Na een weekend zonder Formule 1 maakt de koningsklasse zich op voor de Grand Prix van Oostenrijk. Op de iconische Red Bull Ring in Spielberg staat de thuisrace van Red Bull Racing op het programma, waardoor duizenden Nederlandse fans opnieuw de reis naar de Oostenrijkse bergen zullen maken om Max Verstappen aan te moedigen.

De Grand Prix van Oostenrijk vormt traditioneel één van de hoogtepunten van de Formule 1-kalender. De korte en snelle omloop in Spielberg staat bekend om zijn spectaculaire races, korte rondetijden en de enorme Oranje-invasie op de tribunes.

Verstappen boekte in het verleden al meerdere successen op de Red Bull Ring en kan ook dit jaar rekenen op massale steun van zijn fans tijdens de thuisrace van zijn team.

Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Het raceweekend op de Red Bull Ring begint op vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. Op zaterdag krijgen de teams nog één uur de tijd om de laatste afstellingen te testen, voordat de kwalificatie op het programma staat.

De race start zondagmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd.

Vrijdag 26 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur - 14:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur - 18:00 uur

Zaterdag 27 juni

Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 28 juni

Race: 15:00 uur

Veel ogen gericht op Verstappen in Spielberg

De Grand Prix van Oostenrijk is al jaren een geliefde bestemming voor Nederlandse fans. De Red Bull Ring is een tweede thuisrace voor Verstappen en consorten, waardoor de tribunes traditiegetrouw oranje kleuren.

Voor Verstappen is het bovendien een belangrijk weekend na wekenlang speculatie over zijn toekomst. In de afgelopen tijd is de viervoudig wereldkampioen meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, na wat matige resultaten dit seizoen. Op het circuit van zijn werkgever wil de Nederlander voor eigen publiek opnieuw een sterk resultaat neerzetten en de achterstand op zijn concurrenten verkleinen.