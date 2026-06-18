Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft tekst en uitleg gegeven over een hardnekkig probleem van het team. Max Verstappen en Isack Hadjar kenden dit seizoen regelmatig slechte starts, wat ze veel punten kostte. Mekies legt uit dat het te maken heeft met de uitdagingen van het zijn van een nieuwe motorfabrikant.

Het team van Red Bull Racing heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Achter Mercedes, McLaren en Ferrari zijn ze het vierde team, en ze zijn tegen meerdere problemen aangelopen. Verstappen en Hadjar kwamen bij de starts regelmatig niet goed van hun plek. In Australië, China en Monaco had Verstappen rampzalige starts, terwijl zijn teamgenoot Hadjar afgelopen weekend in Barcelona als een baksteen door het veld heen zakte.

'Hoort bij de uitdaging'

Voor Hadjar was dit vervelend, en bij Red Bull weten ze dat hier iets moet gebeuren. Na de Grand Prix van Barcelona werd Red Bull-teambaas Mekies door de internationale media gevraagd naar deze problemen: "Ja, we hadden een slechte start. Het hoort er allemaal bij als je in je eerste jaar zit als motorfabrikant. We weten dat er heel veel dingen zijn die we moeten verbeteren en moeten uitwerken tussen de kant van het chassis en de kant van de motor."

Wat moet Red Bull doen?

Voor de komende races is er werk aan de winkel, en dat weet Mekies ook. Ze zullen in Milton Keynes iets moeten bedenken om Verstappen en Hadjar weer de beschikking te geven over een snelle auto: "We hebben steeds gezegd dat we een heel erg goede motor hebben, maar het is ook zo dat hij een heel erg smal werkvenster heeft. Er zijn veel plekken waarop je het jezelf ook een beetje extra moeilijk maakt. Dat hoort gewoon bij het leerproces van zo'n eerste jaar als motorfabrikant."

Achterstand goedmaken

Red Bull zal in de komende weken hard blijven doorwerken om het gat naar Mercedes, Ferrari en McLaren te verkleinen. De Oostenrijkse renstal heeft nu 89 punten bij elkaar gereden, en heeft een flinke achterstand op nummer drie McLaren, die op 141 punten staan. Red Bull hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over nummer vijf Alpine, want de Franse renstal staat op 57 punten.