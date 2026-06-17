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Jos Verstappen rekent af met Max-geruchten: "Ralf Schumacher zit er weer naast"

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Jos Verstappen rekent af met Max-geruchten: "Ralf Schumacher zit er weer naast"

Jos Verstappen heeft eigenhandig afgerekend met de beweringen van Ralf Schumacher. Volgens de broer van racelegende Michael Schumacher, heeft Max Verstappen een aanbod van Mercedes naast zich neergelegd, maar volgens de vader van de viervoudig wereldkampioen is daar niets van waar. Op geheel eigenwijze beet de Nederlander dan ook van zich af op social media. 

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 blijft voer voor speculatie. Daar waar de ene helft van de paddock beweert dat de 28-jarige bij Red Bull Racing blijft, zijn anderen weer ervan overtuigd dat hij gaat vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. 

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Verstappen zou Mercedes geweigerd hebben

Eerder deze week beweerde Schumacher meer te weten over de toekomst van Verstappen. Volgens de Duitser, die in de F1 uitkwam voor Jordan, Williams en Toyata, zou hij een lucratief aanbod van Mercedes hebben afgeslagen. Naar verluidt zal de aanbieding van Toto Wolff richting kamp Verstappen, mede vanwege financiële redenen, van tafel zijn geveegd. 

Het is geen geheim dat Wolff en consorten maar al te graag Verstappen in de Mercedes willen zien. De Oostenrijker heeft al meerdere keren zich gemeld bij het kamp van de Nederlander, maar ving tot dusver een bot. 

'Ralf, je deelt weer de verkeerde informatie'

Inmiddels heeft ook Jos van zich laten horen na de beweringen van Schumacher. Onder een post op Instagram reageerde hij luid en duidelijk: "Ralf, wederom breng je de verkeerde informatie". Hiermee drukte hij de geruchten rondom zoon Max eigenhandig de kop in. 

Jos en Schumacher hebben al meerdere keren in de clinch gelegen. Eerder dit seizoen was de Duitser kritisch op Max na zijn beweringen over de nieuwe auto's, waarna hij een veeg uit de pan kreeg van zijn vader. Die vermeende ruzie werd toen weer snel bijgelegd. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Jos Verstappen Mercedes Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • The Wolf

    Posts: 1.047

    Ralf moet gaan uitkijken, beter een blokje om als hij de Beuker ziet aankomen

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 16:25
    • Larry Perkins

      Posts: 65.840

      @Ouw-hordelopert: "Misschien gelijk ff een potje vaseline kopen, glijdt de knots van 'Jos de Knuppel' wat makkelijker naar binnen..."

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:38
  • Sander

    Posts: 1.776

    Een paar uur geleden was het een slecht aanbod en nu ineens was het een lucratief aanbod. Zit er THC in de speculatie?

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 16:35
  • hupholland

    Posts: 10.004

    je zult maar echt weten hoe het zit en dan al die speculatie's langs zien komen. Vroeger noemden ze dat een duit in het zakje doen, maar tegenwoordig is het echt alleen maar om zelf een paar duiten in het eigen zakje te krijgen. Of iets waar is of niet en je eigen geloofwaardigheid, da's allemaal niet zo belangrijk meer. Bullsh*t verkoopt net zo goed of beter.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 16:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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