Jos Verstappen heeft eigenhandig afgerekend met de beweringen van Ralf Schumacher. Volgens de broer van racelegende Michael Schumacher, heeft Max Verstappen een aanbod van Mercedes naast zich neergelegd, maar volgens de vader van de viervoudig wereldkampioen is daar niets van waar. Op geheel eigenwijze beet de Nederlander dan ook van zich af op social media.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 blijft voer voor speculatie. Daar waar de ene helft van de paddock beweert dat de 28-jarige bij Red Bull Racing blijft, zijn anderen weer ervan overtuigd dat hij gaat vertrekken bij de Oostenrijkse renstal.

Verstappen zou Mercedes geweigerd hebben

Eerder deze week beweerde Schumacher meer te weten over de toekomst van Verstappen. Volgens de Duitser, die in de F1 uitkwam voor Jordan, Williams en Toyata, zou hij een lucratief aanbod van Mercedes hebben afgeslagen. Naar verluidt zal de aanbieding van Toto Wolff richting kamp Verstappen, mede vanwege financiële redenen, van tafel zijn geveegd.

Het is geen geheim dat Wolff en consorten maar al te graag Verstappen in de Mercedes willen zien. De Oostenrijker heeft al meerdere keren zich gemeld bij het kamp van de Nederlander, maar ving tot dusver een bot.

'Ralf, je deelt weer de verkeerde informatie'

Inmiddels heeft ook Jos van zich laten horen na de beweringen van Schumacher. Onder een post op Instagram reageerde hij luid en duidelijk: "Ralf, wederom breng je de verkeerde informatie". Hiermee drukte hij de geruchten rondom zoon Max eigenhandig de kop in.

Jos en Schumacher hebben al meerdere keren in de clinch gelegen. Eerder dit seizoen was de Duitser kritisch op Max na zijn beweringen over de nieuwe auto's, waarna hij een veeg uit de pan kreeg van zijn vader. Die vermeende ruzie werd toen weer snel bijgelegd.