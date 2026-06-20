Carlos Sainz zou zijn toekomst bij Williams opnieuw onder de loep nemen. De tegenvallende prestaties van de Britse renstal hebben de Spanjaard aan het denken gezet, terwijl Audi de situatie met belangstelling volgt.

De Madrileen wees in 2024 nog een overstap naar het toekomstige fabrieksteam af, maar de omstandigheden zijn inmiddels veranderd. Daardoor lijkt een samenwerking tussen Sainz en Audi alsnog niet uitgesloten.

Moeizame periode bij Williams zet Sainz aan het denken

Sainz koos vorig jaar bewust voor Williams nadat hij zijn zitje bij Ferrari verloor aan Lewis Hamilton. De Spanjaard geloofde in het langetermijnproject van teambaas James Vowles, maar de resultaten vallen voorlopig tegen.

De moeizame ontwikkeling van de wagen heeft ertoe geleid dat Sainz zijn opties voor de toekomst opnieuw bekijkt. Volgens verschillende berichten houdt de viervoudig Grand Prix-winnaar de markt nauwlettend in de gaten, waarbij Audi nog altijd een interessante bestemming vormt.

Audi wilde Sainz al eerder binnenhalen

Audi probeerde Sainz in 2024 al te overtuigen om zich aan te sluiten bij het project dat vanaf 2026 officieel de overstap maakt naar de Formule 1. Destijds gaf de Spanjaard echter de voorkeur aan Williams.

Een directe overstap lijkt op dit moment niet eenvoudig. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto liggen allebei vast tot en met 2027, waardoor er voorlopig geen vrije stoeltjes beschikbaar zijn bij de Duitse constructeur.

Toch kan de situatie snel veranderen in de Formule 1. Met Audi dat al langer gecharmeerd is van Sainz en de Spanjaard die twijfelt over zijn toekomst bij Williams, lijkt een hereniging in de komende jaren nog altijd tot de mogelijkheden te behoren.

Sainz in de voetsporen van zijn vader?

Mocht Sainz daadwerkelijk beslissen om met Audi in zee te gaan, dan treedt hij in de voetsporen van zijn vader. Carlos Sainz Senior, de vader van, was onder de vlag van de Duitse fabrikant zeer succesvol in de rally-klassen.

Eerder liet Sainz senior al doorschermen dat hij graag had gewild dat zijn zoon na zijn vertrek bij Ferrari aan de slag ging bij Audi. Echter koos zoon Carlos toen voor Williams.