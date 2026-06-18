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'Hamilton leerde belangrijke truc tijdens privétest Ferrari'

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'Hamilton leerde belangrijke truc tijdens privétest Ferrari'

Lewis Hamilton lijkt tijdens een privétest van Ferrari een trucje te hebben ontdekt waar hij nu nog steeds van profiteert. Na een rampzalig eerste jaar in het scharlakenrood, lijkt Hamilton dit jaar weer herboren. In de Italiaanse media regent het complimenten na zijn zege in Barcelona afgelopen weekend.

Hamilton voelt zich dit jaar eindelijk weer zichzelf bij Ferrari. Waar hij vorig jaar worstelde en geen schim van zichzelf was, kan hij dit jaar weer vechten om de zeges en geldt hij zelfs als een outsider voor de wereldtitel. In Barcelona stond Hamilton afgelopen weekend in de eerste vrije training zijn auto af aan rookie Dino Beganovic, waarna hij snel weer op snelheid was. In de race profiteerde hij van de strategie van Ferrari en wist hij de Mercedessen op ruime afstand te houden.

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'Hamilton begrijpt de auto beter dan Leclerc'

Hamilton lijkt de overhand te hebben ten opzichte van zijn teamgenoot Charles Leclerc, en dat is voor veel mensen een verrassing. Volgens de Italiaanse krant Corriere Della Sera is het niet zo dat Ferrari de auto speciaal voor Hamilton heeft ontwikkeld, maar heeft de Brit de meer evenwichtige auto simpelweg beter begrepen.

Wat heeft Hamilton geleerd?

De auto zou nu beter aansluiten bij de rijstijl van Hamilton, en hij zou er ook alles aan doen om de motor beter te begrijpen. De Italiaanse krant wijst naar een bandentest van Ferrari op hun privécircuit van Fiorano, waar Hamilton zich ook bezighield met het onder controle krijgen van het energiebeheer. Bij de nieuwe motorregels speelt de batterij immers een grotere rol, en dit kan een coureur een voordeel opleveren als hij de situatie goed onder controle heeft.

Volgens Corriere Della Sera is hier duidelijk geworden dat Hamilton efficiënter is geworden bij het gebruiken van de energie bij het uitkomen van de bochten. Hiermee zou hij een overbelasting van de achterkant van de auto voorkomen, en heeft hij minder wielspin, waar Ferrari begin dit jaar meer last van had.

Alles kwam samen in Barcelona

De krant schrijft dat alle positieve punten van Ferrari bij elkaar kwamen in Barcelona. De stabielere auto, het betere begrip van de auto en het omgaan met de hogere temperaturen benadrukten de sterkste punten van de auto. Het zou Hamilton en ook Leclerc een goed gevoel geven richting de aankomende races.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
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10
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1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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