user icon
icon

Verstappen bleef tot het laatste moment achter Lawson staan

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen bleef tot het laatste moment achter Lawson staan

Liam Lawson heeft mooie woorden over voor Max Verstappen. Lawson was vorig jaar tijdens de eerste raceweekenden de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar zijn resultaten vielen tegen. Voor Lawson was zijn harde degradatie een enorme klap, maar hij is Verstappen nog altijd dankbaar voor zijn steun.

Lawson begon aan 2025 als de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar deze grote droom veranderde al snel in een nachtmerrie. Al na twee raceweekenden werd Lawson teruggezet naar Racing Bulls, en vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson moest zijn vorm hervinden, en behield uiteindelijk zijn plekje voor dit jaar. De Nieuw-Zeelander kan zich nu aardig handhaven in het middenveld, en hij kan rustig terugkijken op zijn korte periode bij Red Bull.

Meer over Max Verstappen Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

19 jun

Bleef Verstappen hem steunen?

Lawson heeft in de High Performance Podcast alleen maar mooie woorden over voor Verstappen. Ook in zijn lastige tijd bij Red Bull kreeg hij steun van Verstappen: "Ja, honderd procent. Ik heb toen met een hoop mensen gesproken toen dat nog gaande was, en dus ook met Max. Ik heb het met hem over de situatie gehad, en hij steunde me echt. Ik kon dat echt heel erg waarderen."

'Ik kreeg rijles van Verstappen'

Het feit dat hij een rijdersduo mocht vormen met Verstappen, was een droom voor Lawson. Hij kon een kijkje in de keuken nemen bij de beste coureur: "Ik was zo enthousiast dat ik in een team mocht zitten met hem en dat ik de kans zou krijgen om in een auto te strijden die grotendeels hetzelfde was als die van hem. Ik kon precies zien wat hij deed. Ik kreeg eigenlijk een soort rijles van de beste coureur in de autosportwereld!"

Dat hij 'rijles' kreeg van Verstappen, zorgt nu nog steeds voor een glimlach bij Lawson: "Daar was ik echt heel erg enthousiast over. Iedereen heeft het er altijd over dat je hem meteen moet proberen te verslaan, maar dat is gewoon heel erg dom. Het is juist zo waardevol om iemand als Max te hebben om van te leren. Dat vond ik juist zo leuk!"

De huidige stand van zaken

Lawson moest zich na zijn degradatie even herstellen, maar bleef in tegenstelling tot zijn vervanger Tsunoda wel op de grid. Dit jaar is hij goed aan het seizoen begonnen, en hij staat momenteel op de tiende plaats in het wereldkampioenschap. De Nieuw-Zeelander heeft 28 punten achter zijn naam staan. Zijn nieuwe teamgenoot Arvid Lindblad staat op de dertiende plaats met 13 WK-punten.

ADN

Posts: 405

Die grondeffect auto's waren niet aan iedere coureur besteed. Ik heb het idee dat de auto's van dit jaar beter passen bij diverse coureurs. Denk aan Lawson, Colapinto en Hamilton.

  • 1
  • 22 jun 2026 - 09:29
F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • ADN

    Posts: 405

    Die grondeffect auto's waren niet aan iedere coureur besteed. Ik heb het idee dat de auto's van dit jaar beter passen bij diverse coureurs. Denk aan Lawson, Colapinto en Hamilton.

    • + 1
    • 22 jun 2026 - 09:29
    • snailer

      Posts: 33.523

      Wat Lawson betreft zou je even de podcast moeten beluisteren. Had niet specifiek met het type auto te maken.

      Lawson lijkt nogal genomen te zijn door Horner.

      Wordt al vrij snel verteld, dus je hoeft maar een minuut of 10 te luisteren waarom Lawson slecht ging, overigens was ook Verstappen erg ontevreden over de RBR.

      https://youtu.be/yduTPs-RdmI
      The Part of My Red Bull Story Nobody Knows | Liam Lawson

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 10:21
    • Patrace

      Posts: 6.777

      Lawson is gewoon voor de bus gegooid door Horner.
      Hij heeft toen niet eens een serieuze kans gehad. Ik bedoel: twee races als halve rookie met een auto die al enorm moeilijk was om te rijden en dan ook nog een complete setup gok doen?
      Dat ben je gewoon keihard genaaid, kennelijk omdat Horner Yuki in de auto wilde of wellicht dat Honda dat wilde? Het lijkt eerder een politieke beslissing dan een beslissing die was gebaseerd op prestaties op de baan.

      Tuurlijk, Lawson maakte zelf fouten, maar die kwamen in de meeste gevallen wel ergens vandaan. Je kunt niet iemand blind met een random setup de baan opsturen waar hij nooit eerder heeft gereden en dan verwachten dat hij een prestatie levert.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 12:59
    • Pietje Bell

      Posts: 35.411

      @Patrace, Yuki was de enige beschikbare coureur en Horner moest en zou Lawson kwijt, maar hij was tegen Yuki.
      Horner moest helemaal niets van Yuki hebben.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 13:12

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar