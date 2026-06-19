Het lijkt erop dat er binnen de top van Red Bull onenigheid bestaat over hoe ze moeten omgaan met de toekomst van Max Verstappen. Het gonst van de geruchten over Verstappen, en het lijkt erop dat vooral grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya er alles aan wil doen om Verstappens exitclausule te neutraliseren.

Verstappens toekomst is een groot vraagstuk in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is geen geheim dat hij beschikt over clausules waardoor hij makkelijker kan vertrekken. Verstappen moet volgens de recente geruchten buiten de top twee staan om zijn exitclausules te kunnen activeren.

Eerder deze week werd duidelijk dat de Red Bull-top er alles aan wil doen om Verstappen binnenboord te houden. Via de Duitse media lekte uit dat ze zelfs zouden overwegen om de exitclausules van Verstappen uit te kopen, zodat hij lastiger kan vertrekken.

Wat is er aan de hand?

Volgens het Duitse Bild ligt de situatie wat complexer dan veel mensen denken. Het Duitse medium schrijft dat vooral grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya voorstander zou zijn van het afkopen van de exitclausules in het contract van Verstappen. Hij zou zich naar verluidt willen indekken tegen het scenario dat Verstappen bij het team vertrekt.

Maar volgens Bild is het ook zo dat niet iedereen binnen Red Bull op één lijn zou zitten. Ze schrijven dat CEO Oliver Mintzlaff tegen het uitkopen van de exitclausules van Verstappens contract zou zijn. Mintzlaff zou van mening zijn dat er geen alternatieven zijn voor Verstappen, waardoor een vertrek veel lastiger wordt dan mensen denken. Mercedes-teambaas Toto Wolff toonde recent wel interesse in Verstappen, maar hij gaf wel aan dat hij zeer tevreden is met zijn huidige coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

Niet de favoriete optie

Het Duitse medium stelt ook dat het afkopen van de clausules van Verstappen niet het favoriete plan is van het team, maar het zou dus wel op tafel liggen. Eerder werd duidelijk dat ze denken aan een bedrag van laag in de dubbele miljoenen, maar Mintzlaff zou dat liever in andere afdelingen van het Red Bull-project willen steken.

De stand van zaken

Verstappen is vooralsnog bezig met een lastig seizoen in de Formule 1, en hij staat slechts op de zevende plaats in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft tot nu toe 55 WK-punten bij elkaar gereden, en zijn achterstand op de top is zeer groot. WK-leider Antonelli staat immers op 156 punten.