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Sky-verslaggeefster bedreigd na kritisch interview met Verstappen

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Sky-verslaggeefster bedreigd na kritisch interview met Verstappen

Sky Sports-verslaggeefster Rachel Brookes heeft onthuld dat ze zware bedreigingen heeft ontvangen nadat ze vorig jaar kritische vragen aan Max Verstappen stelde. Het ging hier om Verstappens interview na afloop van de Grand Prix van Spanje, waar hij George Russell een beuk had gegeven. Het leverde hem veel kritiek op, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Verstappen zorgde vorig jaar voor controverse toen hij in blinde woede tegen de Mercedes van Russell aanreed op het circuit van Barcelona. Hij had vlak daarvoor van zijn team te horen gekregen, wat tot enorme frustratie leidde. Toen Russell hem wilde inhalen, stuurde Verstappen richting de Mercedes en raakten ze elkaar. Verstappen werd zwaar bestraft, en ging later door het stof. Vlak na de race deed hij dat niet, en in de mediapen clashte hij hard met Sky Sports-verslaggeefster Brookes.

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Waar kwam de vraag vandaan?

Voor Brookes volgde er na het interview een lastige periode. In de Road to Succes Podcast legt ze uit wat er gebeurde: "Nico Rosberg zat dat weekend bij ons in het programma, en hij gaf aan dat hij dacht dat het met opzet gebeurde. Dat is wat onze analisten zeiden. Nico, een voormalig F1-coureur en wereldkampioen, zei dat het eruitzag alsof het met opzet gebeurde."

Brookes besloot Verstappen hiermee te confronteren: "Ik stond in de mediapen, en niemand had me op dat moment beter kunnen vertellen wat er gebeurde dan een F1-wereldkampioen. Ik gaf dus niet mijn mening, ik ging gewoon af op wat een wereldkampioen in ons team dacht. Dus ik vroeg Max: 'Was het met opzet?' En hij antwoordde met: 'Maakt het uit?' Ik zei toen: 'Ja, ik denk van wel.'"

"Toen vroeg hij nog een keer of het iets uitmaakte, en ik zei toen tegen hem dat het volgens mij wel uitmaakte voor de fans en kinderen die keken. Hij vatte dat op alsof ik zei dat hij een rolmodel is en dat hij dat niet zou moeten doen, en hij heeft al het recht om dat te vinden. Maar ik benaderde het oprecht vanuit het perspectief van een fan."

Wat waren de reacties?

Het interview had grote gevolgen: "Het interessante is dat ik veel berichten kreeg van mensen in de sportverslaggeving, die zeiden dat ik het goed had gedaan door die vraag te stellen. Niemand anders had die dag die vraag gesteld. Zelfs mijn collega's zeiden dat ze dat niet zouden hebben gedurfd. Collega's die ook weleens in de mediapen stonden, gaven toe dat ze het niet zouden hebben gevraagd. Ik voelde me niet dapper ofzo. Het kwam gewoon natuurlijk: deed je dat met opzet?"

Bizarre haat

Op de sociale media waren de reacties anders: "De reacties van fans en op sociale media waren verschrikkelijk. Er waren mensen die zeiden dat ik nooit kinderen zou mogen krijgen, omdat ik een slecht voorbeeld was. Ik kreeg de meest verschrikkelijke zooi die je je maar kan voorstellen. Veel kwam van profielen van vaders met kinderen, met dochters. Als je daarnaar kijkt, denk je echt: 'Doe een stapje terug. Het is een race.' Maar de dingen die ik ontving waren verschrikkelijk. Dus ik zette de reacties uit."

f(1)orum

Posts: 10.137

"Drie keer raden uit welke hoek die bedreigingen vandaan komen/kwamen."

Nou vooruit, ik denk uit de hoek van al de fans van Vriend. Deze 2 waren wellicht bang dat Max door dit interview nog geïrriteerder naar George zou raken?

  • 5
  • 19 jun 2026 - 11:42
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Sky Sports

Reacties (17)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.455

    Drie keer raden uit welke hoek die bedreigingen vandaan komen/kwamen.

    Je mag ook één keer raden.

    • 3
    • 19 jun 2026 - 11:25
    • markos

      Posts: 1.043

      Nou, dat vind ik nog best lastig, Ouw.
      Wie weet heb jij zelf ook wel een grote knuppel die je graag gebruikt.

      • + 3
      • 19 jun 2026 - 11:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.455

      Ik heb idd 'n knuppel die ik graag gebruik, maar die is niet groot hoor.

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 11:36
    • f(1)orum

      Posts: 10.137

      "Drie keer raden uit welke hoek die bedreigingen vandaan komen/kwamen."

      Nou vooruit, ik denk uit de hoek van al de fans van Vriend. Deze 2 waren wellicht bang dat Max door dit interview nog geïrriteerder naar George zou raken?

      • 5
      • 19 jun 2026 - 11:42
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.455

      Nou alleen op dit forum al twee fans, maar met andere forums er bij komen we toch op 'n redelijk aantal hoor.

      • 2
      • 19 jun 2026 - 12:05
    • f(1)orum

      Posts: 10.137

      Tuurlijk @Ouw, maar jij verwijst neem ik aan naar de fans op dat eiland, maar ik mag toch aannemen dat deze inmiddels al gezonken is?

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 12:29
    • Need5Speed

      Posts: 3.984

      1 keer raden wie zich zit te verkneukelen om weer eens over Max fans te mekkeren.

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 12:49
    • snailer

      Posts: 33.472

      Borig jaar is er een statistisch onderzoek gedaan door een Britse streamer.

      Het is om 2 redenen niet echt representatief. (Voor zover ik die zo snel zag.)

      De eerste: voornamelijk Engelstalige volgers. Suggereert dat men een grote voorkeur zou moeten hebben voor Britten, Australiërs en Nieuw-Zeelanders.
      De tweede.... de Britten moesten kiezen op basis van shauvinisme, mochten ze inderdaad een landgenoot willen kiezen, uit een aantal rijders. Bijvoorbeeld een Canadees had maar te kiezen in zo'n geval uit het aantal rijders van exact 1.
      Ergo, waarschijnlijk moesten de chauvinistische Britten de stemmen onderling verdelen naar voorkeur van Brit.
      Sommige andere rijders hebben dat nadeel niet.

      Ook is er niet gevraagd wie de minst populaire rijder was. Alleen de meest populaire rijder.

      De uitslag, weet men helaas niet uit mij hoofd, maar Nooris tond op ik dacht 2.
      Hamilton ergens top 4 en Russell zat daar ver achter.

      Verstappen had de meeste stemmen. Maar als je de 3 Britten zou optellen, dan zouden ze samen wel iets meer stemmen hebben gehad.
      .
      Russell is helemaal niet populair in Engeland.
      Dat had ik vol verbazing al eens geconstateerd.
      Was tijdens de kwalificatie in Engeland.
      Eerst zetten norris in Q3 de op dat moment snelste tijd. Groot gejuich.
      Vervolgens deed Hamilton. Minstens even groot gejuich.
      Vervolgens Russell. Matig applaus.

      Vond dat toen echt opvallend.

      Hoe dan ook zal hij wel populair worden zodra hij Antonelli gaat verslaan en minder gaat moanen.

      • + 2
      • 19 jun 2026 - 12:52
  • Freek-Willem

    Posts: 6.746

    Te triest voor woorden dat er bedreigingen worden geuit

    Dat is vele malen erger dan irritante vragen stellen en door blijven zeuren en zeggen dat je het als een fan benaderd. Want dat slaat als kut op Dirk, je wilde gewoon sensatie. Helaas was de sensatie Oals tegenwoordig zo vaak een vorm van bedreigingen. Hopelijk heeft het haar net teveel persoonlijk aangegrepen maar ook dat is toch vaak wel het geval met die achterlijke 'fans'.

    • 2
    • 19 jun 2026 - 11:56
    • f(1)orum

      Posts: 10.137

      Wie is Dirk?

      • + 3
      • 19 jun 2026 - 11:59
    • LEPPIE

      Posts: 127

      Hopelijk heeft het haar net teveel persoonlijk aangegrepen maar ook dat is toch vaak wel het geval met die achterlijke 'fans'.

      Only fans?

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 12:06
    • Larry Perkins

      Posts: 65.869

      Dirk van den Broek?

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 12:54
  • zoefroef

    Posts: 1.740

    Blinde woede? Was het dat, is frustratie geen beter woord?

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 12:10
  • Larry Perkins

    Posts: 65.869

    De genoemde podcast…

    Rachel Brookes: I Didn't Expect It To Be This Brutal! The Max Interview Was Savage!
    (Road to Succes Podcast, drie weken geleden, 1.13,40, vanaf 28,00 minuten over Max Verstappen)

    https://youtu.be/h21iew4s1FU

    Timestamps:
    00:00 - Rachel Brooks On The Reality Of Formula One Media
    06:12 - Racing A Radical Changed Her Perspective Forever
    11:40 - Why Rachel Never Planned To Work On TV
    15:19 - The Brutal Truth About Breaking Into F1
    20:20 - What Fans Never See Behind A Race Weekend
    23:05 - Why F1 Reporters Only Get TWO Questions
    28:00 - Max Verstappen, Fan Wars & Online Hate
    31:33 - Death Threats After Asking Max A Question
    36:24 - Fernando Alonso & The Drivers Who Fascinate Her Most
    41:13 - Why Modern F1 Drivers Feel More Distant
    42:16 - The Truth About Lance Stroll Behind The Cameras
    48:43 - Creating F1 Features Fans Never Get To See
    51:06 - Rachel’s Dream Interview With Max Verstappen
    56:30 - How F1 Drivers Really Handle Pressure
    01:03:40 - The Human Side Of Formula One Nobody Sees
    01:12:15 - What Rachel Brooks Has Learned After 14 Years In F1

    You’re welcome!

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 12:17
  • HarryLam

    Posts: 5.526

    In dit geval toch wel een zeer legitime vraag, als je zag hoe dat ging.

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 13:03
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.137

    Jeetje, is er echt niks anders te melden over Verstappen dat we nu dingen gaan bespreken die 1 jaar geleden zijn gebeurd (en breed) besproken?

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 13:48

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Bahrain International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
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13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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