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'Sainz zijn geduld raakt op: Williams-coureur mogelijk naar Audi'

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'Sainz zijn geduld raakt op: Williams-coureur mogelijk naar Audi'

Carlos Sainz zou zijn toekomst bij Williams opnieuw onder de loep nemen. De tegenvallende prestaties van de Britse renstal hebben de Spanjaard aan het denken gezet, terwijl Audi de situatie met belangstelling volgt.

De Madrileen wees in 2024 nog een overstap naar het toekomstige fabrieksteam af, maar de omstandigheden zijn inmiddels veranderd. Daardoor lijkt een samenwerking tussen Sainz en Audi alsnog niet uitgesloten.

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Moeizame periode bij Williams zet Sainz aan het denken

Sainz koos vorig jaar bewust voor Williams nadat hij zijn zitje bij Ferrari verloor aan Lewis Hamilton. De Spanjaard geloofde in het langetermijnproject van teambaas James Vowles, maar de resultaten vallen voorlopig tegen.

De moeizame ontwikkeling van de wagen heeft ertoe geleid dat Sainz zijn opties voor de toekomst opnieuw bekijkt. Volgens verschillende berichten houdt de viervoudig Grand Prix-winnaar de markt nauwlettend in de gaten, waarbij Audi nog altijd een interessante bestemming vormt.

Audi wilde Sainz al eerder binnenhalen

Audi probeerde Sainz in 2024 al te overtuigen om zich aan te sluiten bij het project dat vanaf 2026 officieel de overstap maakt naar de Formule 1. Destijds gaf de Spanjaard echter de voorkeur aan Williams.

Een directe overstap lijkt op dit moment niet eenvoudig. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto liggen allebei vast tot en met 2027, waardoor er voorlopig geen vrije stoeltjes beschikbaar zijn bij de Duitse constructeur.

Toch kan de situatie snel veranderen in de Formule 1. Met Audi dat al langer gecharmeerd is van Sainz en de Spanjaard die twijfelt over zijn toekomst bij Williams, lijkt een hereniging in de komende jaren nog altijd tot de mogelijkheden te behoren.

Sainz in de voetsporen van zijn vader? 

Mocht Sainz daadwerkelijk beslissen om met Audi in zee te gaan, dan treedt hij in de voetsporen van zijn vader. Carlos Sainz Senior, de vader van, was onder de vlag van de Duitse fabrikant zeer succesvol in de rally-klassen. 

Eerder liet Sainz senior al doorschermen dat hij graag had gewild dat zijn zoon na zijn vertrek bij Ferrari aan de slag ging bij Audi. Echter koos zoon Carlos toen voor Williams. 

Joeppp

Posts: 8.668

Torro Rosso, Renault, Mclaren, Ferrari, Williams en Audi en in hetzelfde jaar begonnen als Max. Dan bouw je naruurlijk nooit echt wat op met al dat gehop van team naar team. Zijn loopbaan had zo anders kunnen zijn: iets meer geduld bij TR en hij had Ricciardo vervangen en jarenlang voor overwinni... [Lees verder]

  • 5
  • 20 jun 2026 - 14:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams Audi

Reacties (10)

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  • F1jos

    Posts: 5.383

    Hé hé had je maar naar je vader geluisterd berouw komt na de zonde.

    • + 1
    • 20 jun 2026 - 13:51
    • Supernova

      Posts: 21

      Niks berouw, die podiumplaatsen vorig jaar had hij niet gehaald met Sauber. Williams haalde vorig jaar bijna het dubbel van de punten van Sauber. En ook nu staat Williams voor Audi in het kampioenschap. Williams was vorig jaar beter en is dit jaar beter. Al denk ik dat Audi meer potentieel heeft op de langere termijn. Kan hij dan nog overstappen.

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 15:19
  • Joeppp

    Posts: 8.668

    Torro Rosso, Renault, Mclaren, Ferrari, Williams en Audi en in hetzelfde jaar begonnen als Max. Dan bouw je naruurlijk nooit echt wat op met al dat gehop van team naar team. Zijn loopbaan had zo anders kunnen zijn: iets meer geduld bij TR en hij had Ricciardo vervangen en jarenlang voor overwinningen kunnen gaan, iets meer geduld bij Mclaren en hij had wereldkampioen kunnen zijn omdat ik hem hoger inschat dan Norris. Met Williams gaat hij geen kampioen worden maar met Audi ook niet dus waarom zou hij overstappen?

    • + 5
    • 20 jun 2026 - 14:07
    • Damon Hill

      Posts: 19.811

      Dat is wel makkelijk gezegd. Als Ferrari een contract onder je neus schuift is het wel heel lastig "nee" zeggen. Hoeveel coureurs kan jij noemen die een aanbod van Ferrari weigeren? Precies... daar ga je al.

      Vervolgens is het niet Sainz die weg wilde bij Ferrari, maar Ferrari die hem wilde vervangen voor Hamilton.

      Nee, de keuzes van Sainz waren zeker zo slecht nog niet. Ja, achteraf is alles wel heel makkelijk, maar nee zeggen tegen Ferrari doet niemand.

      • + 2
      • 20 jun 2026 - 15:27
    • snailer

      Posts: 33.503

      Toch ben ik het met Koeppp eens. Hij heeft minstens 2 maal een enorme fout gemaakt. De eerste keer was wat Joeppp aanhaalde. Hij had gewoon bij STR moeten blijven. Bekijk de geschiedenis. Haal Verstappen weg en nagenoeg alle rijders in de hybride tijdperk zijn zeer kort aan bod geweest daar.

      En zijn tweede grote fout. Hij wilde een meerjaren contract en heeft daardoor nee gezegd tegen RBR en Mercedes.

      Zou hij gewoon wel voor dat jaar zijn gegaan, dan had hij de kans gehad iets af te dwingen.

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 15:50
    • snailer

      Posts: 33.503

      Sorry... Joeppp

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 15:50
    • Starscreamer

      Posts: 1.472

      1 team heeft hij niet voor gereden Torro Rosso. Hij reed destijds in een Toro Rosso

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 15:53
  • snailer

    Posts: 33.503

    Men zou moeten overwegen ADU regels te introduceren voor speculatie.

    • + 1
    • 20 jun 2026 - 14:18
  • StevenQ

    Posts: 10.551

    Hulk en Bortoletto gaan nog nergens heen volgens mij en er is niet echt een reden die te vervangen volgens mij

    • + 0
    • 20 jun 2026 - 16:40

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Japan
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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 239
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Williams
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