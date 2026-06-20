Günther Steiner denkt dat Mercedes spelletjes speelt met de FIA, wat het team van Red Bull Racing een nadeel oplevert. Red Bull werd tot verbazing van velen door de FIA aangewezen als de fabrikant volgens het ADUO-programma, en Steiner denkt dat Mercedes aan het sandbaggen is.

Het team van Mercedes is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Afgelopen weekend werden ze in Barcelona voor het eerst verslagen, en de meeste mensen zijn het erover eens dat ze het beste pakket hebben. Toen de FIA Red Bull aanwees als de beste fabrikant volgens het ADUO-programma, zorgde dit dan ook voor de nodige verbazing. Bij Red Bull hebben ze de FIA gevraagd om de cijfers nog een keertje te bekijken, terwijl Mercedes nu dus flink kan profiteren.

Speelt Mercedes spelletjes?

Sommige kenners denken dat Mercedes niet het achterste van hun tong laat zien, waardoor ze niet bovenaan het ADUO-programma zijn geëindigd. In de Red Flags Podcast wordt voormalig Haas-teambaas Günther Steiner gevraagd of Mercedes aan het sandbaggen is: "Dat zou kunnen, helemaal als je naar Barcelona kijkt. Het is één van die dingen, en als er één iemand is die zoiets doet, dan is het Toto. En weet je waarom? Omdat hij heel slim is."

'Het is niet moeilijk'

Steiner denkt dat het voor Mercedes niet heel moeilijk is om dit trucje toe te passen: "Het is niet moeilijk om te doen, want Red Bull heeft de FIA gevraagd om de data nog een keer te controleren. Het gaat om de koppelsensoren; ze meten het vermogen met die sensoren op de output shaft en de driveshaft."

"Ze hebben heel erg veel data van vroeger, maar Mercedes zal er natuurlijk voor zorgen dat het proces zo langzaam mogelijk verloopt. Het is één van die dingen die ze zouden doen om hun voordeel te behouden. Want waarom zou je het niet doen als je het kunt doen?"

Speelt Mercedes vals?

Volgens Steiner speelt Mercedes ook niet vals, want ze blijven perfect binnen de lijntjes kleuren: "Je kunt het, als je meer vermogen hebt, makkelijk wat terugdraaien. Het is niet verboden om met minder vermogen te rijden, want je kunt gewoon zeggen: 'Ik moest het vermogen terugdraaien vanwege de betrouwbaarheid.'"