Max Verstappen is onderweg naar de Red Bull-fabriek in het Britse Milton Keynes. Zoals wel vaker reist Verstappen op een donderdag af naar de fabriek, waar hij waarschijnlijk plaats zal nemen in de simulator om zich voor te bereiden op de Oostenrijkse Grand Prix.

Verstappen heeft een lastig raceweekend in Barcelona achter de rug. Op het Catalaanse circuit was Red Bull overduidelijk het vierde team, en ze hadden een grote achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari. Verstappen kwam nog wel als vierde over de streep, maar dat kwam vooral door de uitvalbeurt van Andrea Kimi Antonelli. Over anderhalve week staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma, en daar wil Red Bull een groot updatepakket introduceren.

Wat gaat Verstappen vandaag doen?

Verstappen zal hier vandaag waarschijnlijk kennis mee maken in de simulator. Verstappen vertrekt rond dit moment vanaf het vliegveld van Nice naar het Britse Cranfield, wat vlak naast Milton Keynes ligt, waar de Red Bull-fabriek is gevestigd. Verstappen vliegt wel vaker op de donderdag voor een raceloos weekend naar Milton Keynes, waar hij zich voorbereidt op de aankomende Grands Prix.

Verstappen zal zich vandaag waarschijnlijk gaan voorbereiden op de Oostenrijkse en Britse Grand Prix, die direct na elkaar op de kalender staan. Vooral het raceweekend in Oostenrijk wordt belangrijk, want het is de plek waar Red Bull hun thuisrace rijdt én ze nemen een groot updatepakket mee naar Spielberg.

Waar komen alle geruchten vandaan?

Verstappens simulatordag volgt na een aantal weken waarin het gonsde van de geruchten. Vorige week vloog Verstappen met zijn manager Raymond Vermeulen naar Salzburg, waar ze werden gespot in de beroemde Hangar 7. Daar voerden ze gesprekken met Red Bull-aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya en Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff.

Waar deze gesprekken precies over gingen, is niet helemaal bekend. Veel fans dachten dat er werd gesproken over zijn toekomst, maar Verstappen stelde in Barcelona dat de meeting al gepland stond. Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar de twijfel over zijn toekomst blijft bestaan.

De grote achterstand van Verstappen

Hij gaat vandaag in ieder geval aan de bak, en dat is hard nodig. Verstappen staat momenteel 'slechts' op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, met 55 WK-punten achter zijn naam. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is groot, want de jonge Italiaan heeft nu al 156 punten bij elkaar gereden.