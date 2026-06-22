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Tijdschema GP Oostenrijk: Zo laat komt Verstappen in actie op Red Bull-Ring

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<b> Tijdschema GP Oostenrijk: </b> Zo laat komt Verstappen in actie op Red Bull-Ring

Na een weekend zonder Formule 1 maakt de koningsklasse zich op voor de Grand Prix van Oostenrijk. Op de iconische Red Bull Ring in Spielberg staat de thuisrace van Red Bull Racing op het programma, waardoor duizenden Nederlandse fans opnieuw de reis naar de Oostenrijkse bergen zullen maken om Max Verstappen aan te moedigen.

De Grand Prix van Oostenrijk vormt traditioneel één van de hoogtepunten van de Formule 1-kalender. De korte en snelle omloop in Spielberg staat bekend om zijn spectaculaire races, korte rondetijden en de enorme Oranje-invasie op de tribunes.

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Verstappen boekte in het verleden al meerdere successen op de Red Bull Ring en kan ook dit jaar rekenen op massale steun van zijn fans tijdens de thuisrace van zijn team.

Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Het raceweekend op de Red Bull Ring begint op vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. Op zaterdag krijgen de teams nog één uur de tijd om de laatste afstellingen te testen, voordat de kwalificatie op het programma staat.

De race start zondagmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd.

Vrijdag 26 juni

  • Eerste vrije training: 13:30 uur - 14:30 uur
  • Tweede vrije training: 17:00 uur - 18:00 uur 

Zaterdag 27 juni

  • Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur
  • Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur 

Zondag 28 juni

  • Race: 15:00 uur

Veel ogen gericht op Verstappen in Spielberg

De Grand Prix van Oostenrijk is al jaren een geliefde bestemming voor Nederlandse fans. De Red Bull Ring is een tweede thuisrace voor Verstappen en consorten, waardoor de tribunes traditiegetrouw oranje kleuren.

Voor Verstappen is het bovendien een belangrijk weekend na wekenlang speculatie over zijn toekomst. In de afgelopen tijd is de viervoudig wereldkampioen meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, na wat matige resultaten dit seizoen. Op het circuit van zijn werkgever wil de Nederlander voor eigen publiek opnieuw een sterk resultaat neerzetten en de achterstand op zijn concurrenten verkleinen.

 

schwantz34

Posts: 42.236

Ik zit met smart te wachten op het aangepaste tijdschema van de GP van Oostenrijk, want met dit schema kan ik echt helemaal niks...

  • 4
  • 22 jun 2026 - 12:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (5)

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  • schwantz34

    Posts: 42.236

    Ik zit met smart te wachten op het aangepaste tijdschema van de GP van Oostenrijk, want met dit schema kan ik echt helemaal niks...

    • + 4
    • 22 jun 2026 - 12:56
    • The Wolf

      Posts: 1.066

      zondag om 15.00 lig ik in m'n zwembad, maar kan vanuit daar m'n tv zien, althans, als ik tegen die tijd niet al veel teveel gezopen heb...

      • + 2
      • 22 jun 2026 - 13:14
    • schwantz34

      Posts: 42.236

      Als je slim bent zet je uit voorzorg (om uit de drankproblemen te blijven) gewoon je zwembad wat dichter bij de tv toch?

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 13:21
    • The Wolf

      Posts: 1.066

      moet ik 'n kraan laten komen om 'm uit de grond te lichten, zet m'n tv wel dichterbij. of gewoon wat minder drinken, dat kan ook (dat laatste was een geintje)

      • + 2
      • 22 jun 2026 - 13:34
  • Sander

    Posts: 1.783

    Behalve dat er een hittegolf aan komt, weten we al wat het weer doet komend weekend?

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 17:01

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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