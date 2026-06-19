Sky Sports-verslaggeefster Rachel Brookes heeft onthuld dat ze zware bedreigingen heeft ontvangen nadat ze vorig jaar kritische vragen aan Max Verstappen stelde. Het ging hier om Verstappens interview na afloop van de Grand Prix van Spanje, waar hij George Russell een beuk had gegeven. Het leverde hem veel kritiek op, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Verstappen zorgde vorig jaar voor controverse toen hij in blinde woede tegen de Mercedes van Russell aanreed op het circuit van Barcelona. Hij had vlak daarvoor van zijn team te horen gekregen, wat tot enorme frustratie leidde. Toen Russell hem wilde inhalen, stuurde Verstappen richting de Mercedes en raakten ze elkaar. Verstappen werd zwaar bestraft, en ging later door het stof. Vlak na de race deed hij dat niet, en in de mediapen clashte hij hard met Sky Sports-verslaggeefster Brookes.

Waar kwam de vraag vandaan?

Voor Brookes volgde er na het interview een lastige periode. In de Road to Succes Podcast legt ze uit wat er gebeurde: "Nico Rosberg zat dat weekend bij ons in het programma, en hij gaf aan dat hij dacht dat het met opzet gebeurde. Dat is wat onze analisten zeiden. Nico, een voormalig F1-coureur en wereldkampioen, zei dat het eruitzag alsof het met opzet gebeurde."

Brookes besloot Verstappen hiermee te confronteren: "Ik stond in de mediapen, en niemand had me op dat moment beter kunnen vertellen wat er gebeurde dan een F1-wereldkampioen. Ik gaf dus niet mijn mening, ik ging gewoon af op wat een wereldkampioen in ons team dacht. Dus ik vroeg Max: 'Was het met opzet?' En hij antwoordde met: 'Maakt het uit?' Ik zei toen: 'Ja, ik denk van wel.'"

"Toen vroeg hij nog een keer of het iets uitmaakte, en ik zei toen tegen hem dat het volgens mij wel uitmaakte voor de fans en kinderen die keken. Hij vatte dat op alsof ik zei dat hij een rolmodel is en dat hij dat niet zou moeten doen, en hij heeft al het recht om dat te vinden. Maar ik benaderde het oprecht vanuit het perspectief van een fan."

Wat waren de reacties?

Het interview had grote gevolgen: "Het interessante is dat ik veel berichten kreeg van mensen in de sportverslaggeving, die zeiden dat ik het goed had gedaan door die vraag te stellen. Niemand anders had die dag die vraag gesteld. Zelfs mijn collega's zeiden dat ze dat niet zouden hebben gedurfd. Collega's die ook weleens in de mediapen stonden, gaven toe dat ze het niet zouden hebben gevraagd. Ik voelde me niet dapper ofzo. Het kwam gewoon natuurlijk: deed je dat met opzet?"

Bizarre haat

Op de sociale media waren de reacties anders: "De reacties van fans en op sociale media waren verschrikkelijk. Er waren mensen die zeiden dat ik nooit kinderen zou mogen krijgen, omdat ik een slecht voorbeeld was. Ik kreeg de meest verschrikkelijke zooi die je je maar kan voorstellen. Veel kwam van profielen van vaders met kinderen, met dochters. Als je daarnaar kijkt, denk je echt: 'Doe een stapje terug. Het is een race.' Maar de dingen die ik ontving waren verschrikkelijk. Dus ik zette de reacties uit."