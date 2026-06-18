user icon
icon

Hamilton vraagt om opvallende verandering bij Ferrari

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton vraagt om opvallende verandering bij Ferrari

Lewis Hamilton is momenteel heel erg tevreden over de gang van zaken bij Ferrari, maar hij zou graag één ingrijpende verandering zien. Ferrari rijdt dit jaar met auto's met een aantal opvallende witte accenten, en dat is een doorn in het oog van Hamilton. Hij wil de scharlakenrode cockpits graag terug hebben.

Hamilton liet vorig jaar zijn jeugddroom in vervulling gaan door de overstap naar Ferrari te maken. Bij het iconische Italiaanse team had de zevenvoudig wereldkampioen het zwaar in zijn eerste jaar, maar nu heeft hij een positief momentum te pakken. Hij stond dit seizoen al meerdere keren op het podium, en schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Barcelona op zijn naam.

Meer over Ferrari Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

16 jun
 Onrust bij Ferrari neemt toe: 'Woedende Leclerc eist dezelfde remmen als Hamilton'

Onrust bij Ferrari neemt toe: 'Woedende Leclerc eist dezelfde remmen als Hamilton'

8 jun

'Ik wil ook een rode cockpit'

Hamilton was heel erg trots op zijn eerste Ferrari-zege, en trad daarmee in de voetsporen van Michael Schumacher. De Duitser wist zijn eerste race voor Ferrari immers ook in Barcelona te winnen. Het maakte Hamilton trots, zo liet hij na de race weten op de FIA-persconferentie: "Het is dertig jaar geleden dat Michael won. Ik zat waarschijnlijk thuis op de bank die race te kijken. Net als veel van jullie, zat ik waarschijnlijk met een bord op schoot een broodje of kippensoep te eten op die dag, als ik niet zelf aan het racen was."

Hamilton merkte daarna op dat hem iets was opgevallen: "Ik keek naar die rode auto, en ik vroeg me toen af: 'Hoe zou het zijn om in die rode cockpit te zitten?' Mijn cockpit is nu wit, en daar ben ik niet heel blij mee! Ik wil graag dat hij rood is, zoals bij Michael het geval was. Ik ga het wel terugkrijgen op een gegeven moment."

Genieten van het team

Hamilton is een echte race-romanticus en hij gaat verder over zijn droom: "Maar hoe zou het zijn om in die rode cockpit te zitten, iets wat ik vorig jaar al heb mogen ervaren, en dan ook nog eens in dat rode pak op het hoogste treetje van het podium te staan voor die geweldige crew die het volkslied zingt."

Over het team is Hamilton heel enthousiast: "Het was geweldig om mee te maken en om de vreugde in hun ogen te zien en met ze mee te voelen. Ik viel bijna flauw toen ik ze een knuffel gaf, mijn hart ontplofte bijna van vreugde!"

Need5Speed

Posts: 3.980

Dat gaat Philip Morris niet leuk vinden, en Ferrari zelf waarschijnlijk ook niet.
Tabaksreclame mag niet meer maar iedereen weet waar rood met wit voor staat, en het zal ze flink wat gekost hebben om dat op de Ferrari te krijgen.

  • 1
  • 18 jun 2026 - 13:43
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.980

    Dat gaat Philip Morris niet leuk vinden, en Ferrari zelf waarschijnlijk ook niet.
    Tabaksreclame mag niet meer maar iedereen weet waar rood met wit voor staat, en het zal ze flink wat gekost hebben om dat op de Ferrari te krijgen.

    • + 1
    • 18 jun 2026 - 13:43
  • Bertrand Gachot

    Posts: 904

    Er is sowieso iets misgegaan met het "rood" van de Ferrari's, kijk bv naar de prachtige kleur rood van 89, 90, 91, 92 (93 niet), 94 en 1995 Ferrari's, daarna dat veel te felle (Marlboro) rood, de afgelopen jaren is het iets beter gegaan, maar ga gewoon terug naar de kleurstelling van bv Mansell, (de 641) iedereen blij

    • + 1
    • 18 jun 2026 - 13:59
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.674

      Ik ben ook fan van het oude rood. Dat is rosso corsa. Vanaf 1996 werd overgeschakeld op rosso scuderia. Marloboro rood bestaat niet als naam. Ik begrijp je vergelijking uiteraard.
      Ik was ook wel fan van het Burgundi rood op de eenmalige SF75. Zou die naam eens moeten opzoeken.

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 15:23
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.674

      Ik moest het effe weten: De SF75 werd gespoten in rosso sf 75. Speciaal ontworpen voor de gelegenheid en verwijzend naar het burgundi rood op Ferrari's uit '47.
      Rosso corsa is eigenlijk het rood dat Italië kreeg toegewezen van de autosportbond.

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 15:29
    • Bertrand Gachot

      Posts: 904

      @RCM Yep de kleur van de SF75 was mooi, de verdere livery een rommeltje

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 15:41

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar