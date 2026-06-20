Max Verstappen heeft zijn voorspelling gedaan voor de belangrijke WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Tijdens een livestream van Verstappen Sim Racing liet de viervoudig wereldkampioen weten vertrouwen te hebben in de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Volgens de Red Bull Racing-coureur trekt Oranje zaterdagavond met 2-1 aan het langste eind.

Verstappen kreeg tijdens de livestream de vraag voorgeschoteld wat hij verwacht van de tweede groepswedstrijd van Nederland op het wereldkampioenschap. De Limburger hoefde niet lang na te denken en kwam direct met een duidelijke voorspelling.

Verstappen volgt Oranje ondanks druk F1-schema op de voet

"Ik denk dat Nederland met 2-1 gaat winnen van Zweden", klonk het overtuigend uit de mond van Verstappen, die deze zomer zoveel mogelijk WK-wedstrijden probeert te volgen.

De viervoudig wereldkampioen liet eerder al weten dat hij, ondanks zijn volle Formule 1-agenda, geen duel van Oranje wil missen. Na de Grand Prix van Barcelona haastte Verstappen zich zelfs terug naar Monaco om de openingswedstrijd tegen Japan live te kunnen bekijken.

Oranje staat voor cruciaal duel met Zweden

Nederland begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan en staat daardoor direct onder druk in Groep F. Een overwinning op Zweden zou een belangrijke stap richting de knock-outfase betekenen.

De tegenstander van zaterdagavond begon het toernooi juist overtuigend met een 5-1 zege op Tunesië en voert daardoor de groep aan. Het duel tussen Nederland en Zweden wordt gespeeld in het NRG Stadium in Houston en begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Na de ontmoeting met de Zweden wacht op 25 juni nog de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië.

Verstappen is ook een voetbalfanaat

Verstappen heeft eerdaags al vaker laten doorschemeren een enorme voetballiefhebber te zijn. De viervoudig wereldkampioen is er al meerdere malen voor uitgekomen dat zijn voorkeur uitgaat naar de huidige landskampioen PSV is.

De 28-jarige is her en der ook gespot met internationals Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Nathan Aké.