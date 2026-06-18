Lewis Hamilton is momenteel heel erg tevreden over de gang van zaken bij Ferrari, maar hij zou graag één ingrijpende verandering zien. Ferrari rijdt dit jaar met auto's met een aantal opvallende witte accenten, en dat is een doorn in het oog van Hamilton. Hij wil de scharlakenrode cockpits graag terug hebben.

Hamilton liet vorig jaar zijn jeugddroom in vervulling gaan door de overstap naar Ferrari te maken. Bij het iconische Italiaanse team had de zevenvoudig wereldkampioen het zwaar in zijn eerste jaar, maar nu heeft hij een positief momentum te pakken. Hij stond dit seizoen al meerdere keren op het podium, en schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Barcelona op zijn naam.

'Ik wil ook een rode cockpit'

Hamilton was heel erg trots op zijn eerste Ferrari-zege, en trad daarmee in de voetsporen van Michael Schumacher. De Duitser wist zijn eerste race voor Ferrari immers ook in Barcelona te winnen. Het maakte Hamilton trots, zo liet hij na de race weten op de FIA-persconferentie: "Het is dertig jaar geleden dat Michael won. Ik zat waarschijnlijk thuis op de bank die race te kijken. Net als veel van jullie, zat ik waarschijnlijk met een bord op schoot een broodje of kippensoep te eten op die dag, als ik niet zelf aan het racen was."

Hamilton merkte daarna op dat hem iets was opgevallen: "Ik keek naar die rode auto, en ik vroeg me toen af: 'Hoe zou het zijn om in die rode cockpit te zitten?' Mijn cockpit is nu wit, en daar ben ik niet heel blij mee! Ik wil graag dat hij rood is, zoals bij Michael het geval was. Ik ga het wel terugkrijgen op een gegeven moment."

Genieten van het team

Hamilton is een echte race-romanticus en hij gaat verder over zijn droom: "Maar hoe zou het zijn om in die rode cockpit te zitten, iets wat ik vorig jaar al heb mogen ervaren, en dan ook nog eens in dat rode pak op het hoogste treetje van het podium te staan voor die geweldige crew die het volkslied zingt."

Over het team is Hamilton heel enthousiast: "Het was geweldig om mee te maken en om de vreugde in hun ogen te zien en met ze mee te voelen. Ik viel bijna flauw toen ik ze een knuffel gaf, mijn hart ontplofte bijna van vreugde!"