgen gezelschap van Chris Lulham, maar dat maakt het team niet zwakker. Met deze line-up rijdt Verstappen Racing immers al in de GT World Challenge Europe.

Het team van Verstappen beleeft tot nu toe een lastig seizoen in de Endurance Cup van de GT World Challenge Europe. Op het circuit van Paul Ricard kwamen ze slechts als negende over de streep, terwijl ze in de chaotische race op het circuit van Monza moesten opgeven met problemen.

Titel verdedigen

Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps kunnen ze dus sportieve revanche nemen, en niet alleen op de pech die ze op de Nürburgring hadden. Er staat ook meer op het spel, want vorig jaar wist het team van Verstappen de race in hun klasse te winnen. Het team kwam toen nog in actie in de Gold Cup in een Aston Martin, en Lulham deelde de auto toen met Harry King en Thierry Vermeulen.

Verstappen wilde racen op Spa

Nu rijdt het team in de topklasse, en gaan ze jagen op de zege. Verstappen zal de race op afstand volgen, maar als er geen Grand Prix op de planning had gestaan, dan had hij waarschijnlijk geracet op Spa. Verstappen gaf eerder immers al aan dat deze race op zijn verlanglijstje staat, en dat hij de 24 uur van Spa wilde rijden als er geen F1-clash was.