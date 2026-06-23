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Team Verstappen staat voor enorme uitdaging

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Team Verstappen staat voor enorme uitdaging

Het team van Max Verstappen gaat aankomend weekend op jacht naar succes in de 24 uur van Spa-Francorchamps. Terwijl Verstappen zelf deelneemt aan de Grand Prix van Oostenrijk, komt zijn GT3-team uit in één van de belangrijkste races van het jaar. Ze zullen gaan jagen op sportieve revanche na het drama op de Nürburgring.

Verstappen heeft dit jaar grote stappen gezet met zijn eigen raceteam. Ze sloten een fabrieksdeal met Mercedes, en dat zorgt er ook voor dat ze met GT3-bolides van het Duitse merk rijden. Verstappen kwam zelf in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring, waar hij zijn auto deelde met Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon. Ze vochten lange tijd mee om de zege, maar technische problemen gooiden roet in het eten.

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Wat staat er op het spel?

Aankomend weekend verschijnt de Mercedes-AMG GT3 #3 weer aan de start, en ze behoren direct tot de favorieten. De line-up van de auto ziet er iets anders uit dan op de Nürburgring, want Verstappen kan niet meedoen en Auer staat ingeschreven op een andere Mercedes-bolide. Juncadella en Gounon krijgen gezelschap van Chris Lulham, maar dat maakt het team niet zwakker. Met deze line-up rijdt Verstappen Racing immers al in de GT World Challenge Europe.

Het team van Verstappen beleeft tot nu toe een lastig seizoen in de Endurance Cup van de GT World Challenge Europe. Op het circuit van Paul Ricard kwamen ze slechts als negende over de streep, terwijl ze in de chaotische race op het circuit van Monza moesten opgeven met problemen.

Titel verdedigen

Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps kunnen ze dus sportieve revanche nemen, en niet alleen op de pech die ze op de Nürburgring hadden. Er staat ook meer op het spel, want vorig jaar wist het team van Verstappen de race in hun klasse te winnen. Het team kwam toen nog in actie in de Gold Cup in een Aston Martin, en Lulham deelde de auto toen met Harry King en Thierry Vermeulen.

Verstappen wilde racen op Spa

Nu rijdt het team in de topklasse, en gaan ze jagen op de zege. Verstappen zal de race op afstand volgen, maar als er geen Grand Prix op de planning had gestaan, dan had hij waarschijnlijk geracet op Spa. Verstappen gaf eerder immers al aan dat deze race op zijn verlanglijstje staat, en dat hij de 24 uur van Spa wilde rijden als er geen F1-clash was.

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.905

    Elke 24h race is voor elk team en rijder een uitdaging. En niet alleen in de GT3 klasse, maar in alle klasses.
    Maar wel jammer dat deze 24h in een F1 race weekend valt.
    Wordt komende weekend weer keuzes maken tussen F1, 24h Spa en TT Assen.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 10:56

AT Grand Prix van Oostenrijk

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    Race / Startgrid

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

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Team
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Ferrari
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McLaren
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Datum
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Circuit
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Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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