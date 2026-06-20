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'Mercedes bespeelt FIA om Red Bull te benadelen'

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'Mercedes bespeelt FIA om Red Bull te benadelen'

Günther Steiner denkt dat Mercedes spelletjes speelt met de FIA, wat het team van Red Bull Racing een nadeel oplevert. Red Bull werd tot verbazing van velen door de FIA aangewezen als de fabrikant volgens het ADUO-programma, en Steiner denkt dat Mercedes aan het sandbaggen is.

Het team van Mercedes is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Afgelopen weekend werden ze in Barcelona voor het eerst verslagen, en de meeste mensen zijn het erover eens dat ze het beste pakket hebben. Toen de FIA Red Bull aanwees als de beste fabrikant volgens het ADUO-programma, zorgde dit dan ook voor de nodige verbazing. Bij Red Bull hebben ze de FIA gevraagd om de cijfers nog een keertje te bekijken, terwijl Mercedes nu dus flink kan profiteren.

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Speelt Mercedes spelletjes?

Sommige kenners denken dat Mercedes niet het achterste van hun tong laat zien, waardoor ze niet bovenaan het ADUO-programma zijn geëindigd. In de Red Flags Podcast wordt voormalig Haas-teambaas Günther Steiner gevraagd of Mercedes aan het sandbaggen is: "Dat zou kunnen, helemaal als je naar Barcelona kijkt. Het is één van die dingen, en als er één iemand is die zoiets doet, dan is het Toto. En weet je waarom? Omdat hij heel slim is."

'Het is niet moeilijk'

Steiner denkt dat het voor Mercedes niet heel moeilijk is om dit trucje toe te passen: "Het is niet moeilijk om te doen, want Red Bull heeft de FIA gevraagd om de data nog een keer te controleren. Het gaat om de koppelsensoren; ze meten het vermogen met die sensoren op de output shaft en de driveshaft."

"Ze hebben heel erg veel data van vroeger, maar Mercedes zal er natuurlijk voor zorgen dat het proces zo langzaam mogelijk verloopt. Het is één van die dingen die ze zouden doen om hun voordeel te behouden. Want waarom zou je het niet doen als je het kunt doen?"

Speelt Mercedes vals?

Volgens Steiner speelt Mercedes ook niet vals, want ze blijven perfect binnen de lijntjes kleuren: "Je kunt het, als je meer vermogen hebt, makkelijk wat terugdraaien. Het is niet verboden om met minder vermogen te rijden, want je kunt gewoon zeggen: 'Ik moest het vermogen terugdraaien vanwege de betrouwbaarheid.'"

snailer

Posts: 33.501

Helemaal niet logisch. RBR is 4de team en ten opzichte van de andere 3 nergens.

Wat Wolff doet is wat hij altijd doet en waar hij de beste in is. Namelijk elk mogelijk voordeel halen door sterke politiek te bedrijven.

  • 8
  • 20 jun 2026 - 10:09
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Guenther Steiner Mercedes Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • Patrace

    Posts: 6.773

    Logisch dat Wolff probeert de boel te vertragen. Dat is allemaal onderdeel van het politieke spelletje. Elk beetje voordeel moet je zien te benutten, en dit is daar één van.

    Andersom zou Red Bull natuurlijk hetzelfde doen. Als ze zouden weten dat ze de sterkste motor hebben, zou het vragen om opheldering en opnieuw bekijken van de data ook vertragend werken. Elke week dat de concurrentie niet aan de motor kan werken, is immers winst.

    • + 4
    • 20 jun 2026 - 08:27
    • snailer

      Posts: 33.494

      Helemaal niet logisch. RBR is 4de team en ten opzichte van de andere 3 nergens.

      Wat Wolff doet is wat hij altijd doet en waar hij de beste in is. Namelijk elk mogelijk voordeel halen door sterke politiek te bedrijven.

      • + 8
      • 20 jun 2026 - 10:09
    • monzaron

      Posts: 1.043

      Toto doet zijn dingetje, de 2021 trauma blijft hem triggeren om te wijzen naar onder andere Red Bull. Op 1 punt is ie al geslaagd met de hogere EV waardes waarmee gereden wordt. De echte racers waaronder Verstappen worden door de nieuwe regels ‘buitenspel’ gezet. ☺️

      • + 3
      • 20 jun 2026 - 11:09
  • DBGates

    Posts: 3.927

    Ik denk dat de Mercedes motoren te vaak uitvallen.
    Wanneer de motor terug geschroefd zou zijn zouden ze betrouwbaarder zijn

    • + 2
    • 20 jun 2026 - 10:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.398

      Zijn het niet de elektrische componenten waar ze steeds uitval hebben?

      • + 6
      • 20 jun 2026 - 10:54
    • snailer

      Posts: 33.494

      Denk ook dat ze door de hybride juist wel winnen. Als ze niet uitvallen. Die van Mercedes is het meest efficient. Wie weet zit daar juist het onbetrouwbare in.

      • + 2
      • 20 jun 2026 - 11:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.398

      "Lets bloody talk about it hoorde waarom de batterij steeds problemen geeft:

      www.instagram.com/p/DZzN7Rjz32I/

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 11:26
  • Need5Speed

    Posts: 3.991

    Dat ADUO sandbaggen uitlokt en beloont geeft aan hoe ziek het systeem is.

    • + 5
    • 20 jun 2026 - 11:36
  • Knalpijp

    Posts: 2.454

    Maakt ook niet uit want Max rijd voor Mercedes in 2027.

    • + 0
    • 20 jun 2026 - 12:54
  • Knalpijp

    Posts: 2.454

    Red Bull de beste motor maar de rest van de auto is KUT, ze moeten maar eens een vervanger voor die Fransoos zoeken (Waché) die kan beter met pappa Perez aan de bar gaan zitten.

    • + 2
    • 20 jun 2026 - 12:59

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WK standen 2026

Pos
Team
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1
Mercedes
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2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
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8
Williams
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-
Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Guenther Steiner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 7 apr 1965 (61)
  • Geb. plaats Merano, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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