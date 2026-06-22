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'Red Bull zet alles op alles en doet Verstappen astronomische aanbieding'

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'Red Bull zet alles op alles en doet Verstappen astronomische aanbieding'

De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing blijft de gemoederen bezighouden. In aanloop naar de Grand Prix van Spanje vond in Salzburg een spoedoverleg plaats tussen de viervoudig wereldkampioen en de absolute top van Red Bull. Volgens Duitse media was de bijeenkomst zo belangrijk dat zelfs grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya aanschoof om Verstappen te overtuigen zijn toekomst aan het team te verbinden.

Naast Verstappen en manager Raymond Vermeulen waren ook Mark Mateschitz, CEO Oliver Mintzlaff, Chalerm Yoovidhya en teambaas Laurent Mekies aanwezig. Dat juist Yoovidhya aanwezig was, onderstreept volgens Bild hoe groot de zorgen binnen Red Bull zijn over een mogelijk vertrek van de Nederlander.

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Red Bull wil clausule uit contract van Verstappen halen

Het doel van het overleg was duidelijk: Red Bull wil Verstappen koste wat kost behouden tot en na 2028. Volgens Bild zou Yoovidhya zelfs bereid zijn geweest om de Nederlander financieel tegemoet te komen in ruil voor het schrappen van de ontsnappingsclausule in zijn contract.

Die clausule zou Verstappen de mogelijkheid geven om te vertrekken als hij bij de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat. Gezien de huidige krachtsverhoudingen lijkt dat scenario steeds realistischer te worden. Vooral de tegenvallende prestaties van de RB22 zorgen voor onrust binnen het kamp van Verstappen.

Vermeulen benadrukte tijdens het raceweekend in Barcelona echter dat een breuk voorlopig niet aan de orde is. "Max ligt vast tot en met 2028 en er zijn altijd clausules geweest in zijn contract. Die hebben we nooit gebruikt. We zijn Red Bull altijd trouw gebleven en willen die samenwerking voortzetten, zolang er uitzicht is op een auto waarmee hij races en titels kan winnen."

Oostenrijkse updates kunnen doorslaggevend worden

De grootste uitdaging voor Red Bull lijkt momenteel niet bij de motor te liggen. Volgens de FIA behoort de krachtbron van Red Bull nog altijd tot de beste van het veld, waardoor de focus volledig verschuift naar het chassis. Juist daar moet het team de komende maanden een grote stap zetten.

Ralf Schumacher stelde onlangs bij Sky Deutschland dat hij de indruk heeft dat het wederzijdse vertrouwen tussen Verstappen en Red Bull onder druk staat. Daarbij spelen niet alleen de sportieve prestaties een rol. Ook Verstappens GT-project, dat momenteel samenwerkt met Mercedes, en mogelijke toekomstplannen richting de 24 Uur van Le Mans maken deel uit van de gesprekken.

De upgrades die Red Bull komend weekend in Oostenrijk introduceert, kunnen daarom van cruciaal belang zijn. Als de RB22 niet snel competitiever wordt ten opzichte van Mercedes en Ferrari, zal de speculatie over een vertrek van Verstappen alleen maar verder toenemen. De grote vraag blijft dan ook: kiest de Nederlander voor loyaliteit aan Red Bull, of gaat hij op zoek naar een nieuwe omgeving waarin hij opnieuw om overwinningen en wereldtitels kan strijden?

arone

Posts: 1.197

Zonnesteekje ouw?

  • 21
  • 22 jun 2026 - 14:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (33)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 929

    Hij wil geen flappen ( niet nog meer) hij wil zicht op een fatsoenlijk ontwikkelde wagen, en een verbetering van het reglement waardoor hij het plezier in het racen terug krijgt. Zo moeilijk is het niet.

    • + 11
    • 22 jun 2026 - 14:10
    • snailer

      Posts: 33.530

      Maar welk astronomisch bedrag gaat het dan? Het blijft in de sterren geschreven.

      • + 9
      • 22 jun 2026 - 15:01
    • ADN

      Posts: 406

      @Snailer, ik weet niets qua bedragen, maar naar verluid proberen ze ook Max te behouden middels aandelen in Racing Bulls.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 15:45
    • monzaron

      Posts: 1.048

      Heb het lezen maar overgeslagen, haha😊

      • + 2
      • 22 jun 2026 - 16:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.477

    Onzin, Max rijd niet voor de munten... althans, dat roept de horde...

    Volgens diezelfde horde: "Max wil gewoon 'n winnende auto hebben"
    Dan zeg ik: "Hij heeft 'n winnende auto, maar hij trapt niet hard genoeg...met andere woorden, Max is het kwijt!"

    • + 7
    • 22 jun 2026 - 14:19
    • arone

      Posts: 1.197

      Zonnesteekje ouw?

      • + 21
      • 22 jun 2026 - 14:34
    • snailer

      Posts: 33.530

      De horde roept niets. Die roepen alleen. Max max super max max.

      De enigen die roepen zijn de Verstappen haters.

      • + 17
      • 22 jun 2026 - 15:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.477

      Ja arone, die zon begint wel te pikken.
      Kan je dat aan me merken dan?

      • + 3
      • 22 jun 2026 - 15:06
    • meister

      Posts: 4.307

      De horde succesfans vetrekt vroegtijdig het circuit als Max is uitgevallen of op plek 6 rond rijdt.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 15:33
    • snailer

      Posts: 33.530

      Je beschrijft de Ferrari en Hamilton fans zo te zien.

      Goed. De Ferrari fans blijfen dan nog zolang Leclerc nog rijdt.

      Zal nooit vergeten dat Leclerc crashte. Sainz reed toen nog op podium koers. Wat deed Zoon Ferrari? Juist. Die verliet het circuit. Wat mij betreft gedroeg hij zich als Piero gedroeg zich toen als Pierrot.

      • + 6
      • 22 jun 2026 - 15:41
    • Rick Nitros

      Posts: 515

      Max een winnende auto? Kijk jij naar de race met spekkies in je ogen?

      • + 4
      • 22 jun 2026 - 16:02
    • arone

      Posts: 1.197

      Niet echt, Blijven hydrateren.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 16:31
    • F1jos

      Posts: 5.388

      Met dit warme weer waar je flink sjagerijnig van wordt is het tijd dat Natte Nel weer langs komt om Ouw een koude beurt te geven.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 17:19
  • Pietje Bell

    Posts: 35.418

    " 'Red Bull zet alles op alles en doet Verstappen astronomische aanbieding' "

    Vervolgens in het artikel:

    "Volgens Bild zou Yoovidhya zelfs bereid zijn geweest om de Nederlander
    financieel tegemoet te komen ..... "

    Dus als je iemand financieel tegemoet wilt komen is dat automatisch
    met een astronomisch bedrag?

    • + 9
    • 22 jun 2026 - 14:52
    • Pietje Bell

      Posts: 35.418

      Tijdens een bijeenkomst van ongeveer twee uur kwamen Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz (34), meerderheidsaandeelhouder Chalerm Yoovidhya (75), sportdirecteur Oliver Mintzlaff (50), teambaas Laurent Mekies (49) en Max Verstappen (28), evenals diens manager Raymond Vermeulen, bijeen.
      Reden: de verdere samenwerking tussen de viervoudig wereldkampioen en de drankenproducent, wiens contract weliswaar pas in 2028 afloopt, maar een uitstapclausule bevat voor eind dit jaar.
      BILD weet: Red Bull wil deze optie van Verstappen afkopen!

      Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat de Nederlander het Oostenrijkse raceteam voortijdig kan verlaten als hij tijdens de zomerstop (GP van Boedapest op 26 juli) niet tot de top 2 van de coureurs in het wereldkampioenschap behoort. Wat tot nu toe niet bekend was, is dat Verstappen tot oktober gebruik kan maken van deze clausule. Een feit dat bij RB voor grote onrust zorgde. Want men weet: zonder Verstappen dreigt het merk in de koningsklasse van de motorsport een aanzienlijk imagoverlies en een sportieve neergang te lijden.

      • + 5
      • 22 jun 2026 - 15:21
    • hupholland

      Posts: 10.013

      wel als die persoon al op 50 miljoen per jaar zit, dat mag je denk ik al wel astronomisch noemen, een verbeterde aanbieding zal dat dan ook zeker zijn.

      • + 3
      • 22 jun 2026 - 15:53
  • Tifoso-01

    Posts: 3.856

    OT: Ferrari verwacht met behulp van ADUO 0,2 te kunnen winnen per ronde in Spielberg.

    • + 1
    • 22 jun 2026 - 15:17
    • snailer

      Posts: 33.530

      Dat lijkt mij onmogelijk, omdat de ADUO procenten nog niet zijn toegekend. In ieder geval niet officieel. Momenteel gaan de geruchten dat RBR gelijk heeft gekregen van de fia met betrekking tot de ADUO rangschikking.

      • + 2
      • 22 jun 2026 - 15:44
    • mr.Monza

      Posts: 10.087

      Het ligt iets genuanceerder, Ferrari begint met een mini ADUO update, die ze, als alles werkt zoals het zou moeten, zo'n 4 a 5 pk zou moeten brengen.
      De geoptimaliseerde Shell brandstof zou, indien alles op elkaar afgestemd en werkend naar behoren in het gunstigste geval een extra 2 a 3 pk opleveren.
      Ferrari zelf gaat uit van een tiende per ronde, mocht het hele pakket en de betrouwbaarheid goed uitpakken hopen ze natuurlijk op meer.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 15:50
    • mr.Monza

      Posts: 10.087

      @Snailer,
      Het lijkt erop dat de FIA de betreffende teams al groen licht heeft gegeven, maar nog niet officieel gecommuniceerd.
      De ADUO zaal die RB heeft aangespannen is ook vooruit geschoven.
      Op zich bijzonder aangezien de percentages gebaseerd zijn op een benchmark/maatstaf.
      Denk ook dat er weinig gaat veranderen aan de uitspraak zoals hij er nu ligt.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 15:53
    • mr.Monza

      Posts: 10.087

      @Snailer,
      Dat gezegd hebbende, ik denk niet dat de FIA aan de percentages die de andere teams, vermoedelijk, al toegekend zijn gaat tornen.
      Realistisch lijkt me dat mocht RB de zaak winnen, zij ook een bepaalde ontwikkelingsvrijheid krijgen.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 16:00
    • Pietje Bell

      Posts: 35.418

      Klopt wat je zegt @Tifoso-01. Het is zelfs 0,3 per ronde in Spielberg.

      Vanmorgen was oa op het Italiaanse Auto Racer te lezen:

      "22 juni 2026
      Giuliano Duchessa, Rosario Giuliana

      Na de kennisgeving door de FIA en in afwachting van officiële mededelingen over de toegang van Ferrari tot de ontwikkelingsmogelijkheden die het ADUO systeem biedt, is in Maranello het werk aan de introductie van de eerste evolutie van de power unit afgerond.
      Volgens eerdere berichten zou het eerste pakket een winst van ongeveer 4/5 pk uit de verbrandingsmotor moeten opleveren, waaraan nog een klein extra voordeel kan worden toegevoegd dankzij de doorontwikkeling van de Shell brandstof die vanaf de Grand Prix van Oostenrijk wordt verwacht. Dit zou een lichte toename in de orde van grootte van 2/3 pk moeten opleveren, wat neerkomt op 1 tiende per ronde op een kort circuit als Spielberg."

      Dus 0,1 sec van de nieuwe brandstof ism met de nieuwe ICE 0,2 sec
      is opgeteld 0,3 sec in Spielberg.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 16:41
    • snailer

      Posts: 33.530

      Het zou zomaar kunnen mr,Monza. Vergeet verder wat ik over Ferrari vertelde hierboven (bij Ouw) Ik vind het zeer ongepast om maar constant een hele groep fans over een rijder te bashen.

      Heb niets tegen Ferrari.

      Maar mij klinkt het toch wel als vrij corrupt. Het lijkt er mij meer op dat ze sommige teams een voordeel willen geven doordat de motoren zuiniger kunnen worden afgesteld. Bijvoorbeeld efficientere brandstof geeft veel strategische voordelen. Maar zodra het maximum wordt aangetikt, 500 pk, dan doen ze er minder brandstof in en winnen veel tijd door minder gewicht.

      Uiteraard wacht ik verder af, maar ik vind het ongehoord dat men al nieuwe motoren laat bouwen en dan 1 team niet.

      Dat is pure beinvloeding van de FIA.

      Het lijkt er sterk op dat men teams een voordeel wil geven mbt brandstof.
      Als brandstof efficienter is en het zou, zoals in je voorbeeld.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 16:45
    • mr.Monza

      Posts: 10.087

      @Pietje,
      Begrijpend lezen is voor jou al een hele opgave, laat staan als het uit het Italiaans vertaald moet worden.
      Als we 3 posts verder van jou zijn heeft Ferrari er 50 pk bij.
      Duchessa heeft conservatief gerekend, omdat hij een van de beste technical f1 journo's in Italie is en geen valse hoop wil wekken.
      Die tiende waar Duchessa het over heeft is gebaseerd op de winst van de ADUO update en de geoptimaliseerde brandstof bij elkaar.
      In het gunstigste geval zou dit een extra 8 pk opleveren wat zich vertaald naar 1 a 1,5 tienden op Spielberg, in de race, want als de auto's in de qualy leeg zijn is het voordeel minder.
      Het is mij echt een raadsel hoe jij aan 3 tienden komt.

      En dan nog betekenen extra pk's niet zomaar de extra snelheid die uit het rekensommetje komt wb Spielberg, de verdeling ice/electra is 50/50, dus het is ook volledig afhankelijk van het feit hoe efficient het desbetreffende team is met het managen van de combinatie.

      Ik heb het je laatst al gezegd, leer voor jezelf nadenken voordat je weer hele epistels gaat copy pasten om je gelijk te bewijzen.
      Hou je lekker bij de socials van Kelly en haar vriendinnetjes, dit is niet bepaald je forte.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 17:25
    • Pietje Bell

      Posts: 35.418

      "@Pietje,
      Begrijpend lezen is voor jou al een hele opgave, laat staan als het uit het Italiaans vertaald moet worden."

      Dat heb je me vorige week ook al eens denigreren geschreven. Ik heb geen moeite met begrijpend lezen maar wel met jouw ongefundeerde kritiek..

      De beide zeer betrouwbare schrijvers schreven dat de nieuwe brandstof ALLEEN al 0,1 sec winst op gaat leveren:

      "Dit zou een lichte toename in de orde van grootte van 2/3 pk moeten opleveren, [de nieuwe brandstof]
      WAT neerkomt op 1 tiende per ronde op een kort circuit als Spielberg."


      Tel daarbij op de 4/5 pk van de ICE dan zit je op 0,3 sec.
      Dit had ik trouwens al gepost.

      Jij schrijft: "Die tiende waar Duchessa het over heeft is gebaseerd op de winst van de ADUO update EN de geoptimaliseerde brandstof bij elkaar."

      Dat is onjuist als je zijn zin correct leest.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 17:50
    • mr.Monza

      Posts: 10.087

      Alsof je blinde dwingt een boek te lezen.
      Ik geef het op, you can't fix stupid.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 17:54
  • meister

    Posts: 4.307

    Ga die auto sneller maken dan is extra geld niet nodig.

    • + 2
    • 22 jun 2026 - 15:31
    • snailer

      Posts: 33.530

      Een auto sneller maken is vast gratis.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 15:45
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.477

      Maar zet er 'n betere coureur in dan Max...hopla, weer 'n paar 10den sneller.

      • + 4
      • 22 jun 2026 - 16:27
    • schwantz34

      Posts: 42.237

      Maar zet er 'n betere coureur in dan Max...hopla, weer 'n paar 10den sneller.

      En wie mot dat wel niet zijn dan?

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 18:00
  • Snorremans

    Posts: 296

    Inhoudelijk niks veranderd aan dit artikel tov vorige week.

    • + 2
    • 22 jun 2026 - 16:23
    • f(1)orum

      Posts: 10.143

      Aan het artikel misschien niet, maar aan de Ferrari motor blijkbaar wel ;-)

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 17:06
  • Taures

    Posts: 1.560

    De upgrades in Barcelona waren ook van cruciaal belang, zo kunnen wij doorgaan tot het einde van de competitie 💪

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 17:07

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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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