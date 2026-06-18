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Teamgenoot onthult mooi verzoek van Verstappen

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Teamgenoot onthult mooi verzoek van Verstappen

Daniel Juncadella heeft uitgelegd hoe hij en Max Verstappen elkaar hebben gevonden. Juncadella en Verstappen deelden vorige maand een auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring, maar ze kenden elkaar al langer. De Spanjaard legt lachend uit hoe alles is begonnen met het simracen.

Juncadella geldt als een zeer ervaren coureur, en nam vorige maand samen met Verstappen, Lucas Auer en Jules Gounon deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Ze grepen daar net naast de zege, maar ze stonden wel in het middelpunt van de aandacht. Verstappen en Juncadella kennen elkaar al jaren, en het is dan ook niet vreemd dat ze samen de Mercedes-AMG GT3 bestuurde.

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'Ik bracht daar de meeste tijd door'

Verstappen staat bekend als een fanatieke simracer, en Juncadella leerde hem dan ook in dit wereldje kennen. In een video van Verstappen.com legt de Spaanse veteraan het uit: "Ik heb heel veel tijd gestoken in het simracen. Ik ben eigenlijk pas in 2019 begonnen, maar niet veel later was ik waarschijnlijk degene die thuis de meeste tijd doorbracht in zijn simulator. Misschien samen met Max en Lando Norris; dat waren ook een paar van die jongens die daar echt heel erg veel tijd in staken."

Hoe vonden ze elkaar?

Op de virtuele circuits kwam hij Verstappen dan ook veelvuldig tegen: "Dan nam ik het soms op tegen Max en natuurlijk tegen alle andere grote jongens van Team Redline. Op een gegeven moment toen ik met Max en Atze Kerkhof sprak, vroegen ze: 'Waarom sluit je je niet bij ons aan, een beetje als ambassadeur, als een soort echte coureur die zich bij ons voegt?'"

Juncadella greep deze kans met beide handen aan: "Ik heb natuurlijk geen enkel moment getwijfeld om verbonden te zijn met wat ik beschouw als het beste en het meest succesvolle simraceteam dat je maar kan vinden. Ik genoot ook van de sfeer en van het harde werk dat erachter zat. Het klikte vanaf het eerste moment en het is ook heel erg fijn om daar deel van uit te kunnen maken."

F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing

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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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