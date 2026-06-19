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'Onenigheid in Red Bull-top over toekomst Verstappen

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'Onenigheid in Red Bull-top over toekomst Verstappen

Het lijkt erop dat er binnen de top van Red Bull onenigheid bestaat over hoe ze moeten omgaan met de toekomst van Max Verstappen. Het gonst van de geruchten over Verstappen, en het lijkt erop dat vooral grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya er alles aan wil doen om Verstappens exitclausule te neutraliseren.

Verstappens toekomst is een groot vraagstuk in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is geen geheim dat hij beschikt over clausules waardoor hij makkelijker kan vertrekken. Verstappen moet volgens de recente geruchten buiten de top twee staan om zijn exitclausules te kunnen activeren.

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Eerder deze week werd duidelijk dat de Red Bull-top er alles aan wil doen om Verstappen binnenboord te houden. Via de Duitse media lekte uit dat ze zelfs zouden overwegen om de exitclausules van Verstappen uit te kopen, zodat hij lastiger kan vertrekken.

Wat is er aan de hand?

Volgens het Duitse Bild ligt de situatie wat complexer dan veel mensen denken. Het Duitse medium schrijft dat vooral grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya voorstander zou zijn van het afkopen van de exitclausules in het contract van Verstappen. Hij zou zich naar verluidt willen indekken tegen het scenario dat Verstappen bij het team vertrekt.

Maar volgens Bild is het ook zo dat niet iedereen binnen Red Bull op één lijn zou zitten. Ze schrijven dat CEO Oliver Mintzlaff tegen het uitkopen van de exitclausules van Verstappens contract zou zijn. Mintzlaff zou van mening zijn dat er geen alternatieven zijn voor Verstappen, waardoor een vertrek veel lastiger wordt dan mensen denken. Mercedes-teambaas Toto Wolff toonde recent wel interesse in Verstappen, maar hij gaf wel aan dat hij zeer tevreden is met zijn huidige coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

Niet de favoriete optie

Het Duitse medium stelt ook dat het afkopen van de clausules van Verstappen niet het favoriete plan is van het team, maar het zou dus wel op tafel liggen. Eerder werd duidelijk dat ze denken aan een bedrag van laag in de dubbele miljoenen, maar Mintzlaff zou dat liever in andere afdelingen van het Red Bull-project willen steken.

De stand van zaken

Verstappen is vooralsnog bezig met een lastig seizoen in de Formule 1, en hij staat slechts op de zevende plaats in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft tot nu toe 55 WK-punten bij elkaar gereden, en zijn achterstand op de top is zeer groot. WK-leider Antonelli staat immers op 156 punten.

HarryLam

Posts: 5.529

Mintzlaf is dom en Yoovida is slim, maar ze moeten het minder hebben over Max maar meer over die knoeier Wache, gooi die er nu eens uit.

  • 5
  • 19 jun 2026 - 15:56
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (15)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 914

    Is dit soms die man die achter mediacourant zit die deze foto's selecteert? Wat zijn dit voor smoelwerken zeg? Is dit soms uit de "gratis" stock foto database?

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 15:34
    • The Wolf

      Posts: 1.059

      Max laat 'n foto zien van de flamoes van Kel, Jos lacht goedkeurend en ook Raymond is er niet vies van zo te zien...

      • + 4
      • 19 jun 2026 - 15:43
    • Larry Perkins

      Posts: 65.876

      Jos zegt: "Ik zal Ralf Schumacher vertellen dat hij niet de enige Duitser is die verzinsels en aannames als waarheid verkoopt."

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 16:05
    • StevenQ

      Posts: 10.550

      Het is sowieso een foto van verleden jaar, maar ik vermoed dat Max een foto van Lily laat zien

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 16:18
  • HarryLam

    Posts: 5.529

    Mintzlaf is dom en Yoovida is slim, maar ze moeten het minder hebben over Max maar meer over die knoeier Wache, gooi die er nu eens uit.

    • + 5
    • 19 jun 2026 - 15:56
    • AUDI_F1

      Posts: 3.901

      Daar hebben we het al een paar jaar over. Op de computer heeft ie een kanon van een auto, maar bij elk zuchtje wind gaat ie niet meer. Maar wie zouden ze dan moeten nemen?

      • + 2
      • 19 jun 2026 - 16:06
    • StevenQ

      Posts: 10.550

      Wache, dezelfde man die ook achter de auto van 2023 zat waar Newey echt niet veel meer mee te maken had bedoel je?

      • + 2
      • 19 jun 2026 - 16:15
    • HarryLam

      Posts: 5.529

      1 jaar goed en 3 jaar niks, ja steven die bedoel ik.

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 17:16
    • StevenQ

      Posts: 10.550

      3 jaar?

      de afgelopen 5 jaar werd Max 4 keer kampioen en verleden jaar op 2 punten na net niet

      Hoeveel mensen moeten ze dan volgens jou bij Ferrari ontslaan? die hebben al sinds 2007 geen titel meer gewonnen

      • + 4
      • 19 jun 2026 - 17:29
  • Dale U

    Posts: 1.958

    RB is maar middelmaat zonder Max, dat realiseren ze zich ook, wachten op Rocco en zijn vader Erben, daar gaan we wel veel plezier aan beleven......

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 16:17
    • Pietje Bell

      Posts: 35.394

      Erben Wennemars?Je bedoelt zeker Tom Coronel. ;-))

      • + 2
      • 19 jun 2026 - 16:31
    • Bertrand Gachot

      Posts: 914

      Hij bedoelt Erwin Wennemars’, de vader van Joep, Rocco & Rukkie

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 19:34
  • schwantz34

    Posts: 42.222

    Ja hallo wtf is het nou? Is Max in, oder aus Bild?

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 17:13
  • Pleen

    Posts: 939

    Als je een viervoudig kampioen bent, in je prime zit en met deze auto op de 7e plek staat, dan is het tijd om te vertrekken als de kans naar MB of Fer zich aandient. Max hoeft zich niet meer bij RB te bewijzen. Technische keyplayers zijn vertrokken en nu moet je nog een tijd daar door modderen. Een sportleven duurt niet lang en vaak helpt een nieuwe werkomgeving. Ik zie Max graag in een andere raceoverall mooie resultaten neerzetten.

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 17:34
    • StevenQ

      Posts: 10.550

      Sinds de laatste titel van Ferrari heeft Red Bull 8 rijderstitels en 6 constructeurskampioenschappen gewonnen

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 17:47

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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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