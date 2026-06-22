user icon
icon

Lawson blikt terug op Red Bull-drama: "Deed alsof het nooit gebeurd was"

<< Naar nieuwsoverzicht
Lawson blikt terug op Red Bull-drama: "Deed alsof het nooit gebeurd was"

De passage van Liam Lawson bij Red Bull Racing duurde amper twee races, maar liet duidelijk diepe sporen na. De Nieuw-Zeelander kreeg begin 2025 verrassend de kans naast Max Verstappen, maar werd na tegenvallende resultaten al snel weer aan de kant geschoven. Nu geeft Lawson toe dat hij die korte periode het liefst volledig uit zijn geheugen wist.

Red Bull besloot vorig seizoen om Sergio Pérez te vervangen door Lawson, ondanks het feit dat Yuki Tsunoda bij Racing Bulls overtuigender presteerde en meer ervaring had. De keuze pakte echter verkeerd uit. Lawson voelde zich onvoldoende voorbereid door tegenvallende testsessies en moest meteen aan de bak op circuits waar hij nog nooit had gereden.

Meer over Red Bull Racing Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

19 jun

Na vroege uitschakelingen in Melbourne en Shanghai en zonder WK-punten achter zijn naam, was het avontuur al voorbij. Red Bull koos ervoor om Tsunoda vanaf zijn thuisrace in Suzuka naar het hoofdteam te promoveren. Lawson keerde terug naar Racing Bulls, waar hij zich wist te herpakken en inmiddels zijn zitje voor 2026 heeft veiliggesteld.

Lawson probeerde Red Bull-hoofdstuk te vergeten

In de High Performance Podcast vertelt Lawson openhartig over de impact van zijn korte periode bij Red Bull. De 24-jarige coureur geeft toe dat hij lange tijd probeerde te doen alsof hij nooit voor het team had gereden.

"Ik probeerde de teleurstelling niet mee te nemen, maar dat lukte niet volledig", vertelt Lawson. "Eerlijk gezegd deed ik alsof het nooit gebeurd was. Ik reed slechts twee races voor Red Bull en alles verliep zo chaotisch dat ik het hoofdstuk liever vergat. Vrijwel alles wat ik verder in de Formule 1 heb gedaan, was bij Racing Bulls."

Volgens Lawson was vooral het raceweekend in China bijzonder zwaar. De Nieuw-Zeelander worstelde met de auto en voelde de druk om snel resultaten te leveren.

Telefoontje van Red Bull kwam als complete verrassing

Lawson herinnert zich nog goed hoe hij na een teleurstellende kwalificatie in Shanghai lange ritten tussen zijn hotel en het circuit maakte, terwijl hij piekerde over zijn toekomst.

"Na die lastige kwalificatie zat ik er behoorlijk doorheen. Ik dacht voortdurend na over wat er allemaal gebeurde en probeerde wanhopig een goed resultaat neer te zetten", blikt hij terug. "Toen ik terugkeerde naar Londen, had ik er juist zin in om weer aan het werk te gaan. Kort daarna kreeg ik het telefoontje. Achteraf had ik graag eerder een waarschuwing gehad."

Opvallend genoeg zag Lawson zijn ontslag totaal niet aankomen. Hoewel er al geruchten rondgingen over een mogelijke promotie van Tsunoda voor de Grand Prix van Japan, geloofde hij daar niets van.

"Ik vertrouwde mijn team volledig en dacht dat het typische Formule 1-geruchten waren", legt Lawson uit. "Omdat Yuki een thuisrace voor de boeg had, werd er van alles gespeculeerd. Maar ik kon simpelweg niet geloven dat het echt zou gebeuren. Toen het telefoontje kwam, was ik compleet verrast."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Liam Lawson Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 929

    Zo denk ik ook over mijn eerste huwelijk, mijn bankrekening denkt daar iedere maand heel anders over

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 17:05

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar