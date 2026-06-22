De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing blijft de gemoederen bezighouden. In aanloop naar de Grand Prix van Spanje vond in Salzburg een spoedoverleg plaats tussen de viervoudig wereldkampioen en de absolute top van Red Bull. Volgens Duitse media was de bijeenkomst zo belangrijk dat zelfs grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya aanschoof om Verstappen te overtuigen zijn toekomst aan het team te verbinden.

Naast Verstappen en manager Raymond Vermeulen waren ook Mark Mateschitz, CEO Oliver Mintzlaff, Chalerm Yoovidhya en teambaas Laurent Mekies aanwezig. Dat juist Yoovidhya aanwezig was, onderstreept volgens Bild hoe groot de zorgen binnen Red Bull zijn over een mogelijk vertrek van de Nederlander.

Red Bull wil clausule uit contract van Verstappen halen

Het doel van het overleg was duidelijk: Red Bull wil Verstappen koste wat kost behouden tot en na 2028. Volgens Bild zou Yoovidhya zelfs bereid zijn geweest om de Nederlander financieel tegemoet te komen in ruil voor het schrappen van de ontsnappingsclausule in zijn contract.

Die clausule zou Verstappen de mogelijkheid geven om te vertrekken als hij bij de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat. Gezien de huidige krachtsverhoudingen lijkt dat scenario steeds realistischer te worden. Vooral de tegenvallende prestaties van de RB22 zorgen voor onrust binnen het kamp van Verstappen.

Vermeulen benadrukte tijdens het raceweekend in Barcelona echter dat een breuk voorlopig niet aan de orde is. "Max ligt vast tot en met 2028 en er zijn altijd clausules geweest in zijn contract. Die hebben we nooit gebruikt. We zijn Red Bull altijd trouw gebleven en willen die samenwerking voortzetten, zolang er uitzicht is op een auto waarmee hij races en titels kan winnen."

Oostenrijkse updates kunnen doorslaggevend worden

De grootste uitdaging voor Red Bull lijkt momenteel niet bij de motor te liggen. Volgens de FIA behoort de krachtbron van Red Bull nog altijd tot de beste van het veld, waardoor de focus volledig verschuift naar het chassis. Juist daar moet het team de komende maanden een grote stap zetten.

Ralf Schumacher stelde onlangs bij Sky Deutschland dat hij de indruk heeft dat het wederzijdse vertrouwen tussen Verstappen en Red Bull onder druk staat. Daarbij spelen niet alleen de sportieve prestaties een rol. Ook Verstappens GT-project, dat momenteel samenwerkt met Mercedes, en mogelijke toekomstplannen richting de 24 Uur van Le Mans maken deel uit van de gesprekken.

De upgrades die Red Bull komend weekend in Oostenrijk introduceert, kunnen daarom van cruciaal belang zijn. Als de RB22 niet snel competitiever wordt ten opzichte van Mercedes en Ferrari, zal de speculatie over een vertrek van Verstappen alleen maar verder toenemen. De grote vraag blijft dan ook: kiest de Nederlander voor loyaliteit aan Red Bull, of gaat hij op zoek naar een nieuwe omgeving waarin hij opnieuw om overwinningen en wereldtitels kan strijden?