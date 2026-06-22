Liam Lawson heeft mooie woorden over voor Max Verstappen. Lawson was vorig jaar tijdens de eerste raceweekenden de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar zijn resultaten vielen tegen. Voor Lawson was zijn harde degradatie een enorme klap, maar hij is Verstappen nog altijd dankbaar voor zijn steun.

Lawson begon aan 2025 als de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar deze grote droom veranderde al snel in een nachtmerrie. Al na twee raceweekenden werd Lawson teruggezet naar Racing Bulls, en vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson moest zijn vorm hervinden, en behield uiteindelijk zijn plekje voor dit jaar. De Nieuw-Zeelander kan zich nu aardig handhaven in het middenveld, en hij kan rustig terugkijken op zijn korte periode bij Red Bull.

Bleef Verstappen hem steunen?

Lawson heeft in de High Performance Podcast alleen maar mooie woorden over voor Verstappen. Ook in zijn lastige tijd bij Red Bull kreeg hij steun van Verstappen: "Ja, honderd procent. Ik heb toen met een hoop mensen gesproken toen dat nog gaande was, en dus ook met Max. Ik heb het met hem over de situatie gehad, en hij steunde me echt. Ik kon dat echt heel erg waarderen."

'Ik kreeg rijles van Verstappen'

Het feit dat hij een rijdersduo mocht vormen met Verstappen, was een droom voor Lawson. Hij kon een kijkje in de keuken nemen bij de beste coureur: "Ik was zo enthousiast dat ik in een team mocht zitten met hem en dat ik de kans zou krijgen om in een auto te strijden die grotendeels hetzelfde was als die van hem. Ik kon precies zien wat hij deed. Ik kreeg eigenlijk een soort rijles van de beste coureur in de autosportwereld!"

Dat hij 'rijles' kreeg van Verstappen, zorgt nu nog steeds voor een glimlach bij Lawson: "Daar was ik echt heel erg enthousiast over. Iedereen heeft het er altijd over dat je hem meteen moet proberen te verslaan, maar dat is gewoon heel erg dom. Het is juist zo waardevol om iemand als Max te hebben om van te leren. Dat vond ik juist zo leuk!"

De huidige stand van zaken

Lawson moest zich na zijn degradatie even herstellen, maar bleef in tegenstelling tot zijn vervanger Tsunoda wel op de grid. Dit jaar is hij goed aan het seizoen begonnen, en hij staat momenteel op de tiende plaats in het wereldkampioenschap. De Nieuw-Zeelander heeft 28 punten achter zijn naam staan. Zijn nieuwe teamgenoot Arvid Lindblad staat op de dertiende plaats met 13 WK-punten.