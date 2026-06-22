De passage van Liam Lawson bij Red Bull Racing duurde amper twee races, maar liet duidelijk diepe sporen na. De Nieuw-Zeelander kreeg begin 2025 verrassend de kans naast Max Verstappen, maar werd na tegenvallende resultaten al snel weer aan de kant geschoven. Nu geeft Lawson toe dat hij die korte periode het liefst volledig uit zijn geheugen wist.

Red Bull besloot vorig seizoen om Sergio Pérez te vervangen door Lawson, ondanks het feit dat Yuki Tsunoda bij Racing Bulls overtuigender presteerde en meer ervaring had. De keuze pakte echter verkeerd uit. Lawson voelde zich onvoldoende voorbereid door tegenvallende testsessies en moest meteen aan de bak op circuits waar hij nog nooit had gereden.

Na vroege uitschakelingen in Melbourne en Shanghai en zonder WK-punten achter zijn naam, was het avontuur al voorbij. Red Bull koos ervoor om Tsunoda vanaf zijn thuisrace in Suzuka naar het hoofdteam te promoveren. Lawson keerde terug naar Racing Bulls, waar hij zich wist te herpakken en inmiddels zijn zitje voor 2026 heeft veiliggesteld.

Lawson probeerde Red Bull-hoofdstuk te vergeten

In de High Performance Podcast vertelt Lawson openhartig over de impact van zijn korte periode bij Red Bull. De 24-jarige coureur geeft toe dat hij lange tijd probeerde te doen alsof hij nooit voor het team had gereden.

"Ik probeerde de teleurstelling niet mee te nemen, maar dat lukte niet volledig", vertelt Lawson. "Eerlijk gezegd deed ik alsof het nooit gebeurd was. Ik reed slechts twee races voor Red Bull en alles verliep zo chaotisch dat ik het hoofdstuk liever vergat. Vrijwel alles wat ik verder in de Formule 1 heb gedaan, was bij Racing Bulls."

Volgens Lawson was vooral het raceweekend in China bijzonder zwaar. De Nieuw-Zeelander worstelde met de auto en voelde de druk om snel resultaten te leveren.

Telefoontje van Red Bull kwam als complete verrassing

Lawson herinnert zich nog goed hoe hij na een teleurstellende kwalificatie in Shanghai lange ritten tussen zijn hotel en het circuit maakte, terwijl hij piekerde over zijn toekomst.

"Na die lastige kwalificatie zat ik er behoorlijk doorheen. Ik dacht voortdurend na over wat er allemaal gebeurde en probeerde wanhopig een goed resultaat neer te zetten", blikt hij terug. "Toen ik terugkeerde naar Londen, had ik er juist zin in om weer aan het werk te gaan. Kort daarna kreeg ik het telefoontje. Achteraf had ik graag eerder een waarschuwing gehad."

Opvallend genoeg zag Lawson zijn ontslag totaal niet aankomen. Hoewel er al geruchten rondgingen over een mogelijke promotie van Tsunoda voor de Grand Prix van Japan, geloofde hij daar niets van.

"Ik vertrouwde mijn team volledig en dacht dat het typische Formule 1-geruchten waren", legt Lawson uit. "Omdat Yuki een thuisrace voor de boeg had, werd er van alles gespeculeerd. Maar ik kon simpelweg niet geloven dat het echt zou gebeuren. Toen het telefoontje kwam, was ik compleet verrast."